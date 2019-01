¿Cuándo es el período de inscripciones del año 2019?

El período de inscripciones es del 4 al 22 de febrero de 2019. Se atenderá de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

Entre el 14/01/19 y el 21/02/19 podrás reservar turno mediante la Agenda Web (elegir día y horario) para concurrir a la sede con la documentación correspondiente.

Se aclara que cada Facultad tiene un período particular de inscripción por eso es recomendable ingresar a Requisitos de ingreso 2019 donde figuran las fechas específicas de cada carrera.

¿Qué requisitos se piden para la inscripción?

Los requisitos son:

-Pase de Secundaria y/o UTU, que deberá estar dirigido a la Facultad que desea inscribirse.

-Cédula vigente (original y fotocopia)

-Carné de salud básico vigente expedido por cualquier institución habilitada del Ministerio de Salud Pública. (original y fotocopia)

-Foto tipo carné.

Además las distintas Facultades o Servicios pueden solicitar alguna documentación extra, por ello cada estudiante debe consultar losRequisitos de ingreso 2019

Me quiero inscribir a CIO-AS, CIO-CT, CIO-SALUD ¿Puedo realizar el trámite tanto en la sede Salto como en la sede Paysandú?

Sí, el trámite para las inscripciones a los Ciclos Iniciales Optativos se habilitan tanto en Salto como en Paysandú. Esto es independiente de la sede donde hagas el cursado.

Quiere decir que, por ejemplo: si voy a estudiar el CIO-SALUD (Paysandú) pero vivo en Salto, puedo realizar el trámite en Salto, sin necesidad de viajar a Paysandú para la gestión.

Ya soy estudiante de Udelar pero quiero cambiarme de Facultad ¿Qué documentación debo presentar para realizar el trámite de inscripción?

Si ya estás anotado en Udelar pero quieres cambiarte de Facultad debes presentar toda la documentación como si fuera la primera vez, como se especifica en la pregunta 2.

Soy estudiante extranjero ¿cuáles son los requisitos de ingreso?

Para que un estudiante extranjero pueda ingresar a la Universidad de la República a cursar una carrera de grado tiene que cumplir acumulativamente lo siguiente:

El estudiante debe tener revalidados los estudios secundarios cursados.

Debe encontrarse además en alguna de las siguientes situaciones:

* Ser uruguayo o haber tenido que salir del Uruguay en virtud de la situación política del país hasta el establecimiento democrático.

* Haber tenido que interrumpir sus estudios en el país de origen por razones de persecución política, ideológica, gremial, religiosa o racial.

* Estar comprendido en el párrafo segundo del artículo 2º de la Ordenanza sobre revalidación de títulos y certificados de estudios que es la que establece que: «podrán cursar estudios en la Universidad de la República sin necesidad de reválida los funcionarios diplomáticos y consulares acreditados en la República, los funcionarios de Estados extranjeros que cumplan en la República misiones o servicios reconocidos por las autoridades respectivas, los funcionarios de organismos internacionales de que forme parte la República o que ésta acepte o reconozca, y los cónyuges, hijos o dependientes de dichas personas”.

* Comprobar una residencia en el Uruguay no inferior a tres años.

* Haberse trasladado al Uruguay como consecuencia necesaria de la instalación en el país del núcleo familiar directo que integraba el solicitante.

El Consejo Directivo Central de la Universidad puede, por voto de la mayoría absoluta de sus componentes, admitir excepcionalmente el ingreso de estudiantes no comprendidos en las excepciones mencionadas.

¿Cuándo comienzan las clases en 2019?

El inicio del dictado de clases normalmente se concentra en la primer semana de marzo. Puede variar un poco según la carrera que vayas a cursar.

A mediados del mes de febrero, ya están publicadas las fechas en la página web www.unorte.edu.uy y en la página de Facebook institucional: Salto Udelar – Cenur Litoral Norte.

Correos:

comunicacion@unorte.edu.uy – uae@unorte.edu.uy

Teléfonos (473) 29149 o (473) 34816.

¿Cuáles son los días y horarios de clases 2019?

Los días y horarios de clase pueden ser muy variados, y cada carrera establece los suyos. Particularmente los horarios pueden fijarse en distintas franjas horarias (mañana, tarde y/o noche).

Formalmente se anuncian los días y horarios de cada carrera en el mes de marzo, próximo al inicio de clases. También se publican en las carteleras ubicadas en la sede Salto (Rivera 1350), así como en la web: www.unorte.edu.uy y en la página de Facebook institucional: Salto Udelar – Cenur Litoral Norte.

Además algunos espacios de Coordinación suelen organizar reuniones informativas previas al inicio de clases, donde informan días, horarios, salones, etc.