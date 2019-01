Por qué se decidió estudiar la carrera de Contador Público en la Universidad Católica Campus Salto?

Es muy difícil para una persona del “interior” determinar que va a estudiar, ya que como todos sabemos aunque Salto es una de las más grandes ciudades universitarias, aparte de Montevideo, las opciones son limitadas y hay muchas cosas que la mayoría de los estudiantes de 6to. año de secundaria categorizan al momento de esta elección. Esta posibilidad que la Universidad Católica brinda a los estudiantes de no tener que irse a otros lugares para poder capacitarse en la profesión que les gusta, fue muy importante para mí.

En el transcurso de mi instancia en educación secundaria, tanto yo como la mayoría de los estudiantes descubrimos no solo para que somos buenos, sino también lo que disfrutamos haciendo, y lo que al momento de estudiar deja de ser tedioso para pasar a ser interesante y hasta a veces entretenido. Una combinación de ambas cosas fue lo que me llevó a estudiar algo que al día de hoy no me arrepiento.

¿Cómo fue su experiencia como estudiante? ¿Qué experiencias significativas puede rescatar de su pasaje por la universidad?

Mi pasaje por la universidad como estudiante fue muy enriquecedor no solo a nivel académico sino también personal, el grupo humano que conforma la universidad, los amigos, el apoyo, la posibilidad de intercambios culturales entre diversas sedes fueron recuerdos muy gratos, que sé que van a quedar en mi memoria.

¿Ser estudiante le abrió puertas para insertarse en el campo laboral?

La carrera de Contador Público, es tan amplia que las posibilidades que te brinda en el mercado laboral son vitales.

Cursaba segundo año de facultad cuando decidí que en el mercado laboral al momento de recibirme era de vital importancia en mi carrera generar experiencia laboral, es algo que hoy en día les aconsejo a la mayoría de los estudiantes.

La universidad nos provee de diversas propuestas laborales, mi primer trabajo en un estudio contable fue a través de una de las propuestas enviadas por la misma y fue muy fructífero para mí, y es algo que no me arrepiento de haber hecho.

Unos años más tarde con el fin de refrescar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera fue que comencé a dar clases en diversos centros educativos de Administración, Economía y contabilidad hasta finalizar mis estudios.

Actualmente, como egresada, en qué campos profesionales se desempeña. ¿Sus actividades están relacionadas con sus estudios?

El día de hoy me encuentro trabajando en una empresa de Trading de Petróleo y Metales radicada en la ciudad de Montevideo como Accounting Operation Analist. Me desarrollo en el área contable, especializada en balances, reporting, entre otros.

Como dije anteriormente, es tan amplia la carrera que te brinda la posibilidad de ejercer o especializarte en el área que para ti resulte más confortable,

Mis actividades están y siempre estuvieron claramente relacionadas con mi formación profesional.

¿Actualmente se encuentra estudiando o piensa seguir formándose? ¿Por qué? ¿Dónde estudia o le gustaría estudiar?

Estoy continuamente participando de cursos o talleres, para mantenerme actualizada, enriquecer y apoyar mis conocimientos, para de esta manera mejorar mi desempeño profesional.

He estado analizando la posibilidad de comenzar un posgrado en varias ocasiones, pero mi actual vida profesional a veces es demasiado demandante, aunque no descarto la posibilidad de hacerlo algún día.