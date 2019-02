Cuál es tu nombre y qué carrera estás estudiando?

Mi nombre es Hugo Alejandro Galbarini Borghi y estoy cursando la carrera Licenciatura en Dirección de Empresas.

A qué universidad te fuiste y cuánto tiempo

A la Universidad a la que fui es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Superior de Occidente (ITESO), Universidad Jesuita de Guadalajara.

Fundada en 1957, ocupa, según un ranking realizado en 2018 por el periódico El Universal (México), la décima posición entre las mejores universidades del país.

¿Por qué elegiste esa universidad? Yo realicé el intercambio gracias a una beca otorgada por la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), por medio de la cual están promoviendo el intercambio de estudiantes en Latinoamérica. La universidad específica de destino de mi beca era el ITESO.

¿Qué cursos tomaste? Tomé 5 cursos: Comunicación Oral Avanzada, Neuromarketing, Marketing Digital, Análisis de Riesgos en los Negocios Internacionales y Atracción e Integración del Talento.

¿Cómo describirías la experiencia del intercambio estudiantil? Es la mejor experiencia que he tenido. Se valoran todos los aspectos: lo académico, lo social, lo cultural, etc. Los cuatro meses que estuve en Guadalajara pasaron muy lentamente para mí, porque cada día lo aprovechaba y vivía al 100%. Desde el momento en que llegué a México, sentí el choque cultural, principalmente en la diferencia en cuanto a las palabras y la manera de comunicarse, que difiere mucho a la de Uruguay. Me adapté rápido y pude disfrutar de la diversidad que ofrece un país tan rico como México.

¿Qué crees que aportó a tu formación personal y profesional? En cuanto a lo personal, maduré mucho ya que fue la primera vez que viví independiente de mi familia. Por otra parte también hice muchos amigos y conocidos con los cuales hablo frecuentemente desde Uruguay; valoro mucho eso porque en un futuro fr ente a cualquier situación empresarial, académica o simplemente para viajar sé que cuento con contactos en México y otros países, como China y Perú. Por otra parte, en cuanto a mi formación profesional, logré relacionarme con académicos de gran nivel y empresarios de los cuales aprendí mucho. Como ejemplo, en la materia Neuromarketing tenía una profesora que es neurocientífica, de la cual aprendí mucho acerca de la lectura y elaboración de artículos académicos, y también de cómo llevar adelante una investigación. Por otra parte, un profesor que tiene empresas en México y Estados Unidos me transmitió muchos conocimientos de su ámbito, principalmente de los riesgos asociados a la actividad empresarial.

¿Qué otras actividades, más allá del estudio, realizaste? El tiempo que no estaba estudiando lo usaba para viajar y salir. Viaje en tours (a la ciudad de Guanajuato), viaje con amigos a la playa (Puerto Vallarta), a otras ciudades como Tequila, por ejemplo. A parte de esos viajes, conocí y disfruté mucho de Guadalajara porque hay infinidad de actividades para realizar todos los días; hice recorridos turísticos por las diferentes partes de la ciudad, conocí diferentes restaurantes con una gastronomía muy diversa, visité grandes centros comerciales, salí en las noches con amigos, entre otras cosas. Estoy muy agradecido a la Universidad Católica del Uruguay, al ITESO, a la AUSJAL y a todas las personas que posibilitaron que realice este increíble viaje, destacando al Dr. Emilio Silva, el ex-director del Campus Salto.