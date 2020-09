Se inauguran las obras del primer

Laboratorio P3 del país en sede Salto UdelaR

Este miércoles 16 de setiembre en la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la UdelaR, se realiza la inauguración de la Plataforma de Investigación y la obra civil del Laboratorio de Virología P3, único en el país.

El acto, que estará presidido por el Rector de la Universidad de la República, Prof. Rodrigo Arim y autoridades de la UdelaR, se realizará a las 17 horas de este miércoles en el nuevo edificio ubicado en el predio central de la sede Salto de la UdelaR, ubicado en calle Rivera 1350, esquina Misiones Orientales.

El Rector Arim en su visita al Cenur Litoral Norte, el miércoles 16 de setiembre, a las 12 horas recorrerá las instalaciones del Polo de Desarrollo Universitario ubicado en el predio de la Estación Experimental Dr Mario Cassinoni en Paysandú, y posteriormente se trasladará a Salto donde se procederá a dejar inaugurada la Plataforma de Investigaciones, así como las obras civiles del Laboratorio de virología nivel P3, único en todo el país.

Dicho acto será presidido por el Rector, junto a la Mag. Graciela Carreño, directora del Centro Universitario Región Litoral Norte y el Dr. Rodney Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) y director del Laboratorio de Virología. Acompañados por una delegación integrada por prorectores y decanos de la UdelaR.

La Plataforma de Investigación de 1800 m2, es un proyecto que incluye laboratorios destinados a disciplinas del área biológica y un sector de bioseguridad nivel 3 único en el país. También dispone de oficinas para investigadores, tres aulas con capacidad total para 120 personas y servicios complementarios.

La plataforma tiene dos sectores diferenciados: en un bloque de 1500 m2 se estarán ubicando 14 laboratorios, salas de extracción, de detección y de limpieza de materiales, oficinas para investigadores, salas de reuniones, salas para tesistas y aulas, entre otros servicios comunes. A continuación se ubica un sector de 300 m2 que incluye un área de bioseguridad de nivel 3 (P3).

Seminario Cooperativismo, Economía Social y Solidaria en sede Salto UdelaR

Desde el 7 de octubre en forma virtual

El Seminario sobre Cooperativismo y Economía Social y Solidaria se dictará desde el miércoles 7 de octubre al 18 de noviembre de 2020 en un formato virtual, en el horario de 19 a 21 horas. El mismo es diseñado e implementado por el equipo docente de la Unidad de Extensión sede Salto, Cenur Litoral Norte, UdelaR, siendo la Esc. Alejandra Cardozo y la Mag. TS. Leticia Núñez las docentes responsables del mismo.

Uno de los componentes esenciales del seminario, es la heterogeneidad del público objetivo; habilitando la posibilidad de participar tanto personas del sector colectivo cooperativo, así como también estudiantes universitarios.

Este Seminario da continuidad al Curso Taller sobre «Procesos colectivos, Cooperativismo y Economía Social y Solidaria» dictado desde el 2012 en la sede Salto; pero teórica y metodológicamente este Seminario tendrá un abordaje pedagógico distinto, y una menor duración; procurando hacer énfasis en algunas temáticas centrales y relevantes, desde un análisis e intercambio de mayor profundidad.

Coaching Skills como Habilidades Gerenciales

La UCU Business School invita a interesados al próximo Workshop «Coaching Skills como habilidades gerenciales», a cargo de M. Belén Settembri, especialista en coaching de equipos e individual. Docente en The Co-Active Training Institute. Trabaja como entrenadora en coaching en empresas internacionales como LinkedIn, Abbvie, Visa, HSBC, Emirates y Microsoft entre otras.

Modalidad: online, vía Zoom

Para liderar proyectos y organizaciones exitosamente es necesario el desarrollo de un lenguaje y habilidades específicas. El workshop en Coaching Skills como Habilidades Gerenciales propone un proceso reflexivo y creativo vital en estos tiempos tan complejos e inciertos.

A través de este programa el participante logrará:

· Desarrollar habilidades de escucha para lograr una mejor colaboración

· Plantear preguntas claves para empoderar equipos

· Promover las relaciones personales y de equipo para generar buenos ambientes de trabajo y lograr mejores resultados

Primer módulo: CRapport y relaciones positivas con nuestros equipos y pares

• Crear rapport/ balance entre las relaciones y los resultados. Protocolos de trabajo online y como aplicar coaching también de forma online.

• Introducción al uso del coaching como competencia de liderazgo. Cómo usarlo, cómo promover relaciones de coaching y cómo ser coaching like a la hora de gerenciar equipos.

• Rueda de la vida profesional, diseño de la alianza en equipos y uno a uno.

• Intro al Modelo GROW de coaching. Cómo usar el modelo e intercambiar los distintos sombreros del líder: coach, manager, experto, mentor, etc.

Segundo módulo: Los distintos niveles de escucha.

Aprender a escuchar como un líder:

• Desarrollar los distintos niveles de escucha y como aplicarlos. Diferencias en la escucha cuando estamos conectándonos virtualmente o en persona.

• La escucha como herramienta de colaboración, cómo utilizarla para mejorar el trabajo en equipo y generar respeto y confianza con el personal.

• Cómo dar y recibir feedback y crear un protocolo de comunicación con el equipo.

Tercer módulo: Preguntas Poderosas

• Preguntas que crean impacto y empoderan: Aprender a empoderar a empleados y pares usando buenas preguntas como herramienta.

• Qué preguntas utilizar en cada uno de los pasos del modelo GROW.

• Modelo de liderazgo apreciativo, una herramienta para evaluar, aprender y trazar un camino a seguir con las lecciones aprendidas.

Cuarto módulo: Responsabilidades y Way forward

Crear responsabilidad y seguimiento:

• La ética y la responsabilidad del coaching.

• Como crear una cultura donde todos puedan crear relaciones positivas, con responsabilidades claras y formas de medir los resultados de esos acuerdos.

• Sinergia: como llevar el coaching a mi empresa y a mi vida general como competencia útil para mejorar la comunicación.

Sesiones

Jueves 15, martes 20 y jueves 22 de octubre | 9:00 a 12:00 h

Por más información e inscripciones: https://ucu. edu. uy/es/node/48347

Técnico

Operador de Alimentos (TOA)

Centro Universitario Tacuarembó

INTRODUCCIÓN

La carrera de TÉCNICO OPERADOR DE ALIMENTOS, obedece a una necesidad social, laboral y a la demanda que surge de los servicios de alimentación colectiva, así como del desarrollo del conocimiento en las ciencias de la nutrición, de la alimentación y de tecnología de los alimentos y su relación con la salud.

Esta tecnicatura, ofrece la posibilidad de inserción en un amplio espectro de servicios en los campos de la salud, industria, gastronomía y turismo, con conocimientos y capacidades adecuadas a la función a desempeñar así como las formas más adecuadas para su ingreso y desarrollo en el medio laboral.

Hay un gran número de servicios de restauración colectiva de carácter social y comercial, entre otros: escuelas, comedores de empresas y fábricas, merenderos, residencias, hoteles, restaurantes, hospitales, sanatorios, así como comercios e industrias que venden o producen alimentos; todos ellos, que requieren personal con formación específica.

Resulta fundamental contar con Técnicos Operadores de Alimentos que comprendan, interpreten y satisfagan con rigurosidad científica las demandas de estos grupos elevando la calidad de las instituciones en las que se inserten.

PERFIL Y COMPETENCIAS

El Técnico Operador de Alimentos está capacitado para prestar apoyo en la atención alimentaria a usuarios y clientes en cuanto a procedimientos básicos en la producción de alimentos y al servicio y venta de alimentos y productos.

Esta formación lo habilita para trabajar bajo la supervisión del Licenciado en Nutrición en diversos ámbitos, desarrollando las siguientes competencias:

TITULO – TÉCNICO OPERADOR DE ALIMENTOS