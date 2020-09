Curso: Programación Web – Módulo II

a Universidad Católica del Uruguay – Campus Salto invita a estudiantes y profesionales al Curso de Programación Web (Módulo II) que estará comenzando el martes 29 de setiembre hasta el 20 de noviembre, serán los días martes y viernes de 18:15 a 19:35 hs.

El mismo estará a cargo de Federico Antón, Socio Director en Grupo ITe – Desarrollo Web.

Resumen del curso: Introducción a contenido de web dinámico. PHP. MySQL. Formularios. Cookies, sesiones, autenticación. Javascript, XMLHTTP, Ajax, CSS.

Objetivos educativos:

· Introducir al alumno a los fundamentos de la programación web.

· Exponer al alumno a un ecosistema complejo de la programación 13. Resultados del aprendizaje

Al final del curso el alumno tendrá: 1. Capacidad para utilizar o PHP, o JavaScript, o CSS, o MySQL interactuando con un servidor de web. 2. Entendimiento del manejo de sesiones y estado. 3. Capacidad para desarrollar un sitio de web sencillo utilizando AJAX.

Contenidos del Curso

• Introducción a contenidos dinámicos de web

• PHP o Expresiones y operaciones o Flujo de control o Casting o Funciones u Objetos o Arrays o Interacción con el sistema

• XHTML • MySQL o Comandos MySQL o Transacciones o Llamados desde PHP

• Formularios

• Cookies, Sesiones, Autenticación

• Javascript o Inclusión de funcionalidad de Javascript en páginas o Expresiones y operaciones o Flujo de Control o Funciones, Objetos o Arrays o Validación y manejo de errores con Javascript y PHP

• Ajax

• CSS y CSS3

Métodos Didácticos: Métodos de aprendizaje.

Descripción Presentaciones magistrales. Presentación de los conceptos básicos de la asignatura.

Resolución de ejercicios Resolución de problemas prácticos semejantes a los que se pueden observar en la realidad. Se plantean los problemas y los estudiantes trabajarán en grupos.

Luego se hace una puesta en común con la intervención del profesor.

Proyectos en grupos asignados Proyectos elaborados en grupos con supervisión e interacción de los asistentes.

Formas de evaluación: Formas de evaluación Descripción.

Pruebas parciales. Pruebas individuales con preguntas conceptuales y /o ejercicios prácticos.

Proyectos en grupos e individuales. Proyectos de programación elaborados en grupos (o individuales) con supervisión de los asistentes.

Modalidad: A distancia a través de la plataforma ZOOM

Inscripciones on line: https://ucu.edu.uy/es/node/48193

Se inauguraron las obras del primer Laboratorio P3 del

país en sede Salto UdelaR

“Este acto nos conmueve” señaló el Rector de la UdelaR

Al dejar inaugurada la Plataforma de Investigación y la obra civil del Laboratorio de

bioseguridad nivel 3 en Salto, el rector de la Universidad de la República, Prof. Rodrigo

Arim expresó que este evento “es un hito en el desarrollo universitario en general, en su presencia en el interior del país, en la consolidación y expansión de las capacidades científicas y académicas del Uruguay”.

Con la presencia del rector y una nutrida delegación de autoridades de la Universidad de la República, como decanos, prorrectores y ex jerarcas universitarias, en la jornada de este miércoles 16 de setiembre en la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la UdelaR, quedó inaugurada la Plataforma de Investigación y la obra civil del Laboratorio de bioseguridad nivel 3, único en el país. El nuevo edificio está ubicado en el predio central de la sede Salto de la UdelaR, ubicado en calle Rivera 1350, esquina Misiones Orientales. La delegación de la UdelaR estuvo integrada por el rector Rodrigo Arim; Rodney Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI); Juan Cristina, prorrector de Enseñanza; Graciela Carreño, directora del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte; Gregory Randall, representante del orden docente del Consejo Directivo Central (CDC); Ariel Castro, decano de la Facultad de Agronomía; Mónica Marín, decana de la Facultad de Ciencias; Maria Simón, decana de la Facultad de Ingeniería; Jorge Xavier, decano de Ciencias Económicas y de Administración y José Piaggio, Decano de Veterinaria.

Los directores de las sedes Salto, Paysandú y Río Negro del Cenur Litoral Norte, Pancracio Cánepa, Liber Acosta, y María Ingold respectivamente.

También participaron: Otto Pritsch y Carlos Batthyány, director académico y director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo respectivamente; el intendente de Salto, Dr. Alejandro Noboa; los diputados Dr. Alvaro Lima y Rodrigo Albernaz; el ex ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, y representantes de diferentes instituciones de Salto.

Preocupación por el presupuesto

Los diferentes oradores realizaron un destaque y elogiosa valoración del logro que reporta la concreción de la Plataforma de Investigación y la obra civil del Laboratorio de bioseguridad nivel 3 en el interior, así como una fuerte crítica a la propuesta del Poder Ejecutivo de no incremento presupuestal para el próximo quinquenio. La bienvenida estuvo a cargo de la Mag. Graciela Carreño, directora del Centro Universitario Región Litoral Norte; quien señaló que la obra era “el fruto de la terquedad, así como de una minuciosa planificación”. Explicando que si bien parecía una contradicción, acá se conjugaba un gran esfuerzo sostenido, pero también una planificación que permitió cumplir con el objetivo trazado. Para ello dijo que siempre

estuvo “la confianza en algo que es necesario para Salto y el país”, en un edificio que estará destinado fundamentalmente para el desarrollo de la investigación “al servicio de la comunidad”. Remarcando ser “un logro para la Udelar y para el país”.

La Arq. Helena Heinzen, Responsable del Proyecto e integrante del Plan de Obras de

mediano y Largo Plazo (POMLP); visiblemente emocionada agradeció a quienes fueron parte de la obra, tanto internamente desde la Udelar como las empresas particulares. Luego realizó un breve repaso de las obras que el POMLP ha desarrollado en todo el interior en 10 años, “hemos construido en el interior 20.000 metros cuadrados en obras

nuevas, en Rivera, Tacuarembó, Rocha, Maldonado, Paysandú, Salto”. Posteriormente detalló la obra inaugurada de la Plataforma de Investigación, la cual tendrá tres niveles, donde en el primero se ubican tres aulas, en el segundo escritorios y oficinas, y en el tercero los laboratorios. En total consta de 14 locales para los Polos de Desarrollo Universitario. A continuación se ubica un sector de 300 m2 que incluye un área de bioseguridad de nivel 3. El Ing. Agr. Pancracio Cánepa, director de la sede Salto de Udelar, al dirigirse a los presente optó por una analogía futbolera, “hoy estamos inaugurando una de esas infraestructuras que son como la cancha donde se juegan los partidos de algunas de las ciencias, en este caso las biológicas”, asumiendo las mismas como elementales para su tarea. Para el desarrollo de la actividad hay que trabajar “para que los talentos científicos no se nos escapen”.

El director de la sede Salto reflexionó sobre la importancia de la descentralización “a nadie escapa que el Uruguay tiene enormes desigualdades territoriales en su desarrollo. Una condición indispensable para el desarrollo es la construcción de capacidades humanas. No somos los únicos que podemos contribuir a ello pero sin una Universidad de la República potente en el interior va a ser mucho más difícil”.

Por su parte el intendente de Salto, Dr. Alejandro Noboa, comenzó felicitando a las autoridades y actores de la Udelar “por el logro en los últimos tiempos”, donde se percibe “un avance importante”.

Seguidamente puso énfasis en lo que catalogó su preocupación como intendente de Salto “por el devenir del presupuesto para la Udelar”, seguidamente relató que como ciudad universitaria, “Salto vive y trabaja por y de la Universidad” aduciendo que lo que resulte del presupuesto nacional afectaría en este sentido al desarrollo general de Salto.

“No nos merecemos que nos recorten el presupuesto universitario” y por el contrario los actores políticos debían trabajar en “respetar y mejorar la propuesta que se ha hecho desde la Udelar”.

Noboa dijo que la Universidad está cada vez más vinculada al desarrollo del territorio, “no podemos dejar que se detenga el desarrollo universitario” insistió, donde colocó como ejemplo “el peligro de que continúe la carrera de Medicina, recientemente conquistada”.