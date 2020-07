Primer Ciclo de Conversatorios “Diálogos desde el territorio en escenarios de COVID-19”

Miércoles 8 a las 18 hs por Zoom

Continuando con el Primer Ciclo de Conversatorios “Diálogos desde el territorio en escenarios de COVID19”, hoy miércoles 8 de julio a las 18 horas tendrá lugar el 3er conversatorio, en esta oportunidad sobre la temática “La política en tiempos de pandemia”. Del mismo participarán Natalia Bisio, Ernesto Nieto y Maximiliano Piedracueva.

Este Ciclo de Conversatorios “Diálogos desde el territorio en escenarios de COVID19”, es organizado por el Grupo de Acción Universitaria para la Emergencia Social y Sanitaria de Salto en conjunto con el Departamento de Ciencias Sociales, Cenur Litoral Norte, Universidad de la República.

Los mismos vienen siendo transmitidos a través de la plataforma Zoom a partir de las 18 horas, de carácter abierto a todo el público y con inscripción previa.

Ante la crisis sanitaria que está atravesando el país a raíz del COVID 19, diferentes actores a nivel nacional y local han desarrollado acciones importantes, ya sea para disminuir la curva de contagio, atender a las personas infectadas, o prevenirlo.

Entre esas instituciones están las Universidades, que rápidamente intentaron virar sus propuestas de enseñanza a la virtualidad, de forma tal de mantener en movimiento a las instituciones.

Concomitantemente, realizan aportes importantes como el desarrollo de kit de diagnósticos, proyectos colaborativos para el desarrollo de tapabocas y respiradores, entre otras actividades de investigación y extensión.

Finalmente, porque se considera que las Universidades pueden también realizar contribuciones en términos de reflexiones sobre la realidad que vivimos y los escenarios futuro post-pandemia, es que surge este Primer Ciclo de Conversatorios. Los mismos abordan distintas temáticas en torno al mencionado eje, con un espacio expositivo, de preguntas y debate.

Calendario de Exámenes julio 2020 del Cenur Litoral Norte UdelaR

La sección Bedelías del servicio de Administración de la Enseñanza del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, informa sobre el período de exámenes correspondiente al mes de julio del presente año.

El calendario de exámenes ha sido de acuerdo a lo solicitado a todos los servicios en cuanto a proporcionar los calendarios completos de exámenes para el período del mes de julio 2020.

Los mismo se encuentran a disposición en:

https://www.litoralnorte. udelar.edu.uy/index.php/es-es/calendario-de-examenes

En la medida en que se continúe recibiendo la información se actualizará la misma.

Se recuerda que se mantiene la disposición por la cual en las sedes del Centro Cenur Litoral Norte permanecen las clases presenciales suspendidas en el marco de las acciones de prevención de la expansión del COVID-19.

En el portal del Cenur LN los estudiantes podrán acceder a toda la información necesaria.

Se recuerda:

Los estudiantes pueden realizar la mayoría de los trámites a través del sistema de autogestión del Sistema General de Bedelías (SGAE) disponible en el sitio www.bedelias.edu.uy ingresando con su número de cédula de identidad y su contraseña personal.

ingresando con su número de cédula de identidad y su contraseña personal.

– Los/las estudiantes/as que necesite reactivar su clave del SGAE deben enviar un correo

electrónico a:

Los/las estudiantes/as que necesite reactivar su clave del SGAE deben enviar un correo electrónico a: mesadeayuda@seciu.edu.uy con solicitud de activación de clave y adjuntando foto de la Cédula de Identidad; se recomienda realizar el contacto desde el correo electrónico que proporcionaron al inscribirse a la carrera. Es importante tener en cuenta que una vez que reciban el código de SGAE tendrán 72 horas para activar la clave y cambiar la contraseña por una personal.

una personal.

– Las consultas académicas (inicio de actividades, nombres del cursos, calendarios etc) deben dirigirse específicamente a cada coordinador de carrera.

El 1er Conversatorio trató sobre: «Empleo–Empleadores, el día después de la pandemia en la región»

Expositores: Dr. Juan Romero, Director Departamento de Ciencias Sociales Cenur Litoral Norte; Atilio Minervine, Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto; Gustavo

Gianotti, Coordinador Instituto Cuesta Duarte PIT CNT Paysandú; Andrea Malvasio, Coordinadora Centro de Competitividad Empresarial de Salto.

El 2do Conversatorio abordó el tema “Ollas

populares en Uruguay”.

El Conversatorio 3, a realizarse este miércoles 8: “La política en tiempos de pandemia”.

Y el Conversatorio 4, a realizarse el miércoles 15 de julio a las 18 horas, abordará: “El mundo post COVID-19 ¿nos exige nuevos modelos de desarrollo?”.

Hackatón ucu 2020 -“concurso: sumá innovación

a tu carrera” del 12 al 15 de agosto por Zoom

Una oportunidad para que tres estudiantes de 6to. de bachillerato ganen becas de 60-80% para estudiar cualquier carrera de grado en la Universidad Católica del Uruguay y que un docente de Educación Media obtenga una beca del 80% para formarse con un programa de la Escuela de Postgrados.

Con el objetivo de realizar un concurso de alcance nacional, que permita preparar a los estudiantes de 3° de bachillerato (6° año) para los desafíos de la vida universitaria y profesional, utilizando la innovación como herramienta creativa y resolutiva.

A través de la experiencia de trabajo junto a integrantes del Centro Íthaka de Emprendimientos e Innovación, el estudiante se enfrentará al desafío de buscar soluciones creativas a los problemas planteados y participará de todo el proceso, desde la capacitación, hasta la elaboración y presentación de la idea ante un jurado para su evaluación.Poniendo en práctica algunas de las competencias que promovemos para nuestros estudiantes: creatividad, innovación, trabajo en equipo, capacidad de comunicación efectiva, búsqueda de información y toma de decisiones, entre otras.

La participación será en equipos de tres integrantes, compuestos por estudiantes que estén cursando 3º de bachillerato en este año, o que lo hayan culminado a partir de diciembre de 2019 (con un límite de edad de hasta 20 años cumplidos al 1 de marzo de 2021). Los participantes podrán ser de cualquier punto del país.

Los equipos podrán estar integrados por estudiantes de la misma institución secundaria o bien de diferentes instituciones y deberán inscribir también a un profesor de secundaria que oficie de “mentor”. Cada mentor podrá ser inscripto para trabajar junto a un máximo de 2 equipos

Los postulantes deberán participar de las tres etapas que se mencionan a continuación:

a) Talleres de sensibilización* Los estudiantes de bachillerato se acercarán a la temática “pensamiento de diseño centrado en el usuario”, enfocado en generar soluciones innovadoras a problemáticas detectadas.

Los talleres se brindarán en modalidad online en una fecha a acordar con cada institución educativa.

b) Inscripción a la

competencia intensiva

tipohackathon.

Conformados los equipos y finalizados los talleres de sensibilización, se abrirán las inscripciones a la competencia a través de un formulario en línea diseñado a tales efectos y comunicado a través de la página web de Suma Innovación a tu carrera.

Aquellos interesados en participar de la Hackatón que no logren conformar un equipo, pueden realizar su inscripción individual para que se le pueda sugerir unirse a otras personas en su misma condición y juntos puedan conseguir un mentor y participar.

c) La competencia -Hackatón virtual

La Hackatón se llevará adelante de manera virtual, en instancias de no más de 2 horas y media, los días miércoles 12, jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto. Cada equipo trabajará en conjunto (mentoreado por su docente) sobre una problemática sugerida vinculada a la innovación educativa en el aula utilizando la metodología de Design Thinking.

Durante las jornadas del miércoles jueves y viernes, los equipos y sus mentores se enfocarán en trabajar sobre la problemática identificada, pasando por todos los pasos de la metodología, al mismo tiempo que estarán acompañados por tutores y facilitadores de la Universidad Católica para lograr generar una solución innovadora.

El sábado en la tarde cada equipo presentará su solución ante un jurado conformado por autoridades de la Universidad Católica y el equipo ganador accederá al premio final (para poder obtener dicho premio, al menos 2 integrantes del equipo deberán haber participado del 100% de las instancias obligatorias de la Hackatón).

La dinámica de trabajo requiere una participación activa por parte de los equipos, con el objetivo de sensibilizar-compartir-experimentar, y cada equipo afronte las problemáticas planteadas y construya soluciones con apertura.

Durante la Hackatón habrán distintas intervenciones disparadoras (speakers, presentaciones entre pares, debates, etc.) sobre temas que servirán de disparador o insumo para la elaboración de las propuestas.

Luego de la inscripción de los equipos y sus mentores, se les enviarán por mail los links y recursos que se necesitarán durante la Hackatón.

*No es obligatoria la participación de los talleres de sensibilización para poder inscribirse a la Hackatón virutal. Sin embargo, se recomienda la asistencia puesto que haber participado de estas instancias le dará a los estudiantes una base de contenidos firme que se retomará durante la Hackatón.

Funcionamiento de la Biblioteca de la sede Salto del Cenur Litoral Norte UdelaR

La sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, informa del funcionamiento de la Biblioteca de la sede a partir de Julio de 2020.

Horarios biblioteca:

Martes de 12 a 16 hs

Viernes de 9 a 13 hs

Devoluciones:

Lunes a Viernes de 9 a 17 hs

– Por buzón que se encuentra a la entrada de la sede

– Estudiantes que vivan fuera del departamento lo harán por encomienda con los costos de

envió a su cargo. Deben poner Cenur Litoral Norte salto Biblioteca

Reservas y renovaciones:

Solo por mail o por biur/Aleph y telefónicamente.

Prestamos: Hasta que este en funcionamiento la agenda web solicitarlos por correo electrónico.

Biblioteca Sede Salto:

Biblioteca Sede Paysandú:

