JUANJO ALBERTI

SIN FIESTA, SIN BAILE

Evidentemente se trata de una Noche de la Nostalgia, diferente. Sin celebración, sin baile, de acuerdo a la emergencia sanitaria existente. Suena extraño, pero es así, y quedará en eso, en nada más que nostalgias. Quizás muchos de ustedes, en ésta jornada festejen en familia las nostalgias, ya sea online o poniendo en el equipo todo el sonido retro de décadas pasadas. Si es así, que lo disfruten, sean felices que ésto es corto. Pero, la magia se mantiene intacta, quizás para el año entrante nos encuentre mejor parados para salir y divertirnos al estilo de siempre de la Noche de los Recuerdos. Hace 42 años nacía ésta fiesta, exactamente en 1978 cuando al joven de aquel momento Pablo Lecueder, convertido en disc-jockey, al frente de su espacio musical «Old Hits», se le ocurre hacer un baile-celebración para reunir a sus oyentes de C X 44 Radio Color Panamericana.

El asunto era convocar a sus seguidores en una víspera de feriado, eligiendo la noche del 24 de agosto, ya que al otro día nadie trabajaría, por ser 25 de agosto, Declaratoria de la Independencia, y un festejo que tendría un título diferente y sumamente peculiar: «La Noche de la Nostalgia». La fiesta original ha pasado por Ton Ton Metek en los Lagos de Carrasco, saliendo de Montevideo, y muchísimas veladas en Zum Zum, llegando adeptos y fanáticos desde muchos lugares del interior del país. En la presente edición, se extrañará mucho, ya que no se realizará, por razones obvias.

GLORIA GAYNOR, EAGLES, NEIL SEDAKA, BEE GEES, ENTRE TANTOS

En esas reuniones la consigna era salir a bailar y divertirse con la música de finales del sesenta y comienzo de los setenta, perdurando eso hasta hoy en día. Su vigencia continúa siendo enorme con los hits de Gloria Gaynor, Eagles, Neil Sedaka, Bee Gees, Barry White, Cat Stevens, The Stylistics, The Beatles, Donna Summer, Beach Boys, Queen, Dire Straits, Simon & Garfunkel, Supertramp, Olivia Newton-John, entre tantos. Claro, que el tiempo fue pasando rápidamente, y con el correr de los años más música «de antes» se fue colando en la selección: Mikko Mission, Mike Platinas, David Lime, Baltimora, Toni Peret, y luego, de la década de los noventa: 2unlimited, Snap, Technotronic, y otros nombres del recuerdo. Con el transcurrir de los años, varios empresarios del rubro entretenimiento, amigos, familiares, comenzaron a hacer otras noches de la nostalgia. Rápidamente, el mercado y la demanda crecieron, y se produjeron diferentes fiestas para distinto público, con una variada gama de precios, fiestas del reencuentro, cenas show y hasta noches de anti-nostalgia con pistas anti-boliche para quienes quieren salir ese día y no se encuentran identificados con la temática, sobre todo público que oscila entre la edad de 18 y 25 años.

UN ATRACTIVO TURISTICO

Junto con las fiestas de nochebuena y fin de año, «La Noche de la Nostalgia» se ha convertido en uno de los eventos que convoca más gente a fiestas. Incluso se considera que se supera en movimiento de gente a las fiestas de fin de año, ya que en esa jornada suelen salir tanto mayores como jóvenes, casados y solteros, a recordar viejos tiempos y no tanto, dependiendo de la edad. El Ministerio de Turismo promociona esta noche como un atractivo turístico. El 26 de agosto de 2004, mediante la Ley N.o 17.825, este evento fue denominado en forma oficial «Noche de la Nostalgia», estableciendo en su artículo 2.o: «El Ministerio de Turismo incluirá en los eventos de carácter turístico a la Noche de la Nostalgia, promocionando la misma en el exterior a través de Embajadas, Consulados y oficinas comerciales».

PABLO LECUEDER, EL ARTÍFICE

Pablo Lecueder, hoy director de Oceano FM. A nivel de anécdota, cuál es la fiesta que más recordás en éstos cuarenta y dos años?

-Indiscutiblemente, la primera. Porqué todo era un comienzo y todo se hizo a pulmón. Tenía 21 años recién cumplidos cuando se me dio por crearla y parece mentira, muchos dicen que es una fiesta para viejos ¿?… Y bueno, seguimos celebrándola. En sí, desde la entrada hasta el disc-jockey, pasando por el personal que atendía la barra y todo eso, pertenecían al equipo de la radio y eran tan jóvenes o más que yo. Recuerdo que teníamos que inflar unas botellas de plástico y lo tuvimos que hacer con nuestros pulmones, porque no teníamos nada para hacerlo…

Realmente una historia real, de bailes, de música, de recuerdos. Una fiesta uruguaya, que éste año no se lleva a cabo. Hoy, quedáte en casa, cuidáte. y celebra nostalgias con tu gente, con tu familia, la de todos los días. Más allá de la nostalgia.