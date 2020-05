Presentando A Natalia Albín Guerra

¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

Mi actividad laboral la llevo adelante en Empresa de Servicios ABRA, ubicada en 25 de Agosto esquina Rivera. Y mi tarea es la de Auxiliar de Servicio, desempeñándome en la limpieza de hogares y empresas del medio

. ¿Cuándo fueron tus inicios? Anteriormente, trabajaba con mi esposo Fabián, en un establecimiento rural y con nosotros viven mis dos hijos: Ismael y Valentina, quien debía estudiar en la ciudad y fue por ese motivo que nos trasladamos. Le escribo a Ana y enseguida me llamó para empezar a trabajar en el año 2018. Con un lapso de un tiempo fuera de la empresa, para regresar en el 2019 y allí sí, quedarme definitivamente trabajando.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral? Con un ciclo básico aprobado al comenzar mi actividad en ABRA, realicé una capacitación para comenzar a trabajar en el Hospital de Agudos, ya que el trabajo es mucho más exigido allí.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro? Me decido por la tarea en este rubro, porque existe un muy buen ambiente laboral, la empresa es muy buena, poniéndose siempre en el lugar del funcionario. Ana, mi jefa es una gran persona, excelente patrona y podemos contar con ella para lo que sea. La más mínima duda que tengamos, acudimos a ella y encontramos juntas la solución. Además, al lugar que he concurrido hasta ahora a realizar mi trabajo, quedo muy conforme y entiendo que las personas que me reciben también quedan satisfechas conmigo. Además, me gusta lo que hago y me siento cómoda. Dependiendo de ti,

¿qué cambios realizarías en la empresa? No, no sugeriría ningún tipo de cambio. Es Ana quien nos administra las horas y entiendo que ha hecho lo posible para no perjudicar a ninguna de nosotras al realizar el ajuste por ésta situación que atravesamos y estoy muy conforme.

¿Has pensado en independizarte con un negocio propio? Estoy muy cómoda trabajando, pero si tuviera la posibilidad sobre todo económica, que en este momento no la tengo, sí, lo haría. Sería otro estímulo y nivel económico, no solo para mí, sino para toda mi familia. ¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías? Actualmente me siento cómoda trabajando en ABRA, sé que cuento con Ana siempre. Justamente en el comienzo de la pandemia, que por motivos económicos, comenzaron a mermar las horas, fue ella quien nos facilitó una canasta de alimentos, porque sabe de cada situación que atravesamos las mujeres que allí trabajamos. Tenemos que ver por la calidad humana que reina en ABRA. No lo he pensado, porque me siento bien trabajando y estoy tranquila en la empresa. Agradezco de la misma forma a mis compañeros, que al trabajar en equipo, han demostrado ser excelentes, permitiéndome formar parte de ese equipo maravilloso que es ABRA. Que como dice Ana: “Somos una gran familia”