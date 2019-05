La libertad ambulatoria no puede perderse a no ser por una orden judicial que la restrinja. Al menos ese debería ser el único motivo por el cual un policía le podría decir a una persona que no puede circular por tal o cual lado, pero digo debería, porque en realidad parece ser que los policías de Salto y quizás también del resto del país, tienen derecho a decirle a la gente.

Porque toda la gente en nuestro país se presume que tiene los mismos derechos. Así lo establece el artículo 8 de la Constitución de la República, donde los que vivimos en esta Patria solamente nos distinguimos por nuestros talentos o virtudes. Al menos eso es lo que debería pasar, pero en los hechos todos sabemos que ocurre muy otra cosa.

Vivimos en un país donde la Policía -pese a que se queja de que tienen las manos atadas, argumento que parecen utilizarlo para expresar que no puede llevar a todos a los que ellos desean porque entienden que con el solo hecho de que esos “elementos” anden en las calles están cometiendo un delito- cuenta con muchas facultades, hasta la de dar una orden a una persona en la calle de por dónde debe circular, según se le ocurra al funcionario de turno.

Ellos ejercer actos de discriminación y de estigmatización en nombre del Estado. Porque ellos representan al Estado, entonces cuando un funcionario policial le exige a una persona que no vaya por tal lado, lo está discriminando y ahí están vulnerando una serie de derechos de esas personas, que ellos como funcionarios públicos deberían saberlo. O de lo contrario en la Escuela Departamental de Policía deberían enseñárselo.

La escena es la siguiente, caminaba por calle Uruguay y llego al cruce con la calle Zorrilla. En la esquina del Banco de la República. Allí hay un contenedor de basura, de esos que han colocado en cada esquina del centro pero que aún faltan en los barrios, aunque como todo proceso, la colocación de los mismos es gradual.

Estos contenedores se han erigido como grandes platos de comida de muchas personas que están en casos de extrema pobreza y en situación de calle. Así lo vemos lamentablemente cada día en los distintos lugares donde se encuentran y es un tirón de orejas para el Estado, que permite que haya uruguayos que además de ser pobres, deban comer de la basura, cuando vivimos en un país productor de alimentos que deberían garantizar el acceso a la alimentación de cada ciudadano de este país. Pero para pensar en entelequias estamos todos.

En la esquina mencionada, había cuatro personas, jóvenes todas ellas, de unos veinte y tantos que estaban revolviendo a la hora del mediodía, ese inmenso recipiente, con el fin de encontrar sobras que permitan ser ingerida y así saciar su hambre. Sin embargo, los mismos tuvieron un escollo que hizo que debieran abandonar esa práctica e irse del lugar.

Fue un patrullero que circulaba por el centro a esa hora, que además de parar de repente y en doble fila, provocando que los vehículos que venían detrás tuvieran que frenar para no chocarlo, el policía que venía de acompañante les dijo a viva voz algo así como “bueno, vamos, vamos, circulando, vamos, váyanse ya mismo”.

Los cuatro sujetos atinaron a cerrar la tapa del contenedor y cuando amagaron irse por calle Uruguay, el mismo funcionario policial les dijo “no, para ahí no, no pueden ir por ese lado, váyanse para otro lado, vamos”, a lo cual, los cuatro individuos con su hambre a cuestas, no tuvieron más remedio que tomar por Zorrilla hacia el norte, sin poder caminar por la calle principal de la ciudad.

Lo hicieron cabizbajos y a paso rápido, ya que el coche policial retomó la marcha pero lentamente asegurándose que los individuos hicieran lo que ellos les dijeron, y no tuvieran la intención de ejercer su derecho a caminar por donde se les plazca, siempre que respeten la convivencia pacífica y no cometan ningún delito, de lo cual no había indicio alguno, ya que eran cuatro personas comunes y corrientes, que solamente hurgaron en un basural para obtener comida.

Alguno podrá o no estar de acuerdo con la forma que tengo de expresar esto, para muchos está bien que estas personas no anden por el centro de la ciudad, para otros la policía quiere protegernos de estas personas, pero para mí, la Policía no hizo otra cosa que cometer un exceso y un grave error.

Porque está bien mantener el orden y decirles a estos muchachos, que si bien los contenedores se prestan para eso, su finalidad es solamente ser depositario de la basura que allí arrojan, que no deben tratar de encontrar allí su comida. Pero de ahí a prohibirles caminar por un lugar en particular, por el mero hecho de ser pobres que no tienen qué comer y tratarlos como esclavos a los que les suprimimos libertades porque sí,¿ por que al funcionario de turno se le antoja?, eso no puede permitirse, porque ese tipo de desbordes de la autoridad, son las que terminan desvirtuando su función.

Las leyes son para cumplirlas, la Constitución de la República está por sobre todas las cosas para ser respetada, y ese funcionario policial, dando esa orden, está violando la Carta Magna, porque además en su artículo 10, ésta dice que lo que no está prohibido, está permitido, y esos cuatro jóvenes no tenían prohibida su libertad ambulatoria, por lo tanto, podían caminar por donde se les antoje.

Ergo, encima que el Estado no atiende las situaciones de pobreza en nuestro país, la cual es cada vez más creciente, que encima tampoco les siga quitando libertades a los que menos tienen, como el de desplazarse por el centro de la ciudad de la que también son parte.

HUGO LEMOS