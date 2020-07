- Podría decirme, por favor, ¿qué camino he de seguir desde aquí? – preguntó Alicia.

- Eso depende en buena medida del lugar adonde quieras ir – dijo el gato.

En realidad, el título debería ser otro, pero aparecería «esa» palabra en el título y automáticamente la gran mayoría de Uds., los posibles lectores seguirán de largo en busca de algo de mayor interés. Pues parece que solo entendidos y profesionales podemos referirnos a «eso».

Lo que siendo una cuestión curiosa para mí, que me propongo abordar sin tener muy claro cómo, vaya este intento.

Empiezo por lo más pragmático y utilitario que se me ocurre, pues «la necesidad tiene cara de hereje», y que tiene que ver con nuestras necesidades primarias y secundarias.

Las primeras, relacionadas con lo básico para vivir (alimentarse, dormir, beber agua, respirar, protegerse del frío y del calor), y las segundas con el bienestar del individuo y por lo tanto de la sociedad. Y me pregunto a propósito, ¿cómo se plantea el futuro para cubrir esas necesidades para una gran mayoría de nuestros paisanos (referido al lugar que nacen y viven)? ¿dónde están las oportunidades de encontrar ese bienestar, los espacios y tiempos para lograrlo?

Sigo, recordando que los índices de desarrollo muestran una gran desigualdad en el Uruguay, según departamentos y lugares, mejores en ciudades que en pueblos y la campaña. Sin embargo, Montevideo a pesar de tener mejores índices relativamente tampoco es un paradigma de la igualdad, como todos los uruguayos sabemos y vemos nada más entrar a la capital.

A su vez los informes en educación nos dicen que hay diferencias en los logros en aprendizajes, entre los lugares de origen de los alumnos, y que el sistema educativo (primaria y secundaria) por lo menos, no acorta esa brecha.

Y que el mercado laboral se especializa y las empresas automatizan el trabajo.

Todo ello dificultando cada vez más el acceso al trabajo y las posibilidades de satisfacer las necesidades de la población. Y me vuelvo a preguntar, ¿cuáles oportunidades son las que van quedando y las que se van generando? ¿Y en dónde? ¿Volveremos al «último que apague a luz»? En el mundo post-Covid19, ¿cómo se determinarán las ventajas comparativas y la competitividad de regiones y poblaciones?

A esta altura, para responderme, ya tengo ganas de parafrasear al expresidente de los EE.UU. Bill Clinton, y cambiarle su famosa frase: es la economía estúpido! por un es el agro, estúpido! Cómo puede ser que no lo veamos, que no le interese a nadie salvo a los directamente involucrados. Será aquello de «si quieres ocultar algo ponlo a la vista de todos», podría ser… Pero no creo, no totalmente, pienso más en que no hemos tenido la necesidad.

No ha hecho falta pensar en eso de la sostenibilidad, en emprendedurismo y en la educación necesaria para ello.

A lo mejor, permitiéndome mentar al historiador Juan Pedro Barran , hemos transcurrido una «segunda barbarie» y hemos vivido como unos «gauchos modernos».

Pero al igual que terminó aquella «primera barbarie» de Barran, que desubicó a aquellos orejanos de épocas independentistas, ahora parece que se va terminando esta «segunda barbarie» y nos viene pasando como aquellos gauchos decimonónicos.

Quizás a esta altura se debería saber que es una cuestión de tiempo, que la fuerza de los hechos hará su trabajo, ya lo está haciendo.

Estamos en una encrucijada histórica, que va a determinar el destino de todos. Y como aquellos gauchos bárbaros, podemos quedarnos a los costados del camino y malvivir, en este caso en los cinturones de las ciudades. O trabajar en una cultura del agro multidisciplinar, como motor de un desarrollo genuino e integral, que de pertinencia a la educación y, sobre todo, donde habría oportunidades para todos.

Ese es nuestro desafío en la educación en general y en nuestra institución en particular.

Como uruguayos y como salteños. Sí, no se trata de agro, ni de ruralidad, tampoco de conciencia agropecuaria, o de comunicar el agro y de la relación campo-ciudad, se trata de algo más importante: de un mejor futuro para todos, o todes, da igual…

Ing. Agr. Andrés Treglia

andres.treglia@ucu.edu.uy