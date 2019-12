¿Qué es lo primero que le pedimos a los políticos cuando están en campaña? Por lo general muchos no nos hacemos esa pregunta, pero es importante tenerla en cuenta porque ahora, más que nunca, ellos llegaran otra vez porque de todo el ciclo electoral que ya se cumplió y que obligó a bajarse a más de uno, cuando todos pensábamos que esto ya había pasado y que ahora lo único que queda es empezar el ciclo del cambio en nuestro país, ellos aparecerán de nuevo a pedir el voto porque en cinco meses se juegan nada más y menos, que la continuidad o el cambio en las intendencias.

Entonces, cuando menos lo esperemos, cuando estamos tranquilos en nuestras casas, viendo cómo quedó el arbolito de Navidad a nueve días de esa fecha tan especial, o disfrutando de nuestro fin de semana en familia, lejos de las tareas habituales y de los temas que nos aquejan a diario, mirando el partido de fútbol del domingo o hablando de cosas banales, entredormidos por la letanía que impone el descanso, llegarán ellos para golpearnos las puertas y para ponerse a decirnos porqué están allí parados y qué quieren de nosotros.

Ese es el momento justo para que seamos nosotros esta vez, los que les digamos qué es lo que queremos nosotros de ellos. Ya que llegaron solos, sin que nadie los llame, a nuestra puerta, es el tiempo adecuado para señalarles lo que nos parece que está mal y sobre todas las cosas para decirles qué es lo que nosotros, como ciudadanos de este país, como vecinos de Salto, es lo que queremos para nuestro futuro y para el desarrollo de nuestra comunidad.

Así son las cosas, o al menos deberían serlas. Pero lo cierto es que la mayoría de la gente ha entrado en una lógica en lo que nada le importa, en donde todo le da lo mismo, en un sistema del cual no creen que vaya a cambiar nada y del que solamente aspiran a que mejore si todos se ponen de acuerdo en exigirle a los que llegaron al sillón que tanto desearon, que hagan lo que prometieron en campaña.

Pero después que llegaron, y se sentaron, y se acomodaron, y pidieron el primer café en la Cámara, y se los trajeron con una sonrisa de pleitesía, y ellos lo probaron, y se sintieron más cómodos que de costumbre, y cobraron el sueldo, y repartieron las migajas, y acomodaron a sus parientes, y cayeron en la misma trampa que impone le impone la inigualable calidad del confort a todos los políticos con aires refundacionistas y discursos heroicos que llegan al sitial que tanto buscaron, ¿qué es lo que pueden llegar a cambiar? Y sobre todas las cosas ¿para qué lo van a cambiar? ¿Usted no se lo pregunta? ¿Usted cree que ellos no se lo preguntan y no toman una decisión que en definitiva no los afecte a ellos?

Esto no se trata de un nosotros contra ellos, ni de políticos contra ciudadanos comunes de una misma comunidad, sino que se trata de abrir los ojos y de estar preparados, atentos, alertas a lo que pueda pasar. Porque los políticos en campaña pueden llegar a ser el doble perfecto de Papá Noel, pueden prometer que todo va a pasar, hasta que va a caer el Maná del cielo, pero en el caso de que pierdan, uno no les ve más el pelo, se van para sus casas, desaparecen y no se hacen cargo de nada, ni de lo que dijeron de rebote que podían llegar a hacer.

Pero cuando ganan. Mamita. Ese es un proceso, en el que los políticos cruzan al otro lado del mostrador, pasan a ser los vendedores, los hacedores de la comida, los que deben preparar el plato antes de servirlo y eso lo ven por primera vez si ganan. Allí se dan cuenta que ser oposición es una papa, como dice mi hijo, una viña. Porque el opositor, se encarga de leer las noticias todos los días para saber qué es lo que va a criticar hoy al gobierno y prácticamente en esa acción minúscula y sin sentido, basa su trabajo, cobra su suculento sueldo y con ese monto orquesta una serie de comunicadores para que estos bailen al son de don dinero y digan lo que ellos piden que digan.

Pero cuando llegan al gobierno y tienen que repartir la torta, y se dan cuenta que ésta es mucho más chica de lo que pensaron, con menos porciones y más chicas de lo que ellos creían, y calcularon y en base a eso sus promesas, entonces tienen que salir a dar la cara porque la gente va a salir, tarde o temprano, a exigir que les den lo que es de ellos.

Entonces uno se pone a pensar, si la próxima vez que llegue un político a su casa y le pida el voto, ¿usted lo escuchará o le pedirá que haga tal o cual cosa? Porque si usted solamente los ayuda a llegar, sin pedirle que haga determinadas cosas, está colaborando con la desidia y la mezquindad que muchos de ellos le imprimen a su labor. No todos, claro está, y cuando ponga el ‘no todos’ la mayoría se va a sentir identificada con ese yo no soy.

Aunque si usted le dice a ese político que cumpla, que se haga cargo de lo que hace falta, que ayude a resolver los problemas estructurales que tiene la sociedad, que levante la mano por los temas que a usted le importan, bueno, hágase cargo y valga la redundancia, encárguese de que ese candidato llegue al lugar que tanto buscó, pero que haga lo que le dijo lo que iba a hacer, porque esa es la única manera en la que usted podrá creer en la clase política y a su vez participar de las decisiones que tanto le importan que se tomen.

En el Uruguay se está viviendo un momento de democracia plena, ojalá que los actores políticos entiendan que ese estado también debe ir de la mano con políticas a favor de la gente y basadas en resolver sus problemas, sino esa calidad de democracia va a empezar a tener problemas, va a fomentar los enfrentamientos, y esta paz social que estamos viviendo ahora y que tanto disfrutamos, va a durar poco.

HUGO LEMOS