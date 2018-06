AL MUNDIAL

Se trata de la serie televisiva con más años en pantalla que aún se emite. A punto de cumplir los 30 años en la pequeña pantalla, y con una aparición cinematográfica (2007), “Los Simpson” no dejan de sorprender.

Es que la serie animada creada por Matt Groening acaba de ser renovada para dos temporadas más, según anunció esta semana la Cadena FOX, lo que la llevará a rozar los 670 episodios, superando a “La Ley del Revólver” (“Gunsmoke”) que hasta ahora poseía el récord con 635 episodios.

Pero ahora la noticia que acaba de anunciarse es que “Los Simpson” desembarcarán en el Mundial de Rusia.

“Los Simpson” se han caracterizado por tocar temas de actualidad, como cuando el personaje Smithers, asistente personal del odioso señor Burns, daba señales de su tendencia sexual sin expresarlo claramente, recientemente salió del armario mostrando de una manera directa su homosexualidad. “Los Simpson” también han ironizado con el polémico presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y siempre han participado de temas de actualidad y personajes famosos.

En esta ocasión y ante el inminente comienzo del Mundial de Fútbol de Rusia, los afamados personajes de animación no dejarán pasar esta oportunidad. Aunque el fútbol todavía no ha llegado a implantarse de una manera potente en los Estados Unidos, desde FOX han visto una oportunidad única con la cita mundialista que se celebra cada cuatro años para extender la cultura Simpson aún más.

TOP GUN 2

Pasaron más de 30 años del estreno de una de las cintas más icónicas del siglo pasado, “Top Gun” (1986), protagonizada por un jovencísimo Tom Cruise, cinta que le encumbró al estrellato a nivel internacional y que batió todos los récords en taquilla.

Desde entonces, los más nostálgicos hemos soñado con una continuación de la historia. El año pasado el propio actor protagonista de la saga “Misión Imposible” declaró que “Top Gun 2 está en camino” y ahora comparte en las redes sociales un guiño a la cinta que podemos ver en la siguiente fotografía que el propio actor se encargó de compartir.

La imagen que Cruise compartió en su cuenta de Twitter, muestra una imagen relacionada con “Top Gun 2” en la que se puede leer “Siente la necesidad”. La cinta sería dirigida por Josep Kosinski, está marcada para su estreno en 2019.

NACE UNA ESTRELLA

Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, nos ha tenido preocupados los últimos meses por las distintas noticias que surgían en torno a su vuelta a los escenarios tras la cancelación debido a sus problemas de salud.

A Gaga la hemos visto en la pequeña pantalla en “American Horror Story”, dejando muy buena crítica. Ahora podremos verla en la cinta dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, nueva remake de “Nace una estrella”.

Aparentemente recuperada de sus problemas de salud, se ha centrado en su papel protagonista junto a Cooper en la cinta de inminente estreno “Nace una estrella’, donde Bradley se pone en la piel del músico Jackson Maine, y Gaga en el de su enamorada Ally, describiendo una historia de amor imposible, cinta que se estrenará el próximo 28 de septiembre.

No es la primera vez que se escenifica esta historia, cinta original de 1937 que ya ha tenido tres puestas en escena, y en esta cuarta veremos a una Lady Gaga con un aspecto natural muy acertado y que la favorece.

IMAGEN

El actor neozelandés de 54 años de edad, Russel Crowe, vuelve a ser noticia, y no por algunos de sus muchos papeles en la pantalla grande, lo es por su llamativo cambio de imagen, donde el protagonista de “Gladiador” y “Noé” ha aparecido como si de un Santa Claus se tratara, con una poblada barba que no ha dejado a nadie indiferente, achacando este frágil momento personal por el que está pasando tras su traumático divorcio.

No es la primera vez que Russel Crowe tiene que lidiar con críticas sobre su aspecto, como cuando transformó su imagen para el papel protagonista de “Dos Buenos Tipos”, donde Crowe tuvo que aumentar más de 30 kilos de peso hasta alcanzar los 120. Tras finalizar el rodaje y sus obligaciones contractuales, el actor se puso manos a la obra para volver a su peso ideal.

En consonancia con esto, recordamos por otro lado el poco amistoso divorcio del actor con Daniella Spencer, que derivó recientemente en una llamativa subasta por parte de Russel a la que tituló, “El arte del divorcio”, donde fueron subastados 227 objetos por los que recaudó más de dos millones de dólares, donde destaca la coraza que lució en “Gladiador” en su papel de Maximus, o el violín que tocaba en “Master and Commander”.