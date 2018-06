MALÉFICA 2

La actriz estadounidense Angelina Jolie no pasa desapercibida, incluso pretendiendo permanecer ajena a los medios de comunicación tras el traumático proceso de divorcio con Brad Pitt.

Ahora se encuentra especialmente sensibilizada por no poder llevar a Londres a sus hijos mientras rueda “Maléfica 2”, se la ve muy animada en una foto junto a Elle Fanning, la coprotagonista de la nueva cinta de Disney.

En esta ocasión y para satisfacción de sus fans, Angelina Jolie junto a su amiga y actriz Elle Fanning, han compartida un divertida imagen del set de rodaje donde hemos visto a ambas en una escena más que llamativa. Nos alegramos por el buen estado de ánimo de Angelina.

SOLO EN TAQUILLA

La saga “Star Wars” sigue adelante y tras las entregas principales como han sido los Episodios 7 y 8 de la saga, junto al spin-off “Rogue One”, ahora se acaba de estrenar la esperada “Star Wars Han Solo”.

Como no podía ser de otra manera, en su primer fin de semana en pantalla se ha hecho recuento de su recaudación y no ha sido todo lo buena que se esperaba, quedando por debajo de su predecesora “Rogue One”.

Parece que no ha sido suficiente la bendición del mismo Harrison Ford, el inigualable Han Solo, quien en el día del pase privado de la cinta en el Centro de Convenciones de Pasadena, Ron Howard manifestó que el mismísimo Harrison Ford se dirigió a él felicitándole por la obra y mostrando sus bendiciones sobre lo que había visto. Ahora han hablado los espectadores y la taquilla no es la esperada.

Los especialistas han hecho recuento de lo recaudado en la taquilla norteamericana, y mientras “Rogue One” obtuvo cerca de 150 millones de dólares en su primer fin de semana, “Star Wars Han Solo” se ha quedado en alrededor de 80 millones, algo que no ha satisfecho a los responsables del proyecto.

BOND 25

El futuro de la saga Bond está un poco más claro de cara al desarrollo de Bond 25. Se trata de una asociación entre EON Productions, MGM y Universal Pictures. Con Daniel Craig de vuelta al papel principal y Danny Boyle como director del filme.

La producción de Bond 25 comenzará a finales de año, sobre al 3 de diciembre, mientras la MGM lanzará en Estados Unidos la película en cines el 8 de noviembre de 2019. El 25 de octubre del próximo año lo hará en el Reino Unido (como viene siendo habitual en la popular franquicia).

Según este acuerdo, MGM retendrá los derechos de distribución de televisión digital y mundial. Universal también manejará la distribución física del entretenimiento hogareño.

Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, de EON Productions, comentaron que «estamos encantados de anunciar que el excepcionalmente talentoso Danny Boyle dirigirá a Daniel Craig en su quinta presentación como James Bond en la 25 entrega de la franquicia»; agregando que «comenzaremos a rodar en Pinewood Studios en diciembre con nuestros socios en MGM y estamos encantados de que Universal sea nuestro distribuidor internacional».

La 24ª película de James Bond, “Spectre”, se estrenó en los cines de Estados Unidos el 16 de noviembre de 2015, obteniendo 200 millones a nivel nacional y 680 millones de dólares a nivel internacional.

WONDER WOMAN 2

El regreso del actor Chris Pine al reparto de la saga “Wonder Woman” parecía complicado. Al menos a juzgar por el argumento de la primera película dirigida por Patty Jenkins. Sin embargo se le pudo ver ya en el set de rodaje de la secuela, con un proceso de filmación en marcha desde hace varios días.

El estreno en cines de la película “Wonder Woman” fue el mayor éxito de DC hasta el momento. Tanto en cifras como en críticas. La secuela ya está en marcha y el actor Chris Pine vuelve definitivamente al argumento dentro del rodaje dirigido por la cineasta Patty Jenkins.

Otro notable punto de interés, que queda por cuadrar dentro del argumento de la secuela se sitúa la continuidad del personaje de Steve Trevor, interpretado por Pine.

A LA TELE

La obra del autor Alan Moore y del grafista Dave Gibbons, “Watchmen”, creada en 1986 de la mano de DC Comics, donde un grupo de superhéroes más que llamativos tratan de impedir a toda costa una tercera guerra mundial en una Tierra imaginaria, acaba de confirmarse su salto a la pequeña pantalla por la cadena HBO.

Ahora los responsables del proyecto acaban de anunciar parte del elenco que formará parte del episodio piloto, donde destaca entre otros, la presencia del veterano Don Johnson, hoy más conocido por su hija Dakota (“50 sombras de Grey”), que por su participación en la exitosa serie ochentosa “Miami Vice”.

No es la primera vez que “Watchmen” es llevada a la pantalla, donde recordamos la versión del 2009, protagonizada por Malin Akerman, Billy Crudup, Matthew Goode, Jackie Earle Haley, Jeffrey Dean Morgan y Carla Gugino entre otros, con una recaudación escasa que apenas cubrió el presupuesto del proyecto, y críticas no muy halagadoras.

En este caso el responsable del proyecto, Damon Lindelof, ha anunciado que la serie no sería un remake, muy al contrario, aprovechando el fondo de la obra y su estilo, se incorporarán nuevos personajes hasta ahora inexistentes. Una apuesta arriesgada.