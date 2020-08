Estudio y trabajo:

¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Curso el último año de Magisterio en I.F.D (Instituto de Formación Docente) y 1° año de Profesorado en el Ce.R.P de nuestra ciudad.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Me desempeño en Educación Secundaria como Profesor de Idioma Español, realizando suplencias por ahora.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Si, tuve que adaptarme y enfrentar diversas carencias (económicas, morales, emocionales, etc.) y superar diferentes obstáculos.

Me crié en una familia y barrio de contexto crítico y vulnerable (violencia, delincuencia, pobreza, abandono, etc.), que influían o determinaban el destino de las personas. No tenía modelo a seguir.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Entre los obstáculos que tuve que superar fue mi hiperactividad, lo cual me llevó a determinados comportamientos inadecuados y dificultades durante la infancia y adolescencia. No había muchos conocimientos sobre el tema, nadie se dió cuenta.

Esto lo supe hace poco, mediante una experiencia en mis prácticas educativas en Primaria. Abandoné el estudio, al poco tiempo de ingresar a Secundaria.

No tuve el apoyo económico, ni emocional para seguir.

No tuve un modelo a seguir. No tuve metas o sueños. Estuve en la línea de la perdición.

Pero gracias a Dios, pude escuchar unas palabras alentadoras que oí por causalidad en una conversación entre mi madre y una vecina, hablando de mí.

Entendí que no estaba todo perdido, que yo soy capaz, y no es como se me hizo creer por largo tiempo (que soy un inútil, que tengo dificultad de aprendizaje, etc).

Mi vida es una carrera hacia adelante, la cual me obliga a adaptarme y a superar situaciones, a pesar del dolor, limitaciones o carencias.

Sin duda, que no es fácil, hay piedras en el camino, muchas crisis y experiencias dolorosas. Pero al final, me hicieron crecer, madurar, aprender y cambiar.

Hoy estoy agradecido con la carrera, con el trabajo, con mi vida cotidiana. Disfruto y solo pienso en superarme. Tengo metas, sueños…

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Escribo poemas, realizo algunos juegos, salgo a caminar, miro televisión, entre otras actividades.

¿Te sientes afortunado de poder cumplir este sueño?

Sí, me siento muy afortunado con lo que he logrado.

¿Qué planes tienes en mente?

Mis metas son recibirme de Maestro, tener una vivienda propia, casarme, escribir y lograr publicar mis poemas.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Creo que cada persona es diferente.

No tiene que seguir un modelo precisamente, sólo imitar lo que le sirve si es necesario.

No hay que compararse con otros, cada cual tiene sus propias habilidades y defectos, tiene sus luchas e intereses.

“Transita tu propio camino. Y hagas lo que hagas, da lo mejor, siempre hay que ponerse en pie y seguir hacia la meta. No importa tus errores, dificultades o limitaciones, sino lo que hagas con ellos”.