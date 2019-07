El 20 de junio, hace pocos días, abrió sus puertas el mini market “Capitano”, en la esquina verde de Rivera y Beltrán, a cargo de los hermanos Pedro y José Areta. Pedro además es encargado de marketing de “Salto, Hotel y Casino”, analista en publicidad, en marketing y técnico en diseño gráfico. José trabaja en la parte de ventas de Antel y es técnico en gerencia.

– ¿Cómo surgió la idea de “Capitano”?

Pedro- El local es de la familia y justo la persona que tenía a su cargo el autoservicio decidió entregar la llave, nos miramos y dijimos, por qué no, era una idea que teníamos hace tiempo de tener algo propio y familiar. En una hora dijimos, “ta, dale, vamos para adelante a arrancar el emprendimiento”, así que comenzamos a tirar ideas de cómo lo haríamos. Y el nombre, “Capitano”, surge de un viaje que hace José a Italia que volvió bastante tano con muchas palabras típicas de allí, tiró la idea, nos gustó y así surgió “Capitano”.

Fue todo un proceso de diseño e ideas, de ir y venir.

José- Y fijarnos a todas las edades, no solamente para personas mayores, que si bien son los potenciales clientes con los que trabajamos, el niño viene acá y se enloquece, porque estamos convencidos que si atraes a un niño, atraes también a la familia.

– Abrieron hace poquito, ¿cómo viene la mano con los vecinos?

Pedro- Bien, ocurre que este local pasó cerca de un mes cerrado antes que se entregara la llave y costó un poco que la gente volviese a la esquina y al lugar que venían antes, pero de a poquito va tomando forma y color. Ponemos mucho énfasis en el servicio, no solo vendemos productos, entrás y ya te atendemos bien.

José- Pasa que teníamos como tarea pendiente en la vida tener algo nuestro, más allá que nos diera hiper ganancias o pérdidas, probar algo nuevo y nuestro, y con Pedro nos complementamos bien, porque él va por el lado creativo y yo por el lado de los números.

– En estos tiempos de vacas flacas, arriesgarse y ponerse al hombro un emprendimiento es algo complicado…

José- Y se siente, igual estaba dentro de los escenarios que más o menos teníamos pensado porque nadie arranca ganando todo. Siempre hay tres escenarios posibles, el pesimista, el del medio y el positivo, y ya sabíamos que íbamos a encontrarnos de entrada con el pesimista y tratamos de tirarnos al medio, en un futuro llegaremos al positivo.

Pedro- Y más allá de cómo está la cosa, que está difícil para todos, también está el factor confianza. Siempre tuvimos confianza, desde el primer momento en que dijimos, “por qué no” hasta ahora, 100% confianza y fe de que nos va a ir bien, y en esa estamos.

– Se lo ve bastante surtido y colorido al local, y ya veo cómo se prende el fuego para ponerse a tono con los choripanes de la tarde-noche…

Pedro- La primera idea que tuvimos era sacar la impresión de boliche y apuntar más a un mini market, algo más prolijo y un poco más grande con una buena distribución donde todo esté pensado desde la entrada hasta las góndolas. Todo fue pensado.