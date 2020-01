«Para el año que comienza/ tengo mucho que pedir/ por lo mucho que yo pido/ poco es mucho para mí”. Seguro leyó estas líneas acompañándose mentalmente del ritmo de Rada. Son versos cuyo contenido, conscientes o no, como suave melodía recorre nuestra mente a esta altura del año. ¿Qué esperamos los uruguayos para el año que comienza? ¿Todos lo mismo o hay más de 3 millones de mentes multiplicadas por infinidad de deseos de todo tipo y color? De lo que no hay dudas es que se esperan cambios, mejoras, resultados más positivos en varias cosas. Un artículo publicado hace poco por un medio capitalino se inicia con: “¿Cuál es la carga en el equipaje que el nuevo gobierno electo debe llevar para este verano?” La carga es, en definitiva, reciclar todo lo que se dijo en campañas electorales y trasladarlo a hechos. Eso esperamos. Y que empiece a vislumbrar el resultado cada uno de los más de 3 millones. ¿Quién acaso no reclama y espera ver pronto cambios en ese básico pilar llamado Educación? ¿Pilar para qué? Para sostener cualquier otro cambio social, sobre todo aquellos que refieran a valores, formas de gobernar y de ser/hacer oposición. Las encuestas dicen que los tres grandes temas de preocupación son Seguridad, Empleo y Educación. Es evidente que si se progresa en esas tres cuestiones, todo lo demás irá mejorando “casi solo”. En un escenario de seguridad, baja tasa de desempleo y sociedad educada, estaría todo mejor para abordar los demás problemas.

¿Y si hablamos de Economía? Un déficit fiscal en el entorno del 5% se deberá combatir con un importante ahorro y sin afectar las prestaciones de carácter social, a la vez que se logre hacer crecer la economía que viene de varios trimestres de estancamiento y con pérdidas de puestos de trabajo equivalentes…(¡lea bien!): a un Estadio Centenario repleto, en comparación con 2014. Asimismo, se deberá atender una deuda triplicada en poco tiempo, que escapa a los guarismos recomendables para controlarla. Seguridad: el gran desafío es cortar el alza en los delitos que vienen incrementándose sistemáticamente (y estamos seguros que no mienten ni los números ni quienes los hacen), sobre todo en lo que se denomina comúnmente “gestión Bonomi”. Si hablamos de Seguridad, ¿no hablamos también de Defensa? Según el futuro ministro Javier García deben ir de la mano, colaborando el ejército por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, que comienza en la frontera (terrestre o marítima). Ojalá logre hacerlo. Por su parte, la Educación muestra resultados muy malos, jóvenes que pasan de año sin comprensión lectora y con índices bajísimos en matemática y ciencias. Es llamativo que este deterioro se produzca en simultáneo con la mayor inversión en Educación. Se hace imprescindible entonces revisar su gestión, gobernanza y métodos/programas a seguir. El trabajo…Otro de los grandes desafíos. Ardua será la tarea de llevar las negociaciones colectivas de la mejor manera, y a su vez encarar de una buena vez la reforma de la seguridad social. En fin… hay otros temas también de importancia para el país: la difícil tarea que será mediar entre las dos potencias vecinas y su mal relacionamiento; la salud y los desafíos que implica el Sistema Nal. Integrado; el transporte y la necesaria mejora de la infraestructura vial (¡el Norte también existe!); la vivienda, para combatir el cruel aumento de asentamientos…; el turismo, que enfrenta un gran problema como es la postura y medidas tomadas por Argentina que impactarán aquí; el MIDES, donde la casa (acá tampoco mienten ni los números ni sus hacedores) no está en orden y fue cuna del peor de los clientelismos político de los últimos tiempos. En definitiva, será este un verano cargado de trabajo, pero también de esperanzas. Un verano en que uno de los temas que se instaló con fuerza fue la no suba en enero, como es habitual, de las tarifas de UTE. Debemos confesar que nos pareció raro cuando hace un par de meses recibíamos mensajes al celular anunciando que en la próxima factura habría un descuento de unos 500 pesos (Plan Primavera o algo así). Y al siguiente mes lo mismo. La energía en Uruguay es cara, y muchos pensamos qué raro empiecen estos descuentos, ¿tan bien andará UTE y las arcas del Estado en general que permiten estos beneficios? Pero muchos nos acordamos también del gran humorista Eduardo D´Angelo, cuando decía: ¿usted no desconfiaría? Y sí, la desconfianza estaba. ¿Estrategia para captar votos? ¿Estrategia para dejar peor aún los números al nuevo gobierno porque se sabía que este terminaba? Las dos cosas serían malas, claro. Pero más lamentable parece lo segundo, porque en el Uruguay estamos todos, somos todos y lo pagamos entre todos. ¿Cómo se le podría a alguien ocurrir desestabilizar la balanza del país de todos simplemente porque viene otro gobierno y quiere que quede ese nuevo como el malo de la película? Razonemos juntos. Todos los años, en enero, suben las tarifas, menos este año. Claro: ¿usted no desconfiaría? Lo primero que se piensa es qué bueno que no suban (¿quién quiere pagar más?), pero al mismo tiempo: ¿no será que nos desbalanceamos más aún y pagamos después más caras las consecuencias? Razonemos además: si hubiese ganado Martínez, ¿no hubieran subido las tarifas en enero? Creemos que sí. Total…ya había ganado. Por otra parte cabe pensar: ¿era necesario subirlas? Y…por algo se lo viene haciendo cada año…porque las empresas públicas vienen empeorando en sus números desde mediados de 2016. O sea, si vienen en caída, no es cierto, como dijo el Director de OPP, Álvaro García, que la decisión de no incrementar las tarifas se fundamentaba en la mayor eficiencia de las empresas públicas. Hay otros motivos entonces. ¿No será que Martínez no quiso decir que en enero (como todos los años) aumentarían, porque perdería votos? Es más, desde el propio Ministerio de Economía y directorio de ANCAP se dijo explícitamente (ver El Observador) que ya se contaba con ese ajuste, ¡porque lo necesitaban! ¿No es contradictorio, o al menos raro? Ahora bien, también se dice desde el gobierno que no es jugada sucia ni demagogia electoral, porque desde julio se había anunciado que no subirían tarifas. Dos cosas cabe decir entonces: 1- No seamos ingenuos; pues en julio, ya estaba clara la tendencia que ganaba la oposición. 2- Lo que en julio dijo el Ministro de Industria no fue que no se aumentaría, sólo dijo (seamos honestos) que “no habrá ajustes a la suba de tarifas públicas por lo que resta de 2019, y probablemente hasta el final de período de gobierno”. El adverbio “probablemente”, da margen a que eventualmente pudieran ajustarse. Otra cuestión: ¿el gobierno actual tendría que haber consultado al entrante, ahora que las urnas ya dijeron cuál será, sobre esta decisión? Obligación no tiene, sin dudas, el actual gobierno está en plenitud de sus funciones hasta el 29 de febrero y tiene los derechos que le corresponden hasta allí. Es que esto es más de ética y cortesía. Pero al tratarse de un tema tan sensible, con efectos que impactarán fuerte en el período que se inicia en marzo, entendemos se tendría que haber hecho parte a las futuras autoridades. La negativa a subir tarifas públicas este enero sin consultar a quienes dirigirán el próximo gobierno, ¿está anticipando los modales que tendrá la (a partir de marzo) oposición? Esperemos que no. Lo cierto es que esta decisión complica. Habrá que ajustarse más el cinturón (¿más todavía?); y eso requerirá mayor esfuerzo a partir del año que comienza…a ritmo de Rada, con la esperanza que: “será posible/un ritmo/que sirva para cambiar”.

JORGE PIGNATARO