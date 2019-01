Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

«MAJOR TOM (COMING HOME)», SUCESO INTERNACIONAL

La historia misma de la música, dice que Major Tom es un personaje ficticio creado por el músico y cantante británico David Bowie, en su tema de 1969, «Space oddity», incluído en el disco-grande del mismo nombre. La pieza cuenta cómo este astronauta inicia su viaje al espacio desde la cuenta regresiva hasta que alcanza el cosmos. En éste lugar, el mayor Tom deja el mundo material para comenzar su propio destino a las estrellas, no sin antes despedirse de sus seres queridos. En algún momento de este viaje, pierde el contacto con la tierra, quedando atrapado en su «bote de hojalata», tal como llama Tom a su nave espacial. Se comenta que Bowie se inspiró en la película «2001: Odisea del espacio» de Stanley Kubnrick, aprovechando la euforia que se desarrollaba en ese entonces con el propio filme. Peter Schilling siguió con la continuación del personaje «Major Tom (coming home)», en el año 1983. El tema trepó a las primerísimas ubicaciones en Alemania, Austria, Sudáfrica, Estados Unidos y Canadá. En 2016, esta versión realmente se viralizó en redes sociales debido a un comercial de televisión de una academia de inglés online. Se constituyó en un gran hit internacional hasta el presente de Peter Schilling, artista alemán surgido a principios de los ochenta, en el movimiento musical de la Nueva Ola Alemana, «Neue Deutsche Welle».

HOY ES SU CUMPLEAÑOS No. 63

Pierre Michael Schilling, tal los nombres de Peter, nació en Stuttgart, Alemania, un día como el de hoy, 28 de enero, pero de 1956. Está cumpliendo 63 años. Toca sintetizador y además canta, tratando en sus composiciones de exploraciones espaciales, ciencia ficción, y algunas catástrofes. Antes de publicar su primer álbum, el cantante ya había editado unos cuantos simples bajo el nombre de Pierre Schilling. En 1983 publicó su primer álbum, titulado «Fehler im system» -»Error en el sistema»- del cual se extrajo justamente el sencillo «Major Tom (Völlig losgelöst)». El tema, además, se versionaría en inglés, junto a las demás canciones del LP, para ser publicado en gran parte del mundo. Durante semanas y semanas se paseó en el Billboard Hot 100, llegando al casillero No. 14 de la popularidad y ventas. Paralelamente al disco, iniciaba giras europeas y por USA.

THE DIFFERENT STORY, LA HISTORIA DIFERENTE

Un año más tarde, en 1984, y luego en 1985, Schilling edita los álbumes «120 grad» y «120 grad’s», en inglés, y «Things to come». Entre 1986 y 1989, lanza varios simples que luego se integrarían en la compilación de 1988, «The different story (World of lust and crime)», «La historia diferente», de notable acogida por las radios y público en general norteamericano. En Alemania se editaría tres años más tarde. A fines de la década del noventa, Schilling formó parte un proyecto paralelo llamado Space pilots, que vió la luz en la serie «Dancemanía», de suceso en Japón. La banda incluía a Catyana Schilling -novia de Peter- J. Feifel y P. Magnet. Registraron varias canciones, entre ellas «Viaje a Orión». Fue publicado en vinilo y cd en 1995. El tema central está basado en ciencia ficción e incluye tomas de un programa de televisión alemán, «Raumpatrouille Orion». En los primeros años de los noventa formó una nueva flota y actualmente toca en conciertos en vivo con su banda, recorriendo Alemania, Suiza y Austria, de manera continuada.

POR AGOTAMIENTO, UN AÑO DE DESCANSO

En 1990, Schilling sufre de gran stress, y debido al agotamiento, se toma un año de descanso, del cual le cuesta salir. En 1994, se casó con su novia Catyana. Se separaron en 2003.

El músico de new wave, synth pop, y euro house, contrae nupcias con su segunda esposa, en 2012, con quien tiene una hija, Janina Schilling. Peter Schilling fue también autor de dos libros: Lust Faktor Wellness, 2005, y Emotionen sind männlich, 2007. Más allá de la Nostalgia.

DISCOGRAFÍA COMPLETA

Fehler im System, Wea, 1983. Error in the System, Wea, Elektra; 1983,120 Grad, Wea, 1984, Things to Come, Wea, Elektra, 1985, The Different Story (World of Lust and Crime), Wea, Elektra 1989, Geheime Macht, Wea, 1993, Von Anfang an… bis jetzt. Das ultimativ Beste von Peter Schilling, Wea, 1999, recopilatorio, Raumnot – 6 vs. 6, DA Music, 2003, Retrospektive – Das Remix Album, DA Music 2004, Zeitsprung, DA Music 2004, Lustfaktor Wellness/Delight Factor Wellness, DA Music, 2005, Das Prinzip Mensch, DA Music, 2006, Tauch mit mir in… eine neue Zeit (Das Beste aus den Jahren 2003-2006), DA Music 2006, Emotionen sind männlich (Major Ton), Edel distribution GmbH, 2007, Neu & Live 2010, Major Ton Records, 2011, DNA, Major Ton Records, 2014.