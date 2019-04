Los roles son dinámicos y toda persona que participa en una determinada situación social se enfrenta a expectativas que exigen respuestas concretas, por lo que cabe preguntarse, ¿qué se espera de un profesional del derecho en los tiempos que corren?. Si aceptamos que el rol forma, determina y modela tanto la acción como el actor,1 debemos concluir que es de vital importancia definir qué exige la sociedad de un abogado, u otro operador del derecho, en la actualidad.

A nuestro juicio, el ejercicio de la profesión se ha ido complejizando y actualmente no queda restringido al litigio como centro de nuestra actividad. Decimos al litigio entendido como el desarrollo del proceso judicial contencioso en sí, o a la actividad cuyo centro es exclusivamente su prevención, ésta última que podría considerarse un paso intermedio.

El abogado debe conocer su entorno, ser un observador de la realidad, equidistante de las posturas extremas, una persona capaz de analizar, asesorar, negociar, formalizar acuerdos, eventualmente evitar un litigio y, finalmente, litigar abogando por la posición de su cliente en forma eficaz.

Con carácter firme, pero reflexionando, el abogado debe aplicar la razón a todas las situaciones que se le planteen. Para ello, es imprescindible analizar, entender y evaluar de manera crítica los distintos escenarios en los que sea llamado a intervenir, no debe limitarse al binario litigio o prevención del litigio, que restringe su esfera de actuación. Couture nos enseñó que el Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. De nada sirve el conocimiento sin una correcta aplicación estratégica, planificada a través de la razón, pasando por el tamiz de la experiencia.

En suma, el rol del abogado en el 2019, lo que la sociedad espera de él, está conformado por un vasto conjunto de habilidades polifacéticas cuya adquisición requiere carácter, estudio, reflexión y planificación a través del pensamiento crítico y la experiencia. El “nuevo cliente” siente la necesidad de acudir al profesional del Derecho no sólo para entrar en una batalla legal o restringirse a prevenirla. Quiere contar con consultor cercano, un estratega, escuchar una voz experiente que lo complemente en sus decisiones, que sea capaz de generar un ámbito de reflexión, de análisis objetivo al momento de tomar decisiones, sean sobre temas laborales o personales. Por eso hoy, nuestras habilidades como asesores son tan importantes como el conocimiento que tengamos de las leyes.