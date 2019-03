El complejo ya había atravesado otras crisis a lo largo de sus 20 años de historia, pero ninguna fue tan larga y profunda como la actual, según sus propietarios. Dejará de funcionar a partir del 30 de junio.

El centro comercial Del Parque Shopping, un tradicional paseo de compras ubicado en la calle Cuenca en el barrio de Villa del Parque desde hace más de 20 años, cerrará sus puertas el 30 de junio. Actualmente, el 20% de sus locales está vacío. “Ante la situación de pérdidas que veníamos teniendo desde hace un año y medio se tomó la decisión de cerrar. Y si bien hay algún que otro interesado en el predio, no hay nada concreto. Se decidió planificar el cierre con anticipación para evitar situaciones como suspensiones o no poder pagar los salarios a tiempo”, explicó Marcelo Chane, gerente General del shopping, en diálogo con Infobae

El centro comercial no pertenece a ninguna de las grandes operadoras de centros comerciales, lo que hizo más difícil su supervivencia en un marco de caída general de consumo y aumento de servicios. Es propiedad de cuatro socios locales, que desde mediados del año pasado comenzaron a afrontar mayores costos con una mayor cantidad de locales vacíos.

Según indicaron, en los últimos años la ocupación de los locales se demoraba cada vez más de lo habitual. De los 54 locales que tiene el espacio comercial, 13 están desocupados actualmente. En forma directa trabajan 30 personas, pero el número es mucho mayor si se suma a los empleados de los distintos locales.

En octubre de este año, el centro comercial cumpliría 24 años desde su inauguración. “En ese tiempo, el shopping ha funcionado muy bien y también tuvo malos momentos, pero siempre fueron más cortos y las pérdidas menos profundas. Al haber una caída de ventas muy fuerte desde mediados del año pasado, están muy afectados los locatarios, que son los comerciantes, incluso con algunas marcas concursadas. Eso produce una falta de interés en alquilar los locales vacíos que tiene sus costos”, agregó Chena

El shopping también se vio afectado por algunas obras de infraestructura que, en otro contexto económico, quizás hubiesen tenido menos impacto. Está ubicado a pocos metros de la estación Villa del Parque del tren San Martín, que en el último tiempo se convirtió en una estación terminal de trasbordos de varias líneas de colectivos como consecuencia de las obras del viaducto en Paternal y Palermo. Además, se quedó sin su playa de estacionamiento, ya que funcionaba en un predio ferroviario que había sido cedido por el Estado pero que luego rescindió la concesión.

“Los intentos para tratar de no cerrar fueron de lo más variados. La primera decisión es cerrar, pero si hay algo que permite que continúe abierto se evaluará, pero lo vemos muy difícil. Hay algunos interesados dando vueltas, pero nada concreto. La venta siempre es una opción porque el predio, incluso cerrado, tiene sus costos”, agregó Chena

De acuerdo al último informe sobre ventas en centros comerciales elaborado por el Indec, en diciembre de 2018, las ventas (en precios constantes) cayeron un 13,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Fue el sexto mes consecutivo de caída.

En Capital Federal y en el Gran Buenos Aires hay 37 centros de compras: 19 en la ciudad de Buenos Aires -de los cuales la mayoría tiene más de 100 locales- y 18 en el conurbano bonaerense. Del total de locales, que suman unos 3.000 locales, en diciembre del año pasado, el 8,2% permanecía inactivo, disponible para alquiler o en reforma.

