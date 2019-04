A la hora de diagnosticar un emprendimiento, y de manera específica, evaluar la estrategia de marketing y comercialización que éste lleva adelante, emerge a la vista de todos la pregunta de cómo se enfoca el emprendedor a su cliente. De lo anterior, se entiende que cuanto mayor sea el conocimiento que se tiene del segmento de clientes, sus características, necesidades y tamaño, será relativamente más sencillo enfocarse en el mismo y con ello, contar con una propuesta de valor “de calidad”. Al fin y al cabo, poner al cliente en el centro del modelo de negocios es un imperativo para disminuir las probabilidades de fracaso.

No obstante, si lo anterior es cierto, y de hecho mucho se habla sobre el valor de definir el modelo de negocios a partir de lo que el segmento de clientes necesita, pareciera algo provocador hacernos la pregunta sobre la verdadera pertinencia de escuchar lo que los clientes nos dicen. La razón detrás de lo provocativo es que en verdad, no necesariamente el segmento de clientes sabe lo que que quiere.

“Si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido” decía Henry Ford, innovador industrialista norteamericano, fundador de Ford Motor Company, hace ya más de cien años atrás.

El objetivo del presente artículo para Link de El Pueblo es reflexionar sobre la información que manejamos del segmento de clientes, su correlación con la estrategia que definimos e introducir sobre una metodología para innovar, denominada Jobs to be Done.

El problema no es erigir el modelo de negocios a partir del segmento de clientes, el problema radica en la forma en que investigamos el mercado y cómo de manera iterativa ideamos, diseñamos y ponemos en marcha el modelo de negocios.

El riesgo de tener miopía, empresarial

La mejora continua de un bien o servicio, la búsqueda de la excelencia, muchas veces a pesar de “mejorar la calidad” del mismo, no necesariamente tiende a alinearse a lo que el segmento de clientes necesita. En otras palabras, ello conlleva a que si el emprendedor no ofrece lo que alguien o algunos necesitan, la “gran” idea de negocio no es más que eso, y lejos se encontrará de denominarse oportunidad.

A esa confusión, mencionada en los párrafos anteriores, del producto con el beneficio esperado por el segmento de clientes se la suele denominar “miopía de marketing”, concepto del cual hablamos de manera detenida en un artículo publicado el 17 de junio de 2015 en Link de El Pueblo, denominado “Es lo que hay”: valor.

A modo de ejemplo, aunque los empresarios que se dedicaban al ferrocarril a fines del siglo XIX en Estados Unidos hubieran invertido en mejorar la eficiencia de dichos medios de transporte, el auge del automóvil llega para cumplir más y de mejor manera lo que el segmento de clientes necesitable en aquel entonces: transportarse de un lugar a otro, a un precio más económico y con una mayor flexibilidad horaria.

Por analogía, del negocio del ferrocarril y la llegada a la escena del mercado del automóvil, pareciera indudable que a todos los rubros les llegará “su automóvil” si aún no ha ocurrido. Si el ejemplo mencionado no es suficiente, la llegada de Uber y su impacto en el negocios de los taxis, el lanzamiento de Instagram y sus consecuencias en grandes corporaciones como Kodak o la presencia de Airbnb y sus efectos en el negocio de alquiler de alojamientos, son apenas tres casos que conforman una larga lista de innovaciones disruptivas que generan importantes movimientos de piezas en las reglas de juego del mercado.

Apuntes sobre segmentación de mercado

La segmentación de mercado divide un mercado en segmentos más pequeños de compradores que tienen diferentes necesidades, características y comportamientos que requieren estrategias o mezclas de marketing diferenciadas.

Lo más importante no es enfocarse en la propuesta de valor sino en las necesidades del segmento de clientes. No obstante, para que una segmentación sea considerada buena, ello implicará que se den una serie de requisitos tales como homogeneidad en el segmento de clientes, heterogeneidad entre segmentos y la estabilidad de los segmentos en sí mismos.

Si cada segmento es homogéneo, el comportamiento de los clientes dentro de cada uno, será similar y con ello, la estrategia definida más eficiente. Al existir heterogeneidad entre segmentos o en otras palabras, diferencias de un “cliente tipo” y otro, será posible que la forma de “llegada” a cada segmento presente diferencias mejor reconocibles y priori, más sencillas. La estabilidad de la segmentación, supone que los estudios de mercado realizados entre un intervalo de tiempo y otro, arrojen concluisiones similares o que apenas varíen, y con ello, las estrategias no se modifiquen demasiado.

Téngase en cuenta que si la forma en que trabajamos la segmentación de los mercados no varía demasiado de lo que dijimos, aumentaremos la probabilidad de que la estrategia de marketing y comercialización falle. La segmentación tal como la conocíamos hasta hace poco, tiende a extinguirse y eso se da debido a la irrelevancia que tiene hacerlo de la forma tradicional; todo ello por el cambio en los hábitos de consumo y una creciente búsqueda de personalización de lo que se consume: el exponencial aumento de la oferta de bienes y servicios tiene como contracara la obligación de encontrar un valor diferencial, valorado, por parte de los segmentos de clientes, cada vez más pequeños en tamaño.

Otra manera de leer entre líneas al segmento de clientes: Jobs to be Done

El profesor de Harvard Clayton Christensen, autor de El dilema del innovador, creó la teoría llamada Jobs to Be Done, la cual facilita al emprendedor a no perder de vista lo importante y de esa manera, no caer en una miopía. Para ello, es fundamental entender tres cuestiones: el trabajo del cliente, los resultados esperados por el mismo y las restricciones actuales.

El cliente como tal, al menos a nivel teórico, tiene infinitas necesidades. No obstante, no todas son igual de prioritarias, y a su vez, la escasez de recursos con los que cuenta, lo lleva a que sus comportamientos de compra no sean tan sencillos como parece.

Al referirnos al trabajo que el cliente necesita, nos referimos a una actividad concreta; por ejemplo, desarrollar una web, aquí surgen a la vista cuestiones “principales” y “colaterales”, la web importa pero a su vez, aspectos como su usabilidad o accesibilidad serán valorados.

Sobre los resultados esperados, aparece la cuestión de las métricas que permite analizar que tan bien o mal se pudo resolver el problema del segmento de clientes, en ese sentido, qué tan ráido, barato o mejor se hace el trabajo al mismo permitirá trabajar en la mejora de la calidad de lo que se ofrece.

Por último y no menos importante, la detección de restricciones a los trabajos del cliente, sean físicas, legales, tecnológicas o ambientales, trae consigo pistas sobre cómo generar determinadas innovaciones para levantarlas. La funcionalidad de escanear documentos en la aplicación de Dropbox, a modo de ejemplo, permite que el “trabajo” de tener “escaneados los documentos” y luego guardados en la nube sea mucho más ágil que como se hacía anteriormente con otras tecnologías.

Paso a paso: Jobs to be Done

Salir al “encuentro” con el segmento de clientes es fundamental para alinear la oferta con la demanda. Lo primero en ese sentido es mantener entrevistas uno a uno con al menos diez de los clientes o clientes potenciales y entender que trabajos necesitan realizar, con qué resultados y que restricciones tiene que vencer.

Posteriormente, una vez que tengamos la lista de trabajos a partir de las entrevistas, los resultados y restricciones es importante conocer cuáles son los más prioritarios para el segmento de clientes y cuáles son los más desatendidos actualmente. Para ello, es aconsejable colocar el listado de trabajos, resultados y restricciones y pedir al cliente que los puntúe en una determinada escala, por ejemplo de 1 al 10, cómo de importante es, también del 1 al 10, y cómo de contentos están con su actual proveedor en cada uno de los temas en cuestión.

Una vez conocido el “problema”, comenzaremos a definir la oferta, la propuesta de valor del modelo de negocios, pero en las cuestiones que el segmento de clientes actual y/o potencial, considearon más importante, y con lo que menos satisfacción tienen. De ésta menera, la diferenciación con la competencia será mejor y con ello, la construcción de una propuesta de valor innovadora.

Conclusiones

El emprendimiento es lo que ofrece y lo que se ofrece, depende del segmento de clientes. La metodología Jobs to be Done nos arroja nueva luz y conecta muchas cuestiones teóricas que anteriormente se encontraban más dispersas. La funcionalidad principal y colateral, no son otra cosa que el producto real y ampliado de marketing y comercialización, el cual en más de una oportunidad hemos citado. De igual manera, la alineación de de oferta y demanda, con los resultados esperados no dista demasiado con los enfoques de Alexander Osterwalder a la hora de darnos algunas líneas de trabajo para encaminar la propuesta de valor. Tampoco son “tan novedosos” los pasos a seguir para evitar miopías y su correlación con las estrategias de océanos azules.

No obstante, en cuestiones tales como, los “tipo de cliente” que trae de manera intrínseca la segmentación de mercado, se da una vuelta de rosca y se rompe un paradigma de investigación de mercado que tanto se ha puesto en práctica. Si los Jobs to be Done son bien entendidos como una parte de un todo metodológico, y encuentran complementariedades con el Effectuation, el Lean Startup o el Design Thinking, allí, encontraremos una herramienta que nos permitirá hacer foco en lo importante, iterar el modelo de negocios de menos a más y caminar hacia una mejora continua que no genere cambios cuantitativos, sino que mejor aún en un mundo cambiante, los haga cualitativos.

Lic. Nicolás Remedi Rumi