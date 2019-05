ENTREVISTA AL CR. GABRIEL SILVA ALBERTONI

La decisión se remonta a cuando debí elegir la orientación para finalizar el bachillerato, durante ese verano sonaron muchas carreras en mi cabeza, finalmente elegí anotarme en la orientación científica, ese fue el primer paso que di para elegir la carrera de Contador Público. Al finalizar el liceo y ya decidido a estudiar esta carrera tome la decisión de estudiar en la UCU, los motivos eran la posibilidad de estudiar en la ciudad donde vivo y también la oportunidad de seguir estudiando en el ámbito de una institución privada con organización y actividades mu y similares al colegio al que había concurrido durante primaria y secundaria, de hecho la universidad se encuentra al lado de dicha institución, Por suerte no me equivoque, realice muchas actividades similares de carácter extra curriculares que te forman no solo como profesional si no como persona.

¿Cómo fue su experiencia como estudiante?

La experiencia como estudiante fue muy buena, los recuerdos que tengo de la facultad siempre son los mejores, la calidad de sus profesores y colaboradores es excelente como profesionales y mas aun en calidad humana. Tuve la suerte de coincidir con amigos de la infancia en la facultad y también conocer nuevos compañeros con los que hoy el vinculo se transformo en una amistad en las cuales realizamos actividades todas las semanas.

¿Qué experiencias significativas puede rescatar de su pasaje por la universidad?

Lo que siempre recalco de la Universidad Católica es el enfoque e impulso que te da a emprender y seguir estudiando carreras de posgrados, nombro esto por que de lo mejor que tiene la facultad son las charlas abiertas que realizan profesionales de nivel nacional e internacional, aun sigo concurriendo a dichos eventos.

¿Ser estudiante le abrió puertas para insertarse en el campo laboral?

No tengo duda alguna de que es así, es mas accesible conseguir un empleo si uno se forma profesionalmente, más aun si te formas en ciencias económicas donde la tasa de desempleo es muy baja, también hay que sumar que la Universidad Católica constantemente esta buscando oportunidades para sus estudiantes.

Actualmente, como egresado, en qué campos profesionales se desempeña. ¿Sus actividades están relacionadas con sus estudios?

Actualmente trabajo en el área de la administración y finanzas de una reconocida firma de negocios rurales, en paralelo de forma independiente realizo asesoramiento contable y fiscal a diferentes empresas del mercado salteño.

¿Actualmente se encuentra estudiando o piensa seguir formándose? ¿Por qué? ¿Dónde estudia o le gustaría estudiar?

Actualmente estoy en búsqueda de un posgrado para realizar en los próximos años, los cambios constantes del mercado hacen que los nuevos profesionales estén obligados a realizar otros estudios para adaptarse a los nuevos empleos que se vienen, se prevé que muchos de los empleos actuales ya no existan en un futuro cercano por lo que estamos en una «nueva carrera» para estar a la altura de los cambios. Mi idea es estudiar un posgrado en la Universidad Católica del Uruguay o algún posgrado semi presencial fuera del país, la UCU tiene muchos convenios con universidades de todo el mundo donde brindan diferentes oportunidades a los egresados.