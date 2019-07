¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

A mi actividad la llevo adelante en Ortopedia Chiesa, en atención al cliente junto a mis hermanos. Ubicados en el local de Asencio 21, casi Uruguay.

¿Cuándo fueron tus inicios?

En el 2008, pero la empresa como emprendimiento familiar, está instalada por mis padres desde el año 2006, siendo pioneros en el rubro.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

Toda la familia trae consigo la experiencia de la Ortopedia y sus derivaciones.

Cuando yo comienzo en el medio luego de llegar del exterior, fui adquiriendo la misma experiencia y conocimientos que mis padres y mis hermanos, para volcarlo a la sociedad con los servicios que brindamos. Hoy, ya con mis padres a punto de retirarse, estamos intentando tomar nosotros la posta y pienso firmemente que continuaremos en el rubro. Nos encontramos todos los hermanos, dedicados al negocio y superándonos todos juntos.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

En concreto hoy, lo que deseamos es continuar implementando y aprendiendo. Y desde que está la empresa abierta al público, siempre estamos innovando, intentando hacerlo senti r lo mejor posible a la mayoría del público que nos visita. Lo que nos solicitan tratamos de traerlo y por suerte siempre con un buen resultado.

¿Has pensado en independizarte con un negocio propio?

Sí, desde hace un tiempo a ésta parte lo vengo pensando y siento que nos va a hacer bien intentar expandirnos.

¿Cuáles son tus planes?

Dentro de nuestros planes, se encuentra la posibilidad de instalarnos en la ciudad de Paysandú con una sucursal de Ortopedia Chiesa allí, pero además, con la profesión de mi hermano que es Enfermero especializado e Instrumentista, pensamos que si nos lo proponemos podemos mejorar enormemente el servicio, tanto de aquí de Salto, como el de Paysandú, brindando una mejor calidad de vida a la sociedad toda.

Hasta ahora, además de la venta de diferentes insumos relacionados al rubro, hemos apostado al alquiler y venta de sillas de ruedas, bastones canadiense, muletas, andadores y más. Anexando últimamente, el alquiler de ordeñadoras y nebulizadores.

También contamos con una Técnica Ortesista que brinda su asistencia todos los miércoles, con plantales, prótesis, félulas, etc.

Dedicándose a la fabricación de lo que no viene de manera estándar, lo hace a medida, en cuestión de días.

Y dentro de los planes que muy pronto implementaremos y será mi hermano quien lo realice, se encuentra:

Rehabilitación en lesiones deportivas, Masajes regenerativos, iontoforesis con electrodos, Vendajes funcionales, Prevención de lesiones, colocación de vendas, Kinesiotapín Ultra sonido. Ya estamos preparados, acondicionado el local, para comenzar en muy breve lapso, porque reconocemos la importancia en esta asistencia.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

De hecho, realizo otra actividad que no tiene que ver con el rubro y se trata de trabajo en yeso y pintura de casas y apartamentos, que lo vengo haciendo desde hace bastante tiempo.

Últimamente he estado desarrollando esa tarea de remodelación y pintura en un hotel muy conocido del medio, mientras nos vamos turnando con mis hermanos en la empresa familiar.

Me gustan mucho las dos actividades y las disfruto.