¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

A mi actividad la llevo adelante en el Showroom de «La Isla» de cerámicas con que cuenta Ferretería La Esquina. Ubicada en Brasil 1290, casi Luis Alberto de Herrera, y me desempeño en atención al público.

Dentro de la empresa también se encuentra «La curva», separada de «La Isla», pero cumpliendo la misma función: la venta de cerámicas en general, asi como porcelanato, cerámica, grifería y demás relacionado al hogar, donde se puede apreciar un baño bien instalado, asi como una cocina, etc, con una vista espléndida al cliente, encontrando los más variados estilos, tamaños y costo.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Ingresé a trabajar en el 2018.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

En realidad para este rubro, hay que prepararse.

Hemos realizado cursos y capacitaciones que lo vengo realizando desde hace veinte años, que es la experiencia que traigo conmigo, ya que trabajaba en una empresa con similares características.

Me especialicé en porcelanato, en todo lo que es la materia prima del rubro, incluso he viajado a la Fábrica Eliane en Brasil, donde las capacitaciones han sido sumamente importantes, con cursos intensos.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Porque en épocas de mi comienzo, me gustaba mucho la construcción. Había dejado de estudiar y comencé a trabajar en una empresa, también del rubro, que luego cerró.

Y me siguió atrayendo el rubro, por eso sigo en él.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Esta es una empresa que va creciendo y tengo que reconocer que aquí gané co nfianza.

Incluso conté con la posibilidad de acercar algunos proveedores, donde nos favorecimos todos y eso es muy importante.

Pero si de cambios en concreto y de la parte edilicia hablamos, nos gustaría mejorar el Showroom, asi como lo hicimos con «La curva», que quedó muy bueno.

En cuanto a ventas, he recibido felicitaciones, ya que últimamente han subido, pero pienso que es porque nos organizamos un poco mejor.

Ha habido un cambio notorio y creo firmemente se debe a que hay una figura física en forma permanente en el local, intentando brindar la mejor atención.

Humildemente, cuento con la ventaja de que mucha gente me conoce y tuve la suerte de que me han «seguido», para continuar siendo mis clientes como lo eran antes, porque es clientela fiel a la buena atención y a la calidad. Eso me hace sentir muy bien.

Además, siempre estamos anexando mercadería y eso atrae público.

¿Has pensado en independizarte con un negocio propio?

Aunque entiendo estamos atravesando una situación complicada en el país, me gusta la idea, me gustan los desafíos.

Y nunca es tarde para experiencias de ese tipo, siempre que sean rentables.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

Uno normalmente trabaja a gusto.

Sí encontrara alguna propuesta que llegara a colmar mi expectativa en lo económico, me va a servir. El tema es que si después que estoy, el ambiente no es el esperado…voy a preferir seguramente, estar como estaba.

Y aunque uno está para crecer, yo acá estoy muy cómodo, muy contento en todo sentido, con un equipo de trabajo que encontré aquí, muy bueno.

Pero debemos pensar que tiene que ser recíproco.

Y sí los patrones están a gusto también, todo está bien.