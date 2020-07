¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

Actualmente me desempeño en el Centro de Terapias Integrales y Estéticas Yoselín Silveira, ubicado en calle 19 de Abril 904, de nuestra ciudad.

Me integro a la actividad laboral, debido a que hace muchos años que acompaño a mi madre en su labor en el rubro, aprendiendo mucho a su lado.

Y en este momento, incursiono con mi servicio de Peluquería, sumándolo al funcionamiento de todos los demás servicios que allí brindamos.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Mis inicios en la actividad, fue al cumplir la mayoría de edad.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

Sí, se relacionan con lo que realizo en cuanto a Peluquería, ya que siempre me ha gustado y hoy logré concretarlo.

Mis estudios me han llevado más por un camino artístico, ya que el mismo me ha brindado la oportunidad de recibirme de Profesora de Danzas Jazz.

Hoy soy una estudiante avanzada de Danzas clásicas y Danzas españolas, estudiando por años, artes escénicas y modelaje.

Paralelo a ello, estoy cursando Bachillerato Artístico y como un hobby, estudié Peluquería, para hoy contar con la suerte de incorporarme a un gran equipo de trabajo, que ya cuenta con trayectoria propia.

Donde nace toda mi experiencia brindando los servicios mencionados.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Desde muy pequeña, estuve acompañando a mi mamá en su actividad.

Y en cuanto a la peluquería, también desde niña lo tomé como un hobby que me encanta.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Me gustaría mucho poder realizar más servicios estéticos, que actualmente, se vieron suspendidos por la pandemia.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

Lo evaluaría en los niveles satisfactorios y también económicos.

Y me gustaría decirles a los jóvenes, que tomen las oportunidades de dar comienzos propios, si cuentan con apoyo.

Debemos continuar estudiando, así como ir detrás de nuestros sueños.