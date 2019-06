¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

A mi actividad la llevo adelante como secretaria en Aserradero Todo Leña, ubicado en Manuel Oribe Km 1.5.

Donde vendemos todo tipo de madera a medida, leña, carbón, tapajuntas, mazos de paja, cañas, tirantes, entre otros.

Y también para el campo, contamos con portones, bateas y más.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Todo Leña se inicia hace más de veinte años y ya hace más de diez en ésta ubicación.

Yo hace cuatro años que trabajo en la empresa.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

En realidad, siempre estuve aprendiendo a medida que asistía a mi ta rea, ya que vine al aserradero desde pequeña y no se me hizo tan difícil.

Mi padre es el principal y me tiene mucha paciencia en todo lo que me corresponda hacer.

Estoy actualmente estudiando una Licenciatura en Enfermería.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Porque nuestra empresa se trata de un emprendimiento familiar.

Mi padre se desempeñó desde pequeño en la tarea, le encanta, aunque sea bastante sacrificado y trabaje mucho.

De ésa forma, nos trasmitió su entusiasmo a toda la familia.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Me gusta como está.

Aunque papá cuenta con muchas condiciones para llevar adelante su tarea, siendo muy ordenado para todo, es además una persona muy abierta a las sugerencias.

Le propuse, porque me encantaría, incluir un poco más de cartelería.

Como un estilo marquesina con el reloj, que en la zona no hay.

Y como es una calle muy transitada, quedaría muy lindo.

Brindando una vista privilegiada, además.

¿Has pensado en independizarte con un negocio propio?

No, la idea sería poder continuar ayudándolo a papá en el Aserradero ya que con mi esposo Lucas, tenemos dos niñas, Renata e Ysabella y me facilita mucho traerlas a trabajar conmigo.

Con el tiempo me gustaría, poder recibirme en Enfermería para tener mi profesión.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

No me iría del aserradero.

Estoy en nuestro emprendimiento, puedo concurrir con las niñas y es muy cómodo para mí.

Además de que me gusta mucho estar acá.