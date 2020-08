¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

Realizo mi actividad laboral en Farmacia Albisu ubicada en calle Uruguay 554.

Y mi tarea se basa en la atención al público, en la sección farmacia como vendedor especializado.

Hace varios años que estamos trabajando y estudiando además de manera constante, porque la medicación cambia. Cada laboratorio se encarga de venir a presentar el medicamento nuevo que se lanza al mercado.

¿Cuándo fueron tus

inicios?

Mis inicios en el rubro, fueron en el ´88, pero me incorporo a la familia de Farmacia Albisu, en el año 2003.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

Sí. Desde que ingresé al rubro, fue trabajando y estudiando.

El hecho de dedicarme desde siempre a mi tarea en farmacias, la experiencia me obliga a estudiar y formarme. Relacionarme con cada producto, pero siempre es sobre la marcha, en la atención al cliente.

Es un contínuo aprender, para volcarlo a la sociedad.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Al principio fue como necesidad, luego fuí aprendiendo y así me comenzó a gustar el trabajo en farmacia.

He aprendido mucho y así me pasa todos los días.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Nosotros como colaboradores, contamos con la confianza y la aceptación de parte de nuestros superiores para brindar sugerencias y hacer algunos cambios, buscando beneficiar a la empresa.

En cuanto a su estética en la parte interior del local, en forma continua está llegando mercadería nueva que obliga a cambiar otras de lugar.

Pero creemos que Farmacia Albisu, es la farmacia más completa con la que cuenta Salto y la región, ya que en cuanto al servicio que brinda, es muy amplio: llegamos a todas partes de la ciudad.

Hasta 22.15 has., se toman los pedidos para envío, ingresando a todos los barrios de Salto.

Su perfumería es importada, sus cabinas de estética están siempre disponibles para tratamientos y preparadas para la llegada de las personas representantes de las marcas que proponemos, con su variedad de cremas y productos.

Tanto para la parte facial como corporal.

Y creemos que en cuanto a medicamentos, brinda además un completo y excelente servicio. Además contamos por ejemplo, entre tantas tareas, con una compañera que hace mucho tiempo se dedica a la preparación de cremas para aplicaciones, indicada por médicos, y eso hace la diferencia.

La gente deposita toda su confianza en Farmacia Albisu, que ya cuenta con más de 80 años. Con clientes que nos siguen desde que ella abrió sus puertas, siendo para nosotros una gran responsabilidad también.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

Creo que nunca debemos cerrarnos a nuevas propuestas y evaluarlas.

Pero en Farmacia Albisu somos tres compañeros trabajando en la sección: José María y Alfredo, conformando todos, un excelente equipo de trabajo.

Trabajamos muy cómodos, ya conocemos lo que hacemos y es un placer continuar trabajando en Farmacia Albisu.

Nuestros contactos por consultas o solicitud de medicamentos a domicilio: 473 32444 – 091885737 – 091880906