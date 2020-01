¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

Mi actividad está basada en el rubro de albañilería en general, con un equipo de compañeros de trabajo, cada uno en su función.

Incluyendo reformas y pintura de casas. Trabajos en PVC, revestimientos con yeso en pared y cielorrasos, así como hidrolavados de casas, sanitaria, electricidad y herrería.

También contamos con el servicio de fletes y todo lo realizamos tanto en la ciudad, como en campaña.

¿Cuándo fueron tus inicios?

A finales de 2014.

Por suerte, muy pronto se empezaron a ver los resultados y el boca a boca funcionó con sus recomendaciones, ganando clientes y abriéndonos puertas. Luego se sumó mi padre con su oficio de herrero, un electricista y junto a otros muchachos, fuimos conformando un buen eq uipo de trabajo, que con mucha responsabilidad llevamos todo adelante.

Nos hicimos conocer por Diario EL PUEBLO y actualmente gracias a Dios, tenemos bastante trabajo.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

Sí, en Sanitaria y Electricidad. Luego comencé trabajando en una fábrica de yeso como peón y luego fui adquiriendo experiencia, como es el caso de la albañilería.

Cuando me retiré de una empresa importante en el medio, con la confianza de que la práctica enseña mucho y ya venía trabajando en el rubro, fue que me animé a independizarme e intentar salir adelante, realizando reformas en casas.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Yo creo que a uno le tiene que gustar. Aunque así lo decidí, cuando teniendo un trabajo donde estaba muy cómodo, decidí dejarlo para abrirme camino en esto. Que con altas o bajas temperaturas, me gusta. Que sabemos que debemos tener una gran responsabilidad en todo lo que se lleve adelante y cumplir nuestra palabra con mucho compromiso.

¿Cuándo has pensado en independizarte con un negocio propio?

Cuando me di cuenta que debía lanzarme a hacer lo que me gustaba.

¿Tienes planes?

Si, poder continuar trabajando como estamos y aprendiendo, superándonos. Y que la gente vaya quedando conforme siempre, que asi los trabajos siguen fluyendo.

Y en lo personal, soy creyente, concurro a una Iglesia Evangélica que es quien me inculca en lo laboral: «Hacer los trabajos como para Dios».

Me ayuda mucho, así como a mi familia.

Tengo el privilegio de contar con mi esposa, que es mi gran compañera y seis hijas, que también concurren conmigo.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

Me quedaría en lo que estoy.

Es el rubro que elegí y el que me gusta. Me gusta mucho el contacto con la gente, que se vuelve un vínculo y nos hace crecer, sobre todo en cuanto a los errores.

¿Cómo se lo contacta?

Por medio de mi celular: 099239586.