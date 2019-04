Técnico Podóloga Médica

¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

A mi actividad la llevo adelante a domicilio, así como también en una peluquería del medio.

En cuanto a la tarea que desarrollo, mi profesión encierra la importancia de la valoración a los pies por un Técnico en Podología, quien está capacitado para cumplir con un rol educativo, preventivo, orientador, efectuando tratamientos y diagnósticos relacionados con las diversas patologías, que afectan a los miembros inferiores dentro del área específica de su competencia.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Comencé a estudiar en el 2015 y a equiparme rápidamente con las herramientas necesarias, ya que en el primer año contaba con la práctica.

Y allí comenzó mi actividad laboral. Que al principio fue brindada a familiares y amigos, volcándose a pacientes en forma efectiva.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

Los estudios realizados para Técnico Podóloga Médica, me ha permitido llevar adelante toda la actividad que realizo con mucha aceptación.

Educando y evitando males mayores en el pié del paciente.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Porque siempre me ha atraído la profesión. Tuve la oportunidad de probar el estudio, lo hice y en la actualidad al estar trabajando, me encanta.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Me gustaría implementar alguna herramienta, que además de ser necesaria, me lleva a estar más actualizada.

Pero en realidad, siento que al trasladarme a los domicilios o a espacios donde debo desenvolverme laboralmente, me siento muy cómoda con mi equipamiento, como es el caso del esterilizador, muy necesario e importante para cumplir con la tarea.

¿Cuándo has pensado en independizarte con un negocio propio?

Desde siempre lo tuve en mente y sentí que en esta profesión, uno puede lograrlo.

¿Cuáles son tus planes?

Aunque estoy muy cómoda, deseo lograr instalarme en mi propio espacio más adelante.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

Dejar de lado lo que ya estudié no lo dejaría nunca, porque me gusta lo que hago.

Tal vez, buscaría la manera de hacer las dos cosas.

Estoy actualmente estudiando la carrera de Técnico en Anatomía Patológica que me encanta y cuando me reciba, espero poder incursionar con ella también.

Pero de lo que sí estoy segura, es de continuar brindando servicios a la comunidad en la salud.