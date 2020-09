¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

A mi actividad laboral, la desempeño en empresa Santino como vendedor y cajero, ubicada en calle Uruguay 999, esquina Osimani y Llerena. Instalada desde marzo del año 2012, en el medio.

Espacio de indumentaria, en el que puede elegir vestirse, tanto el hombre como la mujer.

¿Cuándo fueron tus inicios?

El 5 de octubre del 2012. Y me familiaricé enseguida con todo, incluso aprendiendo de marcas para hombres con las que contamos hasta hoy, como lo son: KEVINGTON, BENSON AND THOMAS, LEWIS, LA DOLFINA, entre otros.

Y para damas: ALLIE y LEWIS.

También trabajamos en calzados, con CAT y MERRELL.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

Creo firmemente que para vender no se necesita estudios, pero sí, el gusto por la venta y la empatía por el cliente.

Traigo conmigo una herencia de familia como vendedor, ya que mi padre Carlos Arzaguet, fue Director de F.M Siglo XXI y con él, aprendí mucho, así como con mi hermano.

Si bien comencé en la empresa a los cinco meses de haberse iniciado en calle Artigas y Florencio Sánchez, por ser mi primera experiencia laboral, entiendo que fuí aprendiendo y conociendo del rubro.

Tal vez porque coincidió con que los principales de Santino, tanto Andrea como Rodrigo, son personas con mucha experiencia empresarial, me han dado una enorme oportunidad de que lograra desempeñarme como lo he hecho hasta ahora, transmitiéndome sus conocimientos.

Estoy muy agradecido con ellos, por el apoyo que me han brindado todo éste tiempo.

Incluso con la posibilidad, de que me trasladara a Montevideo para realizar un curso, sobre lo que encierra el rubro en general.

Hoy estoy realizando el de Contabilidad, que se relaciona bastante con mi tarea.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

El trabajo surgió, me decidí a probar en el rubro y me gustó.

Continuamos firmes hasta hoy, intentando mejorar día a día.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Santino es una empresa que se ha hecho de un nombre, creciendo e implementando artículos y nuevas ideas.

Los clientes que nos visitan son de variada edad y uno va aprendiendo a medida de la experiencia y se va adaptando también.

Cuento con la libertad además, de aportar sugerencias y hacer movimientos en la tienda con la aprobación de Rodrigo y Andrea.

Pero han surgido muchos cambios desde los inicios, comenzando por la ubicación en que nos encontramos hoy, que es un punto ideal para el rubro. La clientela que se ha sumado notablemente. Las redes sociales que han ayudado mucho en la venta por medio de las páginas en Instagram y Facebook, y que han venido para quedarse por suerte.

Y para destacar, se ha sumado la indumentaria de dama, que ha sido una excelente idea.

Siento que vamos muy bien encaminados, porque trabajamos muy bien.

¿Pensaste en independizarte con algún negocio propio?

Uno siempre anhela lo suyo. Y luego de ver todo este movimiento con prendas, es algo que a futuro, me gustaría dedicarme con algún negocio propio.

Me gusta mucho el rubro.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

Uno siempre está agradecido por el lugar donde está. Pero a su vez, siempre buscamos la satisfacción personal y llevar a cabo los sueños propios.

Si tuviera la oportunidad de que fuera algo a considerar, tal vez tomaría la posibilidad, siempre recordando de dónde vengo y agradeciendo mucho.

Hay que ser muy agradecido, porque debo tener en cuenta, que cuando comencé, no contaba con experiencia alguna y mis patrones confiaron en mí.

A su vez, hace ya 8 años que estamos trabajando juntos y eso me hace creer, que estoy haciendo las cosas bien.

Por otro lado, estoy muy cómodo, con una libertad de trabajo en Santino, que hay que valorarlo.

No sé si todas las personas consiguen eso y el ambiente laboral con mi compañera Lucía, que es muy cómodo. Además de ese trato muy lindo que nos brindan los principales, por eso intentamos lucharla juntos.

¿Por qué elegir Santino?

Santino hoy en día, es una de las mejores tiendas del medio, con una atención personalizada.

Por las marcas con las que trabajamos, con prendas de promoción a precio de costo, con muchas ganas de que usted vista a la moda y por muchas cosas más.

¡Asi que los esperamos!