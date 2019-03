¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

Realizo fletes en ciudad, campaña y en todo el país.

A mi tarea la desempeñaba solamente dentro de la ciudad, pero últimamente me incliné también para zonas de campaña.

¿Cuándo fueron tus inicios?

No hubo un comienzo concreto, porque fui implementando de a poco en las actividades que anteriormente realizaba.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Dialogando con un cliente que hacia fletes con camión me interioricé, dándome cuenta de que podía resultar redituable.

Pero me incliné por este rubro, porque me gustó y luego preferí la campaña, porque es un placer transitarla.

Pero mas que nada porque soy independiente como patrón y me organizo con el horario.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Estoy implementando a los fletes, un proyecto que desde hace un tiempo lo vengo pensando. Me estoy comunicando con propietarios y administradores de campos, que incluso administran unos cuantos a la vez, haciendo una especie de logística, para conseguir retornos.

Se trata de programar un viaje con carga para algún establecimiento y poner en conocimiento de los mencionados administradores y principales de estancias, en las zonas aledañas a donde me traslado para traer hasta Salto lo que deseen, con un negocio que nos sirve a ambos.

¿Cuándo ha pensado en independizarte con un negocio propio?

Desde siempre he ayudado a mi padre, incluso de muy chiquito, según mi mamá.

Y siendo muy jovencito, emprendí mis propios medios de vida y me ha ido muy bien.

Me siento una persona responsable y pongo todo de mi para cumplir con el cometido, ya que para este trabajo, hay que tener condiciones como el hecho de ser cuidadoso con lo que se traslada, incluso hay que destacar la confianza que los clientes depositan en mi, cuando me entregan la llave de su casa y me indican que trasladar. La confianza que me tienen, para mi es fundamental.

¿Cuáles son tus planes?

Justamente hace muy poco, le he acoplado a mi vehículo un tráiler con baranda, para el traslado de ovinos y animales.

Es justamente zafra de remates de ovinos y estoy realizando muchos viajes, con la suma de más espacio para los fletes de animales.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

Cuando la gente me pregunta por la situación económica, no puedo contestarle que no está bien, porque a mi nunca me ha hecho falta buscar empleo.

Pienso que si no hay trabajo, es porque uno no quiere.

La persona que necesita, aunque sea sale a cortar pasto y tratando de hacerlo bien o intentando en cada cosa que se haga, ser mejor o uno de los mejores. Si el trabajo exige el cien por ciento, hay que dar un ciento diez.

Que la gente mira mucho el detalle de cada trabajo, cuidando incluso todo lo ajeno, como que sea de uno.