¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

A mi actividad la llevo adelante en Joyería Motta, Óptica y Bazar, en su amplio local ubicado en Uruguay 613.

Me desempeño en atención al público en la venta y como cajera, desde hace 20 años, junto a mis superiores y compañeros de trabajo Celia y Miguel Motta.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Desde hace 20 años. Hoy me siento feliz por haberlos transitado.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

No, para nada.

Como ama de casa que era, me vine a trabajar del otro lado del mostrador y la única enseñanza fue la de la familia Motta. Que me apoyaron, brindándome toda su experiencia, para que yo adquiriera mis conocimientos. De todas formas, sigo aprendiendo.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Luego de aprender, me encantó.

Me encontré en un momento sin empleo, me presenté en la empresa con un curriculum, como ya lo había hecho en otras empresas y me llamaron enseguida, porque la muchacha que trabajaba en Motta, se retiraba.

Me siento una privilegiada de que me hayan tomado en cuenta, ya que en la actualidad, soy una más de la familia Motta y me siento muy agradecida.

Comencé con muchos nervios, estaba trabajando en ese entonces el papá de Celia y Miguel, pero me han brindado todos, una confianza total y eso me ha hecho sentir muy bien, siempre.

No tengo palabras de agradecimiento para con ellos, ya que han estado en momentos difíciles y también en los mejores.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Me han dado la oportunidad de dejarme opinar en algunos cambios dentro del local y asi compartimos ideas y sugerencias

¿Has pensado en independizarte con un negocio propio?

No, la verdad que no. No tengo la experiencia necesaria como para instalarme sola con un negocio.

Me gusta mucho trabajar con alguien que me guíe, me acompañe y pienso que estoy muy bien aquí.

¿Cuáles son tus planes?

Poder disfrutar con mi familia, conformada por dos hijas Mariana y Luciana junto a sus esposos y tres nietos: Benjamín, Sara y Juan Cruz. A los que amo, tratando de mimar continuamente, porque son mi vida.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

En este momento, con la experiencia y los años que llevo en Motta, no los cambio por nada.

Esta empresa me dió todo lo que tengo y lo que necesitaba. La verdad que son personas espectaculares y me lo han demostrado de muchas maneras, brindándome incluso, la oportunidad de viajar con ellos y conocer lugares, entre otras tantas oportunidades.

Los considero como mi familia y les estoy sumamente agradecida por todo lo que me brindan.