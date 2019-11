¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

Mi actividad laboral es la de Terapeuta y Masajista.

Abrimos un espacio en calle Brasil 904, enfocado sobre todo al cuidado de la salud. Con Masajes Terapéuticos y Estéticos, Drenajes linfáticos, Olivo terapia, piedras calientes, conjuntamente con Depilación, Manicuría, Pedicuría, Bronceados y Limpieza de cutis que ya lo veníamos realizando. Sumándose además otras nuevas técnicas, exclusivamente para el cuidado de la salud. Ya que a todos los conocimientos adquiridos, nos gustaría volcarlos y aportárselos a nuestra gente, a esa clientela fiel, que hemos conquistado.

La idea es poder brindar un servicio amplio, con una atención personalizada.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Hace 15 años, con todo lo que es Estética y Masajes. Y hace unos 8 años, que comencé con las Terapias Holísticas.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

Recibida de Masajista, continué preparándome, incluso con conocimientos para un servicio de Spa. Todos referidos a la salud y el bienestar, como el último realizado que me ha dado la oportunidad de recibirme de Maestra de Alquimia Naacal.

Hace cuatro años que formo parte de una Escuela de Montevideo, de donde muy pronto, estaremos recibiendo profesionales con el fin de ampliar nuestro servicio e intercambiar conocimientos.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Fue un descubrimiento. Me formé en Turismo y Hotelería y trabajando en ese rubro, conocí a una persona que me abrió el camino para poder estudiar Masajes. Al año de estar trabajando como Masajista, me di cuenta que era lo que me gustaba y comencé a invertir en conocimientos.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Como recién instalados, estaremos incorporando servicios.

El de coffe break es uno de ellos, sin ningún costo para el paciente en la sala de espera.

Con café, agua o algún refresco, asi como la incorporación de Peluquería también para los pacientes. Y como si todo esto fuera poco, contaremos con servicio de Baby Setter, para que las mamás traigan a su niño con ellas y nosotros nos hacemos cargo de él, mientras ellas disfrutan con nuestro servicio.

Y la frutilla de la torta, es que próximamente contaremos también con sauna.

¿Cuándo has pensado en independizarte con un negocio propio?

En base al esfuerzo de realizar una formación y trabajar tanto dentro de lo que es tratamientos de piel, que si bien en parte son con aparatología, es que puedo contar hoy con la posibilidad de abrir un espacio donde abarque ampliamente el cuidado de la salud.

¿Planes?

Vamos a tener muchísimos cursos intensivos y talleres para el 2020, comenzando este 22 y 23 de noviembre con Bio Magnetismo. Invitamos a que la gente se acerque a informarse.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

He estudiado mucho para llegar aquí.

El esfuerzo de lograr instalarnos en un espacio amplio y con un servicio prácticamente completo en cuanto a estética y calidad de vida, nos da mucha fuerza y ganas de salir adelante. Esto es lo mío.

Y estoy feliz de haber podio encarar este proyecto.

Los esperamos el domingo 1° de diciembre, donde estaremos con local abierto durante todo el día para evacuar consultas y todos los días, de 8 a 20 has., con reservas.