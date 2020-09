¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

A mi actividad laboral, la llevo adelante en la cadena de Supermercados Ta-Ta Sucursal Salto y me desempeño como Supervisora de cajas.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Comencé el día 15 de mayo del 2000 con Multiahorro, que luego pasó a ser Ta-Ta.

Me integré a trabajar, cuando realizaron el llamado para la tarea de Cajeras y allí me quedé, hasta que me designan como Supervisora.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

Sí, dentro de los estudios que conforman mi curriculum, está aprobado el de Administración de Empresas, llevado a cabo en UTU.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Porque no solo había estudiado para lograr encontrar un trabajo en administración, sino que me atrae mucho el rubro en el que estoy en el Supermercado.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Contamos con la confianza que nos brinda la Gerenta, de que, si tenemos alguna idea o sugerencia y se la aportamos, viendo que es viable y para mejorar el servicio al cliente, la acepta.

¿Has pensado en independizarte?

No, en realidad nunca lo he pensado.

¿Cuáles son tus planes?

Poder continuar desarrollando mi labor como hasta ahora y lograr seguir disfrutando junto a mi hijo Mateo.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

Si se me presentara la oportunidad de cambiar de rubro, lo pensaría, porque con tantos años de desempeño en el mismo lugar, da un poco de miedo.

Además, en el sector de Cajas dónde estoy desempeñando mi tarea, me siento muy cómoda, siendo un equipo de trabajo muy unido.

La relación con mis compañeros en general, como con mis superiores, incluso con los clientes, es excelente. Algunos ya son como de «la casa».

Y a ese vínculo, uno siempre quiere mantenerlo.