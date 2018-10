¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

Me desempeño en Residencial Guadalupe, exclusivamente para tercera edad y mi tarea es la de Enfermera.

Lo que realizo básicamente, son los cuidados para el adulto mayor: administración de medicamentos respectivamente, brindarles todos los cuidados posibles e informarles a los médicos tratantes, de todas las novedades sobre las patologías que puedan tener.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Hace dos años, pero que me recibí de Licenciada en Enfermería, hace cuatro.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

Sí, me he recibido de Licenciada de enfermería en el norte de Catamarca, Argentina y lo que me ha incentivado a serlo, son mis tíos junto a otros familiares que son Enfermeros.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Siempre me gustó y amo lo que hago.

Mi deseo es estar presente en la solidaridad hacia el prójimo, dejando todo lo que esté a mi alcance para ayudar. Siempre actualizándome en forma permanente, informándome sobre el adulto mayor, porque me encanta. Y… uno se involucra cariñosamente con ellos.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Cuento con mi superior, Natalia, que es una persona muy accesible. Dialogamos mucho y juntas intercambiamos ideas, me acepta sugerencias y también me sugiere.

Con el único fin, de brindar un servicio de calidad.

Esa es nuestra consigna: que nuestros adultos mayores se sientan contenidos, cómodos y disfrutando del espacio.

Darle mucho cuidado y atención de nuestra parte. Acompañarlos, protegerlos y que se sientan acogidos en Guadalupe.

¿Has pensado en independizarte con un negocio propio?

Por ahora no lo he pensado. Me gusta mucho lo que hago y estoy muy cómoda en el Residencial y creo que los adultos mayores, también se sienten bien, con nuestra presencia y nuestros cuidados.

¿Tienes planes?

Sí, estamos en la organización de algunos talleres recreativos, para el Residencial y va a ser muy provechoso para incentivarlos a ellos.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

Por ahora estoy tranquila y si tuviera que retirarme, extrañaría mucho a mis adultos mayores.

Aunque existe la posibilidad de realizar algunas horas en otro centro de salud, fuera de mi horario en Guadalupe, acá estoy muy cómoda.

Con el equipo de trabajo que se desempeña aquí, dejamos lo mejor de nosotros para los adultos mayores.

Brindándoles los mejores cuidados, atención, pero sobre todo amor.

Con la tranquilidad de contar con un equipo de profesionales médicos, que los atienden de manera excelente.

Y eso, nos brinda un inmensa tranquilidad a todos en Guadalupe.