Por Cra. Valentina Moreira

En el marco de promoción de diversas medidas al sector agropecuario, y considerando el volumen de certificados de créditos disponibles por empresas del sector, DGI, al igual que el año anterior, autorizó la cesión de certificados de crédito propios a determinados sujetos pasivos.

Condiciones:

Los productores agropecuarios que dispongan de certificados de crédito tipo A en moneda nacional, originados en la actividad agropecuaria, por créditos emitidos hasta el 30 de junio de 2019 inclusive, podrán cederlos a los siguientes proveedores de bienes y servicios para cancelar deudas:

· Bancos

· Entes Autónomos y Servicios Descentralizados

· Empresas Aseguradoras

El monto máximo a ceder por productor agropecuario no podrá superar los $ 2.500.000.

El plazo máximo para tramitar la cesión es hasta el 31 de diciembre de 2019.

La fecha de exigibilidad de los certificados de crédito que surjan de la cesión, será la del primer día del mes siguiente a aquel en que se generó el crédito.

Solicitud a DGI:

· Los productores fraccionarán sus certificados tipo A a través de Servicios en línea DGI – Apertura de CCE, de acuerdo a los importes que hayan planificado pagar a las diferentes entidades.

· La solicitud se realiza vía mail, a la casilla ccagro @dgi. gub.uy. Se debe adjuntar la consulta de certificados en formato Excel, donde figuren solamente los datos de los certificados electrónicos que serán cedidos.

Obtención y utilización del nuevo certificado:

· Procesada la solicitud, DGI transformará los certificados tipo A en tipo C, los cuales serán en formato papel, para uso exclusivo con los referidos proveedores.

· El productor debidamente identificado, representante o apoderado, deberá personalmente retirar dicho certificado en la oficina de DGI más próxima al Domicilio Constituido que figura en el RUT. En caso que el apoderado no esté registrado en el RUT, deberá presentar poder notarial específico donde se autorice al apoderado a retirar el certificado de crédito.

· Al momento de la entrega del certificado, DGI controlará que el Certificado de Vigencia Anual esté vigente.

· El nuevo certificado, se presenta en las entidades previstas para cancelar la deuda. En caso de ser utilizadas en otras entidades, DGI no los recepcionará y aplicará las sanciones que correspondan.