Entrevista a Marcelo Alario

Hace unos días, el Contador Marcelo Alario brindó una videoconferencia sobre «Cómo generar ingresos pasivos con el Bitcoin», actividad organizada por el Grupo Inversor del Centro Comercial e Industrial de Salto. Para conocer detalles de la misma y descubrir de qué trata el Bitcoin, LINK conversó con el Contador Alario.

- Empecemos por definir qué es el Bitcoin.

– El Bitcoin es una criptomoneda, una moneda virtual que se crea en el año 2008 pero empieza a funcionar a partir de 2009 cuando arrancó todo aquello de la crisis en 2008 en Estados Unidos con el tema de las hipotecas. Recordará que hubo aquel problema que los bancos hipotecaban bienes a precios exorbitantes y cuando fueron a recuperar esas hipotecas resulta que valían una cuarta parte de la plata que habían prestado. Entonces se empezó a generar una crisis, que la FED (Sistema de la Reserva Federal) de Estados Unidos, que es como nuestro Banco Central, para sostener esa brutal crisis lo que hizo fue emitir muchísima cantidad de dólares que volcó al mercado. Algo muy parecido a lo que está haciendo ahora para sostener la crisis financiera producto del COVID- 19. Entonces, al inundar la plaza con miles de trillones de dólares, lo que hizo fue generar incertidumbre en la gente porque aumenta tremendamente la inflación y la moneda pierde valor, como en este caso el dólar.

Por eso, a partir de ahí, nace lo que se llama la primera moneda virtual o criptomoneda que tiene un respaldo en su tecnología. No es que la moneda virtual es la panacea, lo que es la panacea hoy es la tecnología que está detrás del Bitcoin, que se llama blockchain (cadena de bloques), que lo que hace es que la información que se pasa por ese sistema pasa a ser inviolable y totalmente descentralizada. Así cae un paradigma de lo que nosotros estamos acostumbrados en estas latitudes y durante miles de años de que el dinero lo tiene que manejar una institución financiera o un banco, donde hay una unidad centralizada, que es la que maneja el dinero de los depositantes y las transferencias de dinero.

La tecnología blockchain lo que hace es que cualquier persona, como está distribuido en miles de computadoras a nivel mundial, cada vez que uno hace una transacción que, le reitero, es inviolable, es aprobada por miles de computadoras que están distribuidas a lo largo y ancho de todo el mundo. Eso hace que la tecnología sea persona a persona, yo paso dinero a cualquier persona en cualquier parte del mundo, lo verifica toda la cadena de bloques de la que le hablé con el blockchain, que son computadoras que están distribuidas en el mundo, todos lo verifican y el dinero llega al destinatario sin necesitar un banco en el medio.

Esa tecnología totalmente revolucionaria es lo que está detrás del Bitcoin y hace que sea una moneda que tiene muchas virtudes comparado con lo que conocemos hoy, como con monedas como el dólar, el euro, etc., que no tienen las características que tiene el Bitcoin, que lo fundamental es que es descentralizada, no necesita por tanto una institución, es inviolable, porque después que los bloques estos que le mencioné se van uniendo, cada bloque tiene un hash de entrada y un hash de salida que va, imagínese, como una cadena incrustándose. Entonces, van validando ese eslabón de la cadena y pasa a ser inviolable. Si alguien quiere violar un eslabón de esa cadena, automáticamente no engancha –para ser gráfico- la cadena con el anterior y el posterior, y al no engancharse, lo revotan en su validación.

Además, le repito, el dólar es totalmente inflacionario porque los Estados usan la moneda para emitir y emitir para terminar con las crisis. El Bitcoin es una moneda que cuando se creó fue con un número fijo, en la vida solo habrá 21 millones de Bitcoins. Lo importante es que el último Bitcoin se va a crear en el año 2130, pero el 99% de los Bitcoins se van a crear en el 2032. O sea, estamos cerca, estamos a 12 años de que se cree prácticamente el 99% de los Bitcoins. Entonces, al ser una moneda descentralizada, lo que resta esperar es que el Bitcoin cada vez valga más, porque es un bien finito, no se puede andar emitiendo, que es lo que en definitiva le hace perder valor.

- Al día de hoy, ¿qué valor tiene el Bitcoin?

– Hoy (miércoles 20 de mayo) está fluctuando entre 9.500 y 9.800 dólares. Cuando se creó por protocolo, no solo se dijo que el total de los Bitcoins sería de 21 millones, sino que además se estableció que se podría dividir por una millonésima parte. O sea que usted no necesariamente tiene que tener 9.500 dólares para comprar un Bitcoin, usted puede comprar 50 o 100 dólares o lo que quiera en Bitcoin, no es necesario que cuente con una gran cantidad de dinero para empezar en esta tecnología.

- ¿Usted diría que se trata de una buena inversión comprar Bitcoins en vez de comprar dólares o euros o yenes?

– Ni hablar. Le pregunto, para usted un dólar hoy vale lo mismo que un dólar hace veinte años. No vale lo mismo, y cada vez va a valer menos. A nivel mundial la mayoría de los economistas de referencia dan una vida útil al dólar, no se sabe realmente cuándo. Es muy gracioso, hasta el año 1971 se aceptaba a nivel internacional el dólar como moneda de cambio en las negociaciones entre países porque cada dólar estaba respaldado por las Reservas de oro de Estados Unidos, que tenía las tres cuartas partes de la reserva mundial de oro.

Cuando empezó la guerra de Vietnam y otras guerras, ¿qué hizo Estados Unidos? Violó las reglas y comenzó a emitir dólares a mansalva para poder bancar la guerra. Los países de Europa, comenzando por la Francia de Charles de Gaulle, ¿qué hizo? Se empezó a dar cuenta que Estados Unidos estaba violando las reglas y que cada dólar no estaba respaldado por oro, entonces le juntaron una masa impresionante de dólares y les exigieron que les devolviera oro. Estados Unidos tuvo que pagar. Después siguió España, luego otros países, hasta que en el año 1971 cuando le quedaba el 25% de la reserva, o sea que de las tres cuartas partes (un 75% de la reserva mundial) bajó a 25%, Nixon prohíbe la libre convertibilidad del dólar con oro. Entonces hoy, nada respalda al dólar, y si usted agarra un dólar, puede ver la leyenda que dice «En Dios Confío». O sea, nosotros confiamos en Estados Unidos porque es una potencia, pero no tiene ningún respaldo su moneda hoy en día. Y pierde valor día a día por todo el mundo de emisión de dólares que Estados Unidos sigue usando para poder licuar la plaza cuando hay crisis.

- Después de escucharlo, uno se queda con la sensación de que esta moneda es ideal para los sectores exportadores…

– Mire, el gran problema que tiene hoy el Bitcoin, y la gran lucha que debe sostener, es que solamente el 1% de las personas en el mundo lo está usando. El desafío es que se empiece a conocer y que todo el mundo lo empiece a usar. Para que tenga una idea, hoy existen 5.400 criptomonedas en el mundo, y en Uruguay todavía hay gente que no sabe lo que es el Bitcoin. Si estaremos atrasados, si nos enseñarán poco en la escuela, en el liceo, en las universidades de todo lo que es la realidad económica y financiera mundial que acá hablás de Bitcoin y te miran como bicho raro. Todo el sistema educativo está muy atrasado y nosotros seguimos pensando que la educación en Uruguay es brillante, y no es así, sobre todo en lo que refiere a la educación financiera.

- Si ahora voy a una casa de cambio acá en Salto y quiero invertir en Bitcoins, ¿puedo hacerlo?

– No tienen y no saben ni lo que es el Bitcoin, se lo quedan mirando. Para que tenga una idea, existen casas de cambio virtuales o «Exchange», donde usted compra y vende criptomonedas todo el tiempo. Por ejemplo, tengo un robot que lo que me hace es comprar y vender criptomonedas permanentemente como si ahora fuera al cambio y comprara dólares, pero es un robot, que es un programa de computación que lo que hace es detectar las diferencias de valores en las distintas criptomonedas, las compra y las vende permanentemente, y la diferencia de dinero es mía.

Hay muchísimos negocios a nivel virtual para hacer, pero el problema que hay en Uruguay es el desconocimiento y el miedo. Pero acá el miedo es por desconocimiento, porque la gente no se pone a estudiar ni se pone a ver qué opciones hay a nivel mundial.

- Justamente, la charla que usted dio tiene que ver con informar sobre el Bitcoin y sobre cómo se podían generar ingresos pasivos, ¿cómo bajamos a tierra esa charla para los inversores y empresarios salteños?

– Usted con el Bitcoin puede hacer varias cosas. Usted puede comprar un Bitcoin o medio Bitcoin o lo que usted quiera y lo puede guardar esperando a que en algunos años suba de valor, esa es una forma. Otra forma es hacer trailing con Bitcoin. Todas las plataformas de trailing usan también Bitcoins para trabajar y para «apostar» en el mercado. Y la otra alternativa, que es la que yo estoy haciendo, es generar lo que se llama arbitraje de criptomoneda, que nunca pierdo. Puedo no ganar, pero nunca pierdo…

- ¿Por qué?

– Por lo que le estaba diciendo, detecta diferencias de valor, compra en el Exchange más barato y vende en el más caro, es muy pavo lo que hace el programa, porque en realidad lo que hace es chequear el Bitcoin en un Exchange que está a 9.500, y observa que en otro lo acepta a 9.542. entonces compro en el de 9.500 y lo vendo en el de 9.542. O sea, no es nada del otro mundo, no inventó la pólvora el que hizo ese programa. Pero bueno, la diferencia entre las 24 horas del día te va generando utilidad. En ese caso no pierdo nunca porque a lo sumo si no encuentra diferencia de precios, entonces el programa no trabaja. Ahí usted está generando ingresos pasivos sin hacer absolutamente nada

Me causa gracia los grandes inversores, sobre todo los montevideanos, que vienen y te ofrecen plata, te ofrecen un 10% de renta anual como si fuera algo extraordinario. A mí esto me está dejando entre un 15 y un 20% mensual. Entonces uno habla de esto a gente que por ahí tiene capacidad económica, y lo primero que piensa es que eso es joda, que es imposible, que le van a robar el dinero. Ahora, ninguno se pone a estudiar y a leer que en el mundo hay otras opciones de inversión no convencionales con técnicas disruptivas como es todo este tema vinculado al Bitcoin.

Solo espero que cada día la gente hable más de lo que es el Bitcoin porque en realidad estamos quedando afuera de lo que es la innovación tecnológica que están generando los blockchain. Muy poca gente sabe lo que es la blockchain y para qué clase de cosas sirven. Para mí, le repito, debería estar a nivel educativo desde la escuela, darles a los niños información de que hay otra forma financiera de manejarse.

Soy muy fanático de Robert Kiyosaki, el que escribió «Padre rico, padre pobre». El padre pobre, según él, era aquel que le insistía al hijo que estudiara una carrera universitaria para así depender de un sueldo toda la vida. Sin embargo, el padre rico, que no había estudiado absolutamente nada, le mostró el camino a su hijo a este tipo de inversiones, que lo que hace es que el dinero trabaje para vos y no vos para poder conseguir dinero. Es muy distinto, y me parece que eso debería enseñarse ya desde la escuela, para evitar que después caigan, como caemos, en la famosa inclusión financiera, pidiendo plata, haciendo cola por la tarjeta, no sabiendo calcular los intereses, pagando cualquier disparate de dinero y eso lo único que hace es engordar las arcas de ciertas instituciones financieras y no los bolsillos de la gente.

PORTFOLIO DE MARCELO ALARIO

Es viudo, tiene dos hijos de 17 y 14 años. Es del signo de Aries (es del 20 de abril). De chiquito quería ser jugador de fútbol. Es hincha de Nacional.

¿Una comida? Asado.

¿Un libro? Padre rico, padre pobre.

¿Una película? Ghost.

¿Un hobby? Remar en kayak.

¿Qué música escucha? Rock de los 80.

¿Qué le gusta de la gente? Que sea transparente.

¿Qué no le gusta de la gente? La envidia.