Entrevista con Andrea Malvasio y Nicolás Barreto

El Centro de Competitividad Empresarial (CCE) se inauguró hace menos de un año en su sede central de calle Sarandí 57. Hoy trabaja con más de treinta empresas locales dando capacitaciones, consultorías y asistencia técnica sin costo. Para conocer detalles del trabajo que se viene realizando aún en estos tiempos, LINK dialogó con Andrea Malvasio y Nicolás Barreto, quienes junto a Mariana Aguilar conforman los tres cargos técnicos del CCE de Salto.

– ¿Cómo era el trabajo que venían haciendo antes que el coronavirus nos complejizara la vida a todos?

– El objetivo de los CCE es dar un lugar para que las medianas y pequeñas empresas del territorio puedan acceder a una batería de herramientas de apoyo a las empresas. Lo nuestro va desde asistencia técnica, asesoramientos. Trabajamos en una metodología de diagnóstico de la empresa con el empresario y con sus empleados para poder hacer un diagnóstico empresarial, y desde ahí generar un plan de acción para trabajar en ciertas líneas específicas de la empresa. Ese plan de acción puede ser ejecutado por nosotros como técnicos o puede también tener una consultoría externa la cual es subsidiada en un gran porcentaje por el CCE. Ese es nuestro objetivo, es decir, brindar una batería de herramientas a las empresas para poder mejorar su competitividad en el territorio.

Además de nuestras herramientas, también hacemos derivaciones a otros instrumentos locales y nacionales, porque lo bueno de ser un instrumento del gobierno central, estamos muy en contacto con otras instituciones, como la ANII, ANDE, DINAPYME, INEFOP, y eso hace que podamos derivar de una forma más directa ciertas herramientas que existen.

– ¿A quién responde el CCE institucionalmente?

– Los Centros se enmarcan en lo que se llama el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. Es un convenio que surge desde INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad. Esas instituciones arman estos Centros, y en realidad dependemos funcionalmente de ANDE, pero tenemos una secretaría técnica donde están estas instituciones, y además está el Ministerio de Industria y la OPP, que nos van guiando en nuestras acciones, por lo que tiran las líneas de acción a los CCE. Todo dentro del marco de la Ley N° 19.472.

– ¿Qué participación tiene en el Centro la Fundación Salto Grande?

– La Fundación Salto Grande entra a jugar un rol de operador territorial, es decir que los modelos de gobernanza que existían eran el gobierno central generando instrumentos a nivel local. Entonces ahora se crea una tercera figura, que es el operador territorial, un actor intermedio entre el gobierno nacional y el instrumento, que lo que hace es articular algunas acciones. Por ejemplo, es la que administra los fondos de los CCE, que porque no tenemos personería jurídica, lo que se hace es bajar el dinero a la Fundación Salto Grande y ella opera todo lo que tiene que ver con los fondos de nuestra institución. Y a su vez también, la Fundación tiene un rol de articulador institucional, es la que va hablando con las otras instituciones locales para generar sinergia en el trabajo de los CCE, y por ejemplo, es la que coordina el Comité Consultivo Local, que es un comité que también tenemos dentro del Centro, que va guiando nuestras acciones. Ahí está la Universidad de la República, la Universidad Católica, UTU, la Mesa Intercooperativas, está la intendencia en la parte de Turismo, está el sector privado representado por el Centro Comercial, Salto Hortícola y por la Asociación Agropecuaria. Esas reuniones que hacemos una vez por mes, nos van guiando en el accionar y vamos dando cuenta de lo que vamos haciendo, también es liderada por la Fundación Salto Grande.

– Si habría que definir con una sola palabra el trabajo que vienen haciendo, ¿sería emprendedurismo?

– No, porque en realidad nosotros vamos un escaloncito más arriba que son pequeñas y medianas empresas. Cuando los CCE se formaron, la propuesta surgió del territorio, entonces, cuando se armó esa propuesta en el año 2018, se entendió que ya existían instituciones que trabajaban en emprendedurismo,

como Salto Emprende, GEPIAN, donde también el Centro Comercial hace algo por los emprendedores. Entonces, no era hacer más de lo mismo, por eso es que el CCE hoy se enfoca en pequeñas y medianas empresas. Y cuando vienen emprendedores, lo derivamos a los instrumentos que ya existen. Acá hay trabajo de mucha articulación por conocimiento previo, porque venimos de trabajar en el mundo del emprendedurismo, entonces sabemos a quién derivar, cómo derivar, ahí la articulación es muy buena y logramos trabajar en conjunto.

– ¿Pequeñas y medianas empresas de qué rubros pueden solicitar ayuda al CCE?

– Todos…

– ¿Con qué requisitos?

– Nada, ninguno. Van, bueno, ahora no pueden ir porque estamos cerrados y trabajando online, pero nos contactan o van al Centro que está en Sarandí 57. Tenemos una primera reunión, que casi siempre la hace Mariana (Aguilar), donde recibe la información primaria, ve cuál es la demanda, qué está buscando la empresa, el emprendedor, el empresario, el que tenga la idea de un negocio, y ahí vemos si se trata de un tema que tratamos nosotros o que lo derivamos a otra institución. Pero que vaya cualquiera, que verá que ahí tendrá una respuesta ya sea del Centro o derivándolo a otra institución.

– ¿Ya están pensando el trabajo que tienen por delante una vez que termine esta crisis?

– Tratamos de trabajar de forma bien personalizada con cada empresa que tenga un plan de trabajo bien específico, y en base a esta situación nos ha pasado con muchas empresas con las que ya veníamos trabajando en determinado plan, y en base a toda esta situación, hemos tenido que ir cambiando ese plan sobre la marcha, y donde la empresa tiene también que rever todos sus procesos para saber cómo se va a acomodar mientras dure esta situación, y también incluso, en lo que sigue. Por eso es que nuestro trabajo no se detuvo en este tiempo, sino que incluso, en algunos casos, se incrementó porque estamos tratando de dar respuesta, sobre todo a las empresas que están bastante complicadas con esta situación y que han tenido que cambiar, en muchos casos, su forma de trabajo. Algunas, por ejemplo, en la parte de ventas han tenido que hacer ahora toda su comercialización a través de las redes y capaz que antes no estaban acostumbradas porque lo hacían directamente en el comercio. La idea es justamente tratar de ayudarlas a salir de esta situación de crisis, enfocándonos en un plan de trabajo bien específico.

– El presidente del Centro Comercial me decía que el gran problema que se viene con el día después tiene que ver con las empresas que no podrán abrir sus puertas y cuáles lograrán sobrevivir a este duro impacto de la pandemia. Imagino que con las pequeñas y medianas empresas debe pasar algo parecido…

– En realidad el análisis no lo estamos haciendo hoy a nivel local, lo que estamos tratando de trabajar es en ayudar a que se mantengan, por eso estamos pensando en algunas baterías de charlas o también de capacitaciones para ayudarlos a poder apaliar este momento. Es importantísimo el acompañamiento a las empresas, en ayudarlos a pensar, y en eso estamos, todo el tiempo con el teléfono hablando con ellos, por WhatsApp, por la web haciendo Zoom (videoconferencia) o si no también pensando en qué cosas podemos hacer. Estamos por sacar un taller de marketing digital, porque creemos que es una herramienta que puede ser aplicada ahora para que las empresas se potencien porque es una nueva forma que hay y que tiene que ser aprovechada, pero también entendemos que hay que pensar en una reconversión de las empresas, que esta crisis va a venir a plantear mi modelo de negocios, mi capacidad de organizarme, de planificar, de contar con ahorros. Hay un montón de elementos que pueden salir acá. También estamos pensando en un acompañamiento con un consultor, para eso estamos viendo la posibilidad de hacer un llamado para ver esto, cómo acompañar y cómo repensar el negocio desde esta crisis.

Lo que más nos preocupa es el sector turismo. Sabemos que es un sector que va a estar muy golpeado por todo esto, lo estamos pensando a nivel central, estamos también coordinando con los referentes del Ministerio de Turismo de ver cómo vamos a poder abordar este tema. Una de nuestras líneas prioritarias fue y seguirá siendo el turismo, porque entendemos que acá hay muchas empresas que dependen de eso y tenemos que mejorar el servicio y su calidad. Esta crisis entonces nos va a afrontar en otra situación que es mucho más compleja que es volver a empezar, no de cero sino de menos diez, ahí tendremos un desafío muy importante que ya lo estamos pensando. Pero hoy nos quita el sueño poder apoyar a las empresas en el día a día.

– ¿Se auxilian en las decisiones que han tomado otros países, sea para implementarlas o para desecharlas?

– Estamos viendo qué está pasando en Europa, en China. También consumo mucha información argentina porque ellos están haciendo cosas muy parecidas a las nuestras. Entonces, hay como una mirada desde ese lado, sacamos ideas, acá no se trata de inventar nada nuevo sino que, justamente, ver qué hicieron otros. Obviamente que la coyuntura de otros países de Europa con Uruguay, por ejemplo, no es la misma, y las empresas no son las mismas, pero sacamos mucha información para ver cómo podemos seguir trabajando. Igual esto es un trabajo en conjunto, el Centro puede generar acciones porque tenemos un rol mucho más de cercanía con las empresas.

– Si alguien que lee esta nota, siendo propietario de una pequeña o de una mediana empresa que no esté trabajando con ustedes, se da cuenta de la importancia del CCE, ¿de qué manera se puede contactar con ustedes?

– Estamos trabajando 100% online desde que arrancó esta pandemia, desde el 20 de marzo aproximadamente, porque al principio fue trabajar a mitad de tiempo mientras veíamos cómo evolucionaba la situación. Pero además de online, estamos disponible en el 099 452 171 y en el correo salto@centros.uy.

Las empresas que tengan dudas sobre las medidas que adoptó el gobierno ante esta crisis, se pueden comunicar. Las empresas que quieran acceder al crédito dirigido de ANDE, que también fue de las medidas que surgió, se están canalizando a través de República Microfinanzas y de IPRU, pero obviamente que la demanda de ellos es muy grande así que invitamos a que nos llamen si necesitan información sobre estos créditos, que son créditos blandos a una tasa de interés muy baja, en pesos y en U.I., y con un período de gracia entre seis y doce meses. Si nos llaman, con gusto podremos guiarlos en estos temas.

A su vez también las empresas que quieran tener otro tipo de proceso de consultoría, o también hay empresas que están aprovechando la crisis ante la baja de actividad para mejorar algunos procesos internos o mejorar el tema de calidad, de registros, de software, de lo que sea, que sepan que pueden contar con nosotros, nuestro servicio es sin costo.