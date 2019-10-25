¿Qué pasa en Salto?

Publicado en 25.10.2019Imprimir

Apertura: “Vamos al grano” en Avda Barbieri y Blanes

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ROBERTO CARDOZO, ANALÍA GUARINO, VERÓNICA ZORRILLA Y JUAN GUARINO

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VERÓNICA ZORRILLA Y JUAN GUARINO

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GRACIELA GUARINO, LILIAN GUARINO, JOSÉ GUARINO, JUAN GUARINO, MARISA ARRESEIGOR

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MARIANA LEAL (AMÉRICA FM), SOLEDAD FERREIRA (PIGMENTO), BERNARDO MATTOS Y SOFÍA ZEBALLOS

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LUIS GRACES, ROBERTO MAZZA, YAMANDÚ GALLINO, MATÍAS GALLO, ALEXANDER PÍRIZ, MANUEL SILVESTRI

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ANDREA COSTA, ALBERTO RAVIOLA, JUAN GUARINO, MATÍAS GALLO, CECILIA URCHUEGUIA, FACUNDO GALLO, DAIANA CECHINI

 

 

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