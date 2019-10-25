Publicado en 25.10.2019
Apertura: “Vamos al grano” en Avda Barbieri y Blanes
ROBERTO CARDOZO, ANALÍA GUARINO, VERÓNICA ZORRILLA Y JUAN GUARINO
VERÓNICA ZORRILLA Y JUAN GUARINO
GRACIELA GUARINO, LILIAN GUARINO, JOSÉ GUARINO, JUAN GUARINO, MARISA ARRESEIGOR
MARIANA LEAL (AMÉRICA FM), SOLEDAD FERREIRA (PIGMENTO), BERNARDO MATTOS Y SOFÍA ZEBALLOS
LUIS GRACES, ROBERTO MAZZA, YAMANDÚ GALLINO, MATÍAS GALLO, ALEXANDER PÍRIZ, MANUEL SILVESTRI
ANDREA COSTA, ALBERTO RAVIOLA, JUAN GUARINO, MATÍAS GALLO, CECILIA URCHUEGUIA, FACUNDO GALLO, DAIANA CECHINI
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