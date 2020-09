Estimados lectores. La contienda electoral llegó a su fin, y la voluntad del soberano fue expresada.

Culmina así, la peor campaña electoral departamental de los últimos tiempos, o por lo menos que hayamos presenciado los que tenemos más de casi 40 años, y algunas temporadas de militancia.

Presenciamos una contienda tranquila y sin sobresaltos, más allá de algunos improperios fuera de lugar, por parte de algún candidato, pero, que al mismo tiempo, tuvo como la vedette a la deslealtad para con el adversario a través del agravio, el insulto, la calumnia, la injuria y la difamación, amén de la persistente y continua descalificación, en una instancia que debió explotar de sólidos argumentos que trazaran el camino a seguir, en procura de las múltiples soluciones, que los múltiples problemas existentes requieren.

Los opositores de un lado y del otro, arremetieron en contra de los intereses departamentales, sin importarles la proyección de su accionar, que llegó a instalar un clima de tensión y apasionamiento, que perdurará, lastimosamente, pues cuando las ofensas son grandes, difícil se vuelve perdonarlas, no importando en definitiva, quién se erige en dueño de la verdad.

Como de costumbre, cuando el fanatismo irracional y traicionero, suplanta al diálogo cordial y firme, son los ciudadanos las víctimas de un espectáculo mediocre y vulgar, que en vez de asistir a un verdadero enfrentamiento de políticos de nivel y propiedad, lo hacen a uno de politiqueros y mercaderes de los reales problemas de la gente.

Ahora debemos por el bien de Salto, mirar hacia adelante. Tenemos la obligación de reconstruir los puentes derribados, y retomar la marcha con aquellos que verdaderamente deseen el progreso de nuestra tierra.

A los que perdieron, no vencidos, pues ha sido una batalla, no una guerra, aunque por momentos se asimiló bastante: lealtad para con su pueblo y respeto a las urnas; a los que ganaron, no vencedores, la misma lealtad y la mano tendida, sino, de lo contrario, los próximos 5 años, los derrotados y vencidos seremos los Salteños, por el hastío y la decepción.

Auguramos, como siempre lo hemos hecho, en el triunfo o fuera de él, el mayor de los éxitos a la futura administración, sabedores de que del mismo depende y camina de la mano, el mejor Salto que todos deseamos.

Por Salto y los salteños: QUE REINE LA PAZ.

Por: Dr. Adrián Báez