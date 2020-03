Convivir con el Coronavirus no es fácil. Aunque sabíamos que tarde o temprano íbamos a tener que estar todos juntos, conviviendo como en una gran familia. Este virus, cuyos efectos son tan inciertos como el impacto que nos dejó en la economía, no hace más que molestarnos. Al principio fuimos totalmente incrédulos que algo que estaba ocurriendo tan lejos como en China pudiera afectarnos y encima tan rápido.

Nunca creíamos que a los pocos meses de oír por primera vez en la televisión el nombre de coronavirus, esta cosa de origen incierto y efectos impactantes nos iba a visitar y nosotros tendríamos que desarmar toda nuestra vida y ponernos a merced de su impacto en los vecinos y vecinas de nuestra tierra.

Cuando el viernes 13 de marzo fue confirmado que el coronavirus llegó al Uruguay, muchos no tenían idea de lo que iba a pasar. Ni tampoco medían las consecuencias de lo que generaría en pocas horas, cuando comenzaron las recomendaciones y las políticas sanitarias que implicaron cambios de hábitos drásticos para todos en pocos minutos.

La mayoría no entendieron de qué se trataba, pero el susto llegó a la mesa y hubo que asumirlo. Primero la sicosis, la compra masiva de alcohol en gel, guantes y mascarillas, lo que generó un alza en los precios de estos productos que hasta hacía días antes, valían el 90% menos de lo que salen actualmente.

También el temor por quedarse sin alimentos y el ataque voraz a los supermercados, que salieron a pedir que la gente se calmara que no había temor a que haya desabastecimiento. Si hay algo más raro que un dueño de supermercado pidiéndole a los clientes que no llenen tanto el carrito, que me lo cuenten.

Aunque en lo que se logró avanzar en estos días, fue en la comprensión del significado del impacto de esta enfermedad y lo que puede causar en la población si el virus se dispara y no puede controlarse. Si bien para la mayoría causa un efecto solamente parecido al de una gripe, para muchos otros, esto puede generar un problema más severo en la condición de su salud y saben por eso, que tienen que cuidarse.

Con todo, el mayor impacto está en el hecho de que por andar en la calle e incumplir con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, nos contagiemos todos y generemos luego, un colapso de los servicios de emergencias, porque la gripe nos va a pegar a todos de diferente manera. A algunos solo se les causará un malestar o ni eso, y a otros una fuerte neumonia con riesgo de vida. Por eso es que es preferible que nos quedemos en casa al menos por los próximos 15 días, para que después todos podamos andar en las calles, saludándonos sin problemas.

La gente ha trastornado sus vidas por completo y ya no sabe a qué atenerse. Uno de los problemas mayores que ha traído aparejado este tema de la cuarentena y de quedarnos en nuestras casas, es que empezamos a conocer mejore el terruño. Reconocemos nuestro territorio y salimos como perros recorrer cada rincón de la casa, que es nuestra, pero en la que no estamos nunca, y hallamos de todo un poco.

Ese de todo un poco en verdad siempre estuvo ahí, o en su defecto lo dejamos caer nosotros mismos, pero como en los horarios acotados en los que estamos en nuestra casa no somos capaces de mirar siquiera si hay papel higiénico en el baño, viene la pregunta inminente ¿Por qué esta pared está pintada de verde?, ¿quién compró esta canilla nueva?, ¿desde cuándo hay un sillón azul en mi living? Y así vamos a descubriendo que hay vida además de la cocina, que el dormitorio de nuestro hijo necesita que le limpien las humedades y que el fondo tiene el césped tan alto que nos vamos a perder en él en cualquier momento, atrayendo todo tipo de bichos.

Después que nos dimos cuenta que todo esto existe, empezamos a preguntarnos por qué estamos ahí y hasta cuándo. Entonces han sobrevenido problemas graves en los últimos días que han sido los de violencia doméstica o de género y que incluso se llegó a poner en riesgo la vida de las mujeres, por convivir con el agresor dentro de casa.

Este es un tema nuevo que se le suma al presidente de la República, que hubiera preferido estar de vacaciones de fin de semana en Suárez y Reyes; pero que a él, tanto como a la población le cambió toda la historia con ese pequeño bichito que tiene a todos en vilo.

Aunque el mayor problema todavía no fue resuelto, cómo le decimos a la gente que se vaya para la casa cuando tienen que salir a buscarse el pan de cada día en la calle., no podemos arreglarnos con una canasta y decirles que se aguanten hasta que esto pase. No tienen la tranquilidad económica como para hacerlo. Y allí, el gobierno, como con los casos de violencia de género, deberá actuar y asegurarle a la gente que más allá de pedirle que se quede en su casa, tendrá que asegurarse primero que la tengan, y segundo que estén a salvo en la misma, sino nada será para bien y con el quédate en casa no será suficiente.

Ojalá sea una lluvia de verano.

HUGO LEMOS