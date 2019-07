Un Policía muerto y otro gravemente herido, esos dos episodios que acababan de ocurrir opacaban la alegría que podían sentir las autoridades de la Guardia Republicana, que el pasado martes llegaron a Salto para inaugurar la tercera base de esas fuerzas especiales que tiene la Policía uruguaya, en nuestra ciudad.

“Quisiéramos que fuera un día de alegría, pero con hechos como éstos que no podemos ignorar, no lo es”, dijo el comandante de esa fuerza, Alfredo Clavijo, que en cierta medida volvió a poner sobre la mesa que el de la seguridad, es uno de los dos temas más importantes y preocupantes que estamos viviendo como sociedad y que por eso, en buena hora, la fuerza que él comanda, se extendió a todo el país y empieza a cumplir con la función que su mismo nombre impone, Republicana, de República, es decir de toda la República.

Pero lo que más preocupa es la falta de respuestas que ha tenido la Policía para terminar con hechos delictivos que lo que han generado, son inseguridad y miedo en la población, y una reticente discusión de parte de las autoridades políticas que queriendo combatir un nuevo frente de batalla con la oposición, solamente han dicho que se trataba de una sensación térmica. Cuando en realidad en todo el país se han vivido problemas de todo tipo y color con la delincuencia.

Que el gobierno haya destinado recursos a la Policía, que diga que hacen falta más efectivos, que inauguren destacamentos, comisarías y unidades en todo el país, solamente confirma que el problema de seguridad sí existe, que la violencia intrínseca que vive nuestra sociedad desde su entramado más duro, es algo que realmente ocurre y no un invento de los medios de comunicación como se ha achacado desde el oficialismo en todo momento, y esto, en un año electoral ya es decir bastante, porque es animarse a más.

Que el ministro del Interior admita en Salto, que tienen problemas para combatir el delito trasnfronterizo, que necesitan coordinar más con la Armada Nacional porque el río es una frontera muy vulnerable para que prevalezca el accionar de la delincuencia, que es por donde más ingresa droga desde la Argentina, también habla de los problemas que aún existen y que cada año, cuando la Policía cree que avanzó dos pasos, el delito está tres adelante y hay que seguir luchando para poder combatirlo.

Pero que lo haya reconocido, ya habla de los problemas estructurales de violencia que tenemos como sociedad, no sean un tema tabú, ya es muy importante, porque poner la cabeza en esta clase de temas nos pone en el eje de la discusión y justamente lo que hace falta para avanzar, es estar metidos en la discusión.

No podemos estar ausentes de lo que está pasando, porque como sociedad no lo estamos, entonces mal podrían estar las autoridades que hasta el momento sí lo estaban y nos dejaban a todos en off side, cada vez que queríamos preguntar porqué había un avance significativo de los problemas delictivos y siempre se relativizaban, porque se decían que los mismos no existían y que la siembra de pánico era impulsada por actores políticos.

En los últimos días, el ministro Bonomi le terminó dando la razón a la gente al instalar, al grito de un pueblo entero que estaba cansado del avance de la delincuencia, una base de la Guardia Republicana en Salto, lo que da la pauta de que no solo la gente tenía razón, sino también de que los problemas existen. Y al reafirmar tantas veces que los problemas existen, alentamos la discusión pública en cuanto a las exigencias de la gente en que haya resultados cuando las cosas pasan.

Días pasados, el comando de la Jefatura de Policía, convocó de manera urgente a una conferencia de prensa con la finalidad de dar a conocer que habían aclarado un crimen cometido en la localidad de Villa Constitución, cuya víctima fue un conocido comerciante del lugar. Los autores del crimen, no eran más que lugareños que estaban a pocas cuadras de donde había ocurrido uno de los hechos que más alarmó a la opinión pública local. Pero la Policía tardó algunas semanas, hasta que pudo dar con estos delincuentes y allí se hizo eco de lo que siempre le reclama la gente, resultados.

Por eso, en esa conferencia de prensa, hicieron alusión a que “la Policía investiga, no se queda sentada esperando, sino que investiga”, palabras más, palabras menos, fueron las pronunciadas por una de las autoridades de la jefatura local para hacerse eco de lo sucedido y para resaltar el trabajo que en este caso culminó con éxito.

Pero la idea no es sacarse cartel, ni jugar a mostrar la cabeza del villano ante una turba enardecida para calmar su sed de venganza, sino que es buena cosa que también hagan conferencias de prensa donde pemitan que la misma los interrogue acerca de los casos que faltan por esclarecerse, con el fin de que los mismos sean parte de la discusión.

No de un debate sin sentido, ni final, sino de un análisis de qué Policía queremos, de qué resultados tenemos ante la falta de seguridad que tiene la población, de qué cosas son las que nosotros como ciudadanos hacemos mal a la hora de cuestionar el trabajo policial y qué hacemos bien.

“En este mundo mientras existan los malos, delitos va a haber, pero por suerte somos más los buenos y son a los que nosotros tenemos que defender”, expresó Alfredo Clavijo cuando fue consultado por una colega sobre la realidad de la inseguridad en el país.

Yo creo que esto no es cosa de buenos o malos, es un tema de sociedad en la que vivimos. El concepto de malos, pasa por quienes crecen en el mismo mundo que nosotros y a ellos no les damos respuestas, luego los marginamos y les exigimos que sean buenos. Pero nosotros, los que no hemos delinquido nunca ¿somos todos buenos? Ya es una discusión filosófica que nos llevará un siglo.

El tema es que el gobierno ahora reconoce que hay problemas graves de seguridad en el país, y que los mismos, junto con los del empleo, son los principales aspectos a resolver al corto plazo y que además uno está atado al otro, por lo tanto, lo de la Guardia Republicana el otro día, fue mucho más que la inauguracion de una base, fue un reconocimiento oficial de que algo malo está pasando y de que llegó la hora de actuar en serio, por más que eso signifique menos votos en octubre.

HUGO LEMOS