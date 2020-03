Retos de confianza

Con María Paula Tassani Aguilera. Odontóloga. Esposa del Dr. Gonzalo Leal.Candidato a la Intendencia por el Partido Colorado “Movimiento Naranja”

“Gonzalo tiene todas las ganas y todas las condiciones”

Con una profesión que orgullosamente lleva consigo en las venas, María Paula no solo le hace entrega a su entorno de conocimientos y vasta experiencia, sino que se caracteriza por su buen carácter y especial afecto hacia el prójimo. Además de su sencillez.

Viene de una cuna, donde el compromiso y el sacrifico por conseguir todo lo que se proponga, debe estar presente. Pero por sobre todo, lo que más le han inculcado, es el amor por la familia.

Hoy, su esposo Gonzalo Leal, es candidato a la Intendencia de Salto y pensando en su futuro como primera dama salteña, así dialogamos:

¿De dónde es oriunda y por qué Odontóloga?

De Montevideo, crecí allí.

Mi padre tenía la profesión de Odontólogo y mi abuelo era Laboratorista Dental, siendo el suyo el primer laboratorio que ingresó la porcelana al Uruguay.

Siempre tuve esa inclinación por la profesión, me gusta la biología…toda la vida entre dientes (sonríe), y no me arrepiento.

Es una profesión que me permite ayudar mucho a la gente y disfruto trabajando.

¿Cómo está compuesta su familia de cuna?

Por un hermano mayor, Ingeniero Químico y mis padres que son todo para mí, porque me han entregado todo de sí, pudiendo contar siempre con ellos.

Aún hoy que conformé mi familia con mi esposo y mis hijos, continúan estando muy presentes.

¿Que se le ha inculcado en esa familia?

Dentro de esa entrega están por sobre todas las cosas, muchos valores.

Que todo es con esfuerzo, dando lo mejor y comprometiéndose con lo que uno hace, como el que nos han inculcado cuando éramos chicos con el estudio.

Mi madre era siempre muy exigente con eso.

No con la nota, sino con que no nos conformáramos con el mínimo esfuerzo y creo que eso nos marcó, porque nos dió lugar a plasmarlo en todo lo que hacemos, aunque nada es fácil y los caminos se van complicando de a poco. Pero hay que tener fortaleza para caerse, levantarse y seguir caminando.

Creo la forma de demostrarnos que nos quieren, es haciendo todo lo que ellos han hecho por nosotros. Son realmente súper presentes.

¿Cuál fue su mayor anhelo mientras crecía?

Fue, bastante de “Susanita” (sonríe), formar una familia y trabajar.

Tuve varias etapas. Al comienzo quise ser secretaria y me llenaba de papeles, sellándolos. Eso pasó y siempre hice foco en querer formar una familia, teniendo un trabajo y gracias a Dios, hoy tengo las dos cosas.

¿Cómo conoce al Dr.

Gonzalo?

Nos conocimos un verano en La Pedrera y recién el otro nos pusimos de novios y asi continuamos por 5 años. Nos casamos en 1997, estudiando ambos.

Gonzalo haciendo la Residencia y a mí me faltaba aún para recibirme.

Lo hago en el 2000 y también en ése año, nace Mateo mi hijo mayor.

En febrero de 2001, Gonzalo es seleccionado para una beca en un Centro de Trauma y viajamos. Volvemos a fin de año y yo embarazada de Octavio, que nace en 2002.

En 2004 nace Justino y en 2011 Ema, nuestra hija más pequeña.

¿Cómo vivió la determinación del Doctor de ser político?

Cuando conocí a Gonzalo, él ya participaba activamente en el Gremio de Facultad.

Siempre tuvo una parte de él, de involucrarse con los problemas de la gente y en 2018 surge la invitación a entrar en política, por parte de Francini – Batlle. Luego Gonzalo comienza a acompañar a Ernesto Talvi, viendo que tenían ambos mucha coincidencia y ahí, lo vi más que nada preocupado por la temática actual.

Había empezado el Post grado en Gestión de Salud y visto que los números se venían complicando en cuanto a crecimiento demográfico en la población más vulnerable, que esa brecha aumenta cada vez más, decide preocuparse, ocuparse y empezar a formar parte de la política. Sintiéndola como una herramienta para poder ayudar al otro.

Si vemos por lo personal, él trabaja bien, mucho y gracias a Dios, no pensamos en la política para poder vivir, todo lo contrario.

Pero él sintió que fue como un llamado y que tenía que hacer algo.

Me parece bastante, no sé si decirlo responsable, solidario o generoso de su parte, porque en realidad él se podía haber quedado tranquilo en casa y sin embargo decidió dedicar su tiempo y su energía a los demás.

Cuesta un poco entenderlo. Extrañamos su presencia en casa, pero también hay que entender que él está pensando en el futuro de sus hijos, nietos, deseando un país mejor.

Yo lo veo feliz y eso me pone feliz. Él sabe que cuenta con todo mi apoyo.

¿Cómo es hoy su sentimiento al verlo candidato a la Intendencia?

Muy orgullosa de lo que ha hecho en tan poco tiempo.

Admiro mucho de él, esa voluntad y energía.

Tan comprometido con el departamento y la gente. Gonzalo es una persona que le gusta estar cercano y vincularse con todos.

Estoy muy contenta de que se haya querido involucrar y más allá de los partidos políticos y los colores, es importante que en política haya buenas personas tratando de hacer cosas buenas por los demás.

Gente honesta, que quiere lo mejor para su departamento o país.

¿Qué cree haber perdido y ganado en este tiempo?

Siempre trato de ver el vaso medio lleno y creo que en este caso, uno gana más de lo que pierde. Horas de familia, de pareja, él pierde momentos con sus hijos.

Fue un año bastante intenso, pero no lo hemos vivido como algo negativo, para nada. El agua vuelve a su cauce y uno quedará involucrado con una cantidad de temas, quede donde quede. Eso va mucho más allá.

Y ganamos la enseñanza que le deja a los chiquilines, mostrándole que está luchando por un Salto o país mejor, comprometido y generoso con la gente. Porque no para. Anda y anda todo el día.

Y nosotros como familia, nos vemos involucrados en el acontecer social. Lo sentimos a flor de piel, viendo realidades que son crudas y hay que empezar a mirar también por los otros.

Por eso hacemos, que el sienta que cuenta con nosotros, su familia.

¿Le gustaría ocupar un rol social como primera dama de Salto?

Me gustaría involucrarme, dedicando tiempo a alguna acción donde colabore.

Me gusta mucho ayudar a la gente, comprometerme, seguramente desde el lugar donde estoy más preparada. Participando de algún programa de tipo odontológico de manera honoraria.

Hay muchas obras en Salto y mucho para hacer en cuanto a merenderos y demás, incluso con el tema del consumo de drogas que Gonzalo está muy involucrado y yo lo acompaño en eso. Porque es un tema que nos tiene que sensibilizar a todos.

Esté Gonzalo o no próximamente en la Intendencia, me gustaría involucrarme e intentar concretar en Salto un Centro de Rehabilitación. Que les de rehabilitación a los jóvenes y una solución a los padres,.

Es un debe que tiene Salto, perdiendo chicos todos los días, sin que los familiares tengan una puerta donde golpear para encontrar soluciones.

¿Con que disfruta usted?

Con un almuerzo o cena en familia. No vivo si no meriendo mi café con leche, aunque termine tarde de trabajar.

Salir a caminar por la Costanera. Pensando mucho y bajando revoluciones.

Ahora que algunos de mis hijos se están yendo a Montevideo a estudiar, extraño mucho todo.

¿Qué actividades realizan sus hijos hoy?

Mateo tiene 19 años, estudia en Montevideo la Licenciatura de Recreación y Tiempo libre en la Católica, Octavio tiene 18 años, también se fue a Montevideo a estudiar Ingeniería en Biotecnología, Justino que cursa 4º año de Secundaria con 15 años y Ema que cuenta con 8 años, está en 3º de Primaria.

¿Por qué tiene que ser el Dr. Gonzalo Leal, el próximo Intendente?

¡Muy subjetiva la respuesta! (sonríe).

Considero que por sobre todas las cosas, es honesto, cuidaría la plata de la gente como cuida la propia. Es una persona que no quiere beneficiarse de la política, sino usarla como un instrumento para vivir en un país mejor.

Estoy convencida que tiene ideas que realmente podría cambiar la ciudad.

Cuanta con un excelente equipo técnico a su alrededor, gente capacitada, asesorándolo en lo que él no sabe y eso es fundamental.

Y por sobre todo, no busca beneficios ni para él ni para la gente que lo rodea, porque todos lo hacen de manera voluntaria, dejando el alma en la cancha y vaya mi más grande agradecimiento, porque es un grupo humano maravilloso.

Ver esa gente genuina que quiere acompañar, con un desinterés total, me llena el alma.

Gonzalo tiene todas las ganas y todas las condiciones.

¿Un mensaje a la mujer de hoy?

Destacar esa fortaleza increíble que la hace a la mujer siempre levantarse, e ir para adelante. Tratando de proteger a los que están a su lado, como un pulpo.

Hay maravillosas mujeres que son dignas de tenerlas como referentes, porque son capaces de eso y mucho más.

Debemos darle ese valor que tiene, porque todas las mujeres son maravillosas.

¡Un saludo enorme a todas las mujeres de Salto y del mundo!

*** Sésamo ***

El sésamo o ajonjolí, cuya semilla es el ajonjolí, es una planta cultivada por sus semillas ricas en aceite, que se emplean en gastronomía, como en el pan para hamburguesas.

Las semillas de sésamo son libres de colesterol y concentran altas cantidades de proteínas.

Son excelente fuente de calcio, cobre, manganeso, magnesio, selenio, zinc y vitamina B1.

De ahí la recomendación de incluirlas como guarnición par ensaladas, así como en alimentos de repostería.

Podemos encontrar e sésamo en semillas sin tostar, en semillas tostadas, negro, molido con sal, a lo que llamamos gomasio, en pasta llamada tahina, en aceite, mezclado con aromáticas, etc.

Se pueden incorporar en jugos, yogur, sopas, panes, budines y postres.

Para evitar el aire en la panza se pueden comer molidas. Para tener en cuenta: Remojar las semillas en un vaso de agua 30 minutos antes de consumir.

Mantenerlas en la heladera, o en un lugar fresco y seco.

Beneficios

Las semillas de sésamo, parece mentira que algo tan pequeño tenga tantas propiedades saludables. Ricas en ácidos Omega-3 y Omega-6, en vitamina A, en calcio y magnesio, cobre, fósforo. Contienen fitoesteroles unas sustancias procedentes de las plantas que contribuyen a reducir el colesterol.

Ricas en antioxidantes y vitaminas

Beneficiosas

contra la diabetes

Fuente de calcio

Fuentes de proteínas

Dónde usar las semillas de sésamo

·Añadir semillas de sésamo en el pan casero, bizcochos, dulce o magdalenas.

·Usar las semillas de sésamo en ensaladas o platos de verdura para darles más sabor y una textura diferente.

· Añadir semillas de sésamo a la pasta

· Rematar la presentación de un plato de carne o pescado con un poco de esta semillas.

Mascarilla de sésamo

El sésamo contiene una buena dosis de vitamina E lo que le convierte en un remedio natural para prevenir el envejecimiento cutáneo. Las semillas, consumidas de forma oral solas o acompañando las comidas, tienen el poder de enriquecer todo el organismo en general. Pero también puede aprovecharse su aceite para preparar mascarillas faciales y conseguir un rostro más firme.

Mascarilla casera

Un truco de belleza casero consiste en aplicar un producto a base de gelatina y aceite de sésamo. El efecto que se consigue es mejorar la oxigenación de la piel y la circulación sanguínea, por eso se aplica en tratamientos contra la flacidez. Sus resultados son inmediatos aunque para tratar mejor la piel se aconseja aplicar la mascarilla una vez a la semana.

El aceite de sésamo se obtiene de las propias semillas machacadas y, para aprovechar todos sus beneficios, debe comprarse sin refinar. Por su parte, la gelatina mejora el funcionamiento de la piel ayudando a retener dentro de las células más agua.

Para realizar una mascarilla casera, disuelve una gelatina sin color en una taza de agua templada se deja reposar y después se aplica sobre el rostro, se deja secar durante diez minutos y se retira con agua tibia.

Para activar la circulación, se debe dar unos pequeños toques en la piel del rostro con los dedos untados en un poco de aceite de sésamo.

Sobre las zonas de la cara con más arrugas se colocan unas tiras de hoja de gelatina.

Pancitos de sésamo

Ingredientes

150 g de azúcar

1 kilo de harina 0000

70 g de levadura fresca

2 huevos

110 ml de aceite

10 g de sal

200 ml de agua

200 ml de leche

Huevo para pintar c/n

Semillas de sésamo para espolvorear c/n

Elaboración

Para preparar los pancitos de sésamo mezcla en un recipiente la harina con la sal y el azúcar.

Realiza un huequito en el centro e incorpora el aceite, los huevos y la levadura fresca previamente disuelta en un poco de agua tibia.

Mezcla muy bien e integra de a poco el agua junto con la leche tibia.

Vuelca la masa sobre la mesada y amasa muy bien hasta obtener una masa suave y lisa. Deja reposar tapado con papel transparente o una bolsa hasta que duplique su volumen.

Haz bollos pequeños y colócalos en una bandeja, dejando siempre un poco de distancia entre cada uno de ellos. Deja leudar durante 30 minutos.

Pincela con huevo batido y espolvorea con las semillas de sésamo.

Hornea los pancitos de sésamo en un horno precalentado a 180 ºC durante 20-25 minutos.