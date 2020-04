Emprendedor

Sabrina trabaja en tres emprendimientos de su propiedad, «ON», «Las Juanas» y más recientemente «Oh, Jacinta!», las que se encuentran en redes sociales como Instagram y en breve en varias tiendas de la ciudad. Estas marcas salteñas ya están recorriendo el país.

– ¿Cuántos emprendimientos tiene?

– En «ON» estoy desde sus inicios, hace casi diez años, que tal vez sea el más conocido, de fotografía, eventos. En «Las Juanas» arranqué en 2016 realizando tocados para novias y quinceañeras, me encanta porque al haber estudiado diseño me permite liberar mi creatividad. Y el último, del año pasado, «Oh, Jacinta!», que trabajo con mi madre después de mi segundo hijo».

Con «Las Juanas» comencé cuando nació mi primera hija al tener que estar más tiempo en casa para estar atenta a su cuidado. Sentía que tenía que hacer algo, en eso soy muy inquieta, tengo que estar creando, no me gusta tener tiempo libre porque mi cabeza siempre está inventando algo. Sabía que tenía que ser algo relacionado al diseño y en lo que ya estoy para que me sea más fácil, relacionado a lo que son las fiestas por estar muy vinculada en todo lo que son novias y quinceañeras por ON. Así que me metí en eso y hasta el día de hoy sigo, me encanta con todo ese proceso de acompañar a las novias en ese día tan especial, todo lo que es el back y vivir el momento a momento con ellas y acompañarlas, eso me encanta.

En el tercer emprendimiento hacemos accesorios en orfebrería. La verdad que nos sorprendió el éxito que tuvo la propuesta, estamos vendiendo por mayor en diferentes departamentos y ya tenemos planes de expandirnos un poquito más para afuera. Me insume el 80% de mi tiempo laboral, lo estoy enfocando así por la respuesta que estamos teniendo de la gente. En eso estoy, todos los días en el taller junto con mi madre, por lo general somos tres personas, en épocas de zafra somos cuatro. Ahora, con todo lo que está pasando, no hay fiestas y si bien una se puede poner accesorio cualquier día, hay accesorios que son más para fiestas, por lo que toda esta parte ha bajado, pero ha subido lo otro también. La mujer no se deja de arreglar por más que esté en cuarentena y no haya fiestas, igual consume. Estamos teniendo mucha venta vía web, online.

– ¿Qué es ser emprendedora en estos tiempos?

– Viendo mi situación, con dos nenes chiquitos y yendo todos los días a trabajar al taller, que queda en la otra punta de la ciudad de donde vivo, ser emprendedora independiente me ha solucionado un montón porque manejo mis horarios, eso es importantísimo porque de otra manera no lo hubiera podido hacer. Tener esta vida que tengo, con dos chiquitos y tres trabajos, sumado a todo lo que implica una casa, no lo hubiera podido hacer si hubiese tenido un horario fijo en el trabajo. Entonces, para mí ser emprendedora, si bien tenés esos altibajos de que nunca sabés cuál va a ser tu ingreso, es algo que terminó por solucionar mi vida. De todas formas, en estos tiempos es mejor ir paso a paso con cada emprendimiento.