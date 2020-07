Entrevista a Ramón Ruíz

Ramón Ruíz ha sido un trabajador de la salud privada, pero desde hace 19 años forma parte del Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS). Actualmente es Director Social en el BPS en Representación de los Trabajadores, electo por la Lista 11 del PIT CNT en el año 2016. En diálogo con LINK, hizo un balance del trabajo excepcional que el BPS debió realizar ante esta pandemia de COVID 19.

- ¿Cómo ha sido la respuesta que ha dado el BPS ante esta crisis sanitaria en pleno proceso de transición con un gobierno nacional que estaba asumiendo?

– Le diré que a pesar que hubo una transición y que durante casi todos estos cuatro meses donde ha estado instalada esta crisis sanitaria, prácticamente durante los cuatro meses, la mayoría del Directorio era del gobierno anterior y, sin embargo, se acataron, se cumplieron, se llevaron adelante todos los programas, todas las resoluciones del actual gobierno. O sea, hubo un Directorio con una mayoría diferente a la mayoría que tenía el actual gobierno y sin embargo el BPS cumplió un papel que creo que nadie puede desconocer en medio de esta pandemia.

El 13 mes de marzo cuando se detectaron los primeros cuatro casos de coronavirus, comenzó una etapa en esta crisis sanitaria que poco a poco se fue transformando en una crisis social y en una crisis económica. Pero durante todo este proceso, una mayoría del gobierno anterior, fue la responsable de instrumentar casi todas las medidas que el Poder Ejecutivo definió y por supuesto, las que ya estaban previstas. Porque hay que decir también que Uruguay tiene un sistema de seguridad social muy sólido a partir de la construcción de muchas décadas, pero que dio respuesta con lo que existía a miles de trabajadores que accedieron al seguro de desempleo, y además, se agregaron otras herramientas como el seguro de paro parcial para los mensuales y el seguro especial durante abril y mayo para aquellos que no habían logrado acceder al seguro de paro porque tenían algún impedimento, y en el conjunto de esas medidas, las que ya existían y las que se crearon, fueron impulsadas sin ningún tipo de problema, teniendo el BPS la responsabilidad por encima de las diferencias que puedan haber entre las personas.

La obligación que tenía el BPS se cumplió, independientemente de esta transición que hubo durante estos cuatro meses. Recién este miércoles (15 de julio), a las 18.30 horas, asumió el vicepresidente del BPS, y con esto se completa esa transición porque ahora sí hay cuatro Directores designados por el actual Poder Ejecutivo, que son los cuatro Directores políticos, y hay tres Directores sociales que son elegidos en cada uno de los Órdenes y que hasta noviembre del año que viene vamos a seguir actuando, porque en noviembre del año que viene hay elecciones para elegir a los Directores sociales en el BPS.

- En esta crisis, la principal prestación que ha dado el BPS ha sido el seguro de paro, ¿qué otras prestaciones se han brindado en esta pandemia?

– Hubo dos prestaciones importantes, aunque todas las prestaciones del BPS jugaron un papel fundamental en medio de esta crisis. Por ejemplo, yendo al tema del BPS del seguro de paro, principal prestación que se necesitó en esta situación de pandemia, porque decenas de miles de trabajadores quedaron sin trabajo, entonces no podemos desconocer el papel que jugó esta prestación. En el primer mes hubo una cantidad muy importante de trabajadores que ingresaron a seguro de paro a solicitud de las empresas que no tenían actividad y tuvieron que asumir esa situación, algunas paralizándose prácticamente en forma total, y otras, tratando de mantener una actividad mínima, pero reduciendo personal. Entonces, sin duda que el seguro de paro fue una de las respuestas más importantes que el BPS impulsó durante estos meses.

Pero también tenemos la situación del seguro de enfermedad, que también jugó un papel muy importante porque no podemos desconocer que la crisis sanitaria produjo una cantidad importante de personas mayores de 65 años que quedaron sin posibilidad de trabajar, porque era una población de riesgo. Hubo también personas que tenían que ver con posibles contagios que estuvieron en cuarentena durante un tiempo hasta que las autoridades dijeron que se podían reintegrar a su trabajo luego de haberse descartado esa posibilidad, y cuando se confirmaba, necesitaban el seguro de enfermedad.

Hubo cuarentenas preventivas, porque si alguien había tenido contacto con una persona con posible COVID 19, esa persona después tenía que hacer la cuarentena preventiva hasta que se confirmara o se descartara. Si se confirmaba tenía que hacerse el test, y seguramente podía ser un candidato a estar en la situación de certificación por coronavirus. Esas situaciones fueron necesitando, sin duda, la presencia del seguro de enfermedad, que también fue una respuesta muy importante para muchos trabajadores. Tenemos que decir que, por ejemplo, beneficiarios en el seguro de enfermedad durante el mes de mayo, hubo 41.685, pero si esto lo comparamos con abril y con el mes de marzo, ahora estamos entrando como en una normalidad en esta prestación.

Le cuento algunos otros datos. En enero habíamos tenido 28.233 beneficiarios en todo el país, en febrero 27 mil; o sea, hubo menos que en enero, y en marzo cuando aparece la pandemia, de 27.954 del mes de febrero se pasó a 48.917 beneficiarios en el seguro de desempleo. En abril, 53.157. Y ahora en el mes de mayo, como le decía, 41.685. Entonces, en un momento hubo 260 mil personas cubiertas por el BPS. Entre los casi 200 mil trabajadores en seguro de paro, y lo que le decía recién respecto a los beneficiarios del seguro por enfermedad, que llegamos a tener más de 50 mil. En el mes de abril hubo más de cuarto millón de personas cubiertas por el BPS.

Pero si bien estas fueron las prestaciones que se necesitaron utilizar para dar respuesta a la crisis sanitaria, porque la gente se certificaba porque perdía el trabajo producto del distanciamiento físico sostenido que se plantea, eso originó que muchas empresas tuvieran problemas y se necesitara el seguro de paro. Las jubilaciones que paga el BPS, si bien no hubo ningún cambio en eso desde el punto de vista de medidas, lo que en cambio tenemos que decir es que en muchos hogares de bajos ingresos el único ingreso seguro que hubo fue esa jubilación. Entonces lo que ocurrió es que la jubilación del abuelo y la pensión de la abuela, pasaron a ser el principal ingreso para muchísimos hogares. Quizás hablamos poco de esto, pero también ahí el BPS jugó un rol fundamental, porque con el pago de las jubilaciones y la pensiones, se garantizó un ingreso en hogares que tienen mucha dificultad, hogares donde todo el mundo perdió el trabajo, pero el BPS siguió pagando la jubilación de uno o de dos integrantes de ese hogar. Eso también jugó un papel fundamental si lo medimos en el tema de la crisis que se está originando hoy, que es una crisis social, ya no es solo una crisis sanitaria, es también una crisis económica, y que la principal preocupación, no la única, pero sí la principal preocupación que tienen hoy los uruguayos es el tema del trabajo, por eso decimos que hay que apuntar hacia esa dirección.

- ¿Existe la posibilidad que el nuevo gobierno maneje la eventualidad del cambio de algunas prestaciones sociales que brinda el BPS? Le pregunto porque estoy viendo una publicación del PIT CNT que usted compartió donde se plantea la preocupación de lo que podría ser el retiro de alguna prestación como en el área de las capacidades severas.

– Anda un rumor, hay mucha preocupación de los familiares de personas con discapacidad. Este miércoles en el Directorio del BPS presentamos ese artículo que publicó el PIT CNT declarándose en alerta frente a esta situación, y lo que le reclamamos al presidente del BPS, pero no lo quiero personalizar en él sino a la institución, al BPS, que confirme o que descarte esos rumores para saber a qué atenernos.

Desde el año pasado veníamos avisando que la representación de los trabajadores no iba a incidir ni iba a recomendar a quién había que votar, pero sin duda estábamos insistiendo en que la gente se tenía que informar porque el año pasado estuvo en la discusión pública dos proyectos de país, ahí nosotros acuñamos una consigna que era «los derechos no se tocan y las conquistas se defienden». Así que si hay algún tipo de medida o resolución que atente contra los derechos de las personas con discapacidad, la representación de los trabajadores va a utilizar todos los mecanismos que nos permitan las normas vigentes, todas las atribuciones y facultades que tenemos como Director del BPS, para enfrentar ese tipo de resoluciones que son injustas, que atentan contra una población que es vulnerable.

Por tanto, si hay algún tipo de medidas que afecten los derechos que tienen esas personas, la representación de los trabajadores junto con todas las organizaciones que quieran sumarse vamos a estar defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las personas más vulnerables.

- ¿Se puede afirmar que Salto ha sido el quinto departamento, solo por debajo de Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia, que más ha utilizado el seguro de paro?

– Si miramos las solicitudes del mes de julio para obtener el seguro de paro, podemos decir que en el mes de julio Salto ocupa ese lugar. Pero si miramos en cantidad de beneficiarios, hoy podemos referirnos a cifras provenientes de los meses de marzo y abril. En el mes de marzo Salto tuvo 4.925 personas cobrando seguro de paro, y en el mes de abril 6.260. Puede apreciarse un incremento, no tenemos aún los datos consolidados de los meses de mayo y junio, esa estadística aún no ha sido publicada. De todas formas, debemos diferenciar porque una cosa son las solicitudes y otra cosa son los beneficiarios, porque a veces se presentan solicitudes que no terminan siendo aprobadas.

- ¿Qué opinión le merece la convocatoria que hizo el gobierno a un diálogo sobre la seguridad social?

– Es verdad que este jueves la Secretaría de la Presidencia de la República anunció que se va a conformar una comisión de expertos, y se habla que comienza un diálogo social. Quiero hacer la diferenciación entre una comisión de expertos y un diálogo de seguridad social. Respecto a la comisión de expertos, no nos negamos que haya un grupo de trabajo con especialistas que le pongan una mirada rigurosa desde el punto de vista técnico. Es más, el movimiento sindical, la representación de los trabajadores, tiene especialistas y expertos en seguridad social, si tenemos que ir a esos espacios a discutir, tenemos condiciones para hacerlo. Por lo tanto, no nos oponemos a que haya una comisión de expertos que analice la seguridad social.

Pero eso no es diálogo social, ahí no están representados los sectores sociales, ahí lo que hay es una reunión entre técnicos que pretenden decir que eso es un diálogo social. Entonces, lo que queremos decir es que una comisión de expertos no puede sustituir al diálogo social verdadero con organizaciones representativas de la sociedad. Eso es lo primero, y lo segundo, es que se habla, y en esto comparto, sobre la necesidad de una reforma. El secretario Álvaro Delgado dijo que es necesario una reforma de la seguridad social, y yo comparto eso, pero quiero remarcar que esa reforma tiene que ser una reforma del sistema de la seguridad social, y no solamente una reforma del BPS, porque muchas veces se habla de que vamos a reformar la seguridad social, pero en realidad se refieren solamente al BPS.

Esa reforma, que es necesaria, tiene algunas cosas que son urgentes y otras que no lo son. Por ejemplo, si me pregunta qué es lo urgente hoy, es analizar, es tratar de ver, de estudiar qué es lo que está pasando en la Caja Militar. Eso sería una urgencia, porque hoy tenemos un problema en la Caja Militar que hay que dar una respuesta inmediata. En el BPS tenemos dificultades, pero tenemos más tiempo para poder resolverlas. Entonces, hay cosas en esta reforma que son necesarias y urgentes, y hay otras cosas en esta reforma necesaria que no son urgentes.