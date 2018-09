¿Cuál es la profesión que cursas y dónde la realizas?

Estoy realizando 6° de ingeniería en el Liceo Ipoll.

Solo me resta en este mes y medio, dar los exámenes finales para culminar el Bachillerato, ya que cuento con la mitad de las materias aprobadas. ¡Seré Bachiller con 50 años recién cumplidos!

¿Dónde y en qué se basa tu actividad laboral?

A mi trabajo lo desempeño como administrativa en la Intendencia de Salto, en el Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas: María Irene Olarreaga Gallino, consistiendo mi tarea en la atención al público.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

En principio fue complicado dado que paso muchas horas fuera de mi casa. Hacia mas de 30 años que no estudiaba. Pero poco a poco me fui acostumbrando.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

No fue fácil, muchas veces quise abandonar.

Gracias a mis compañeros de clase y a mi familia, he seguido adelante.

La satisfacción que siento hoy en día, no tiene precio.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

Sí, por supuesto que siempre hay tiempo para realizar alguna tarea de recreación. Compartir momentos de almuerzo o cena con mi familia, los domingos con mi padre, mi día libre descansar y disfrutar…

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Me siento muy afortunada de poder cumplir este sueño, dado que siempre quise terminar el bachillerato y con el apoyo de mi familia y la gente que me quiere, lo estoy logrando.

¿Qué planes tienes en mente?

Por el momento mi plan es conseguir lo que me propuse con metas cortas, como estudiar en el año entrante y conseguir mi diploma de Peluquería.

El año que viene ya veremos.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Mi mensaje hacia quienes no se animan a cumplir sus sueños es que nunca es tarde, que se animen, ¡realmente vale la pena!

Y a los jóvenes, que sigan adelante, que estudien, porque «al saber nadie jamás se lo podrá robar».

Muchas gracias a Diario EL PUEBLO, por esta oportunidad que me brinda de poder compartir mi experiencia.