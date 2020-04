Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

NOSTALGIAS POR DOQUIER

La carrera discográfica de Sheena Easton nace con el lanzamiento de sus dos primeros simples: «Modern gilr», y «9 to 5», los cuales entraron con muchísima fuerza en la pizarra de éxitos del Reino Unido, y más tarde sería punta del Hot 100 USA Billboard, haciendo historia al respecto siendo la tercera cantante de Inglaterra en lograrlo, después de Petula Clark y Lulú, convirtiéndola en una de las solistas británicas más populares de los ochenta, llamándola «La estrella del pop». Sus comienzos juveniles fueron en un show tv anglo, «The big time pop singer», donde varios productores captaron de inmediato sus condiciones, y la presentaron en EMI Records, donde firma su contrato para el registro y edición de sencillos y álbumes. En el momento de incorporarse a la grabadora cambia su nombre de Sheena Shirley Orr -como se llama realmente- por el de Sheena Easton, apellido éste tomado de su primer marido, con quien se casó a los 19 años: Sandi Easton. Así, con el paso de las décadas, Sheena se transforma en una referente de la música, logrando nostalgias por doquier.

HOY CUMPLE 61 AÑOS

Un día como el de hoy, 27 de abril, pero de 1959, veía la luz Sheena, en Bellshill, North Lanarkshire, Escocia. Es la menor de seis hijos de Annie y Alex Orr. Tiene tres hermanas: Marilyn, Anessa y Morag, y dos hermanos: Robert y Alex. En momentos que está cumpliendo sus 61 años, comentó horas pasadas en familia que a la edad de cinco entonó «Early one morning» siendo inolvidable para sus tíos, en la celebración de los 25 años de casados de la pareja. El padre de Sheena, Alex, falleció en 1969, y su madre Annie tuvo que salir a trabajar para mantener a sus hijos. Llevó adelante su casa y su gente, y dió todo para enseñarles a sus herederos como debían desarrollarse en la vida. Pero, en realidad la joven no consideró una carrera como cantante hasta que vió el filme «The way we were», con Barbra Streisand. El tema de Streisand en el inicio de la película eclipsó a Sheena de tal manera que quedó convencida de que lo que más deseaba era convertirse en una intérprete y lograr el cariño del gran público.

«MIAMI VICE» JUNTO A DON JOHNSON

Logra una beca para concurrir a Royal Scottish Academy of Music and Drama, donde se forma a partir de 1975 hasta 1979, como profesora teatral durante el día, mientras por las noches canta en la banda Something Else, en clubes de la zona. En 1979, se casa con Sandi Easton, el primero de sus cuatro esposos. Se divorciaron después de ocho meses, y Sheena decide mantener el apellido Easton, por siempre. Muy pronto llegaría su debut en la pantalla chica y en la multinacional EMI Records, con la edición de varios simples y su primer álbum. Durante 1980, Easton es votada «Mejor cantante femenina británica» por Daily Mirror Pop & Rock, «Mejor debut» por Capital Radio y «Mejor cantante femenina», por TV TImes Readers.

El repertorio de su extensa carrera si bien es en inglés, ha registrado impactantes versiones en español de sus sucesos.

Graba y realiza shows en vivo junto a figuras de la talla de Prince, Kenny Rogers, Barry Manilow, Al Jarreau, Luis Miguel y Dyango, y coloca para la saga de James Bond, el hit «For your eyes only», canción nominada para un premio de la Academia y un Globo de Oro en 1982, en el rubro «Mejor música, canción original». Y en la actividad como actriz se destaca un papel especial en la serie «Miami Vice», encarnando a la esposa del protagonista, Don Johnson, y además incursiones en la comedia musical «El Hombre de la Mancha».

Sheena logra impactar en Estados Unidos, logrando un Grammy a «La Mejor artista nueva», en 1981, adquiriendo la doble ciudadanía británica-estadounidense.

CUATRO CASAMIENTOS, DOS HIJOS ADOPTIVOS

Se casó primero con Sandi Easton. Su segundo matrimonio ocurrió en 1984 con Rob Light, un agente y manager de artistas. La unión finalizó luego de 18 meses de convivencia.

En 1994 adoptó a su primer hijo, Jake Rion Cousins Easton. Dos años más tarde, adoptó nuevamente, ésta vez una niña llamada Skylar.

En el verano de 1997, conoció al productor Tim Delarm mientras rodaba un episodio de «Canon photo safari», por ESPN, en el Parque Nacional de Yellowstone, casándose con él en Las Vegas, en julio de 1997. En éste caso también duró poco: un año.

El 9 de noviembre de 2002 contrajó nupcias con John Minoli, un cirujano plástico de Beverly Hills; se divorciaron en el año 2003. Sheena Easton hoy vive en Henderson, Nevada, y realiza giras cuando la contratan. Más allá de la nostalgia.