Estudio y Trabajo:

¿Cuál es la profesión que cursas y donde la realizas?

Actualmente estoy cursando la última etapa de la Licenciatura de Psicopedagogía, en la Universidad Católica de Salto.

¿Dónde y en que se basa tu actividad laboral?

Desempeño actividad en un Club de niños, siendo la referente de chiquitos entre 5 y 7 años.

A su vez, este año también comencé a trabajar en otra institución en el área recreativa y brindando apoyo pedagógico.

¿Fue mucho esfuerzo llevar adelante las dos actividades?

Cuando me plantearon la idea de trabajar en el Club de niños hace tres años, al principio no estaba muy convencida.

Pensaba que no iba a poder con ambas actividades, pero accedí, para darme cuenta luego, que sí lo podía llevar adelante.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Al principio me costó adaptarme entre el estudio y trabajo, pero hoy en día, los realizo y me he adaptado.

Acomodando los tiempos y cumpliendo con ambas actividades.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

En mi tiempo libre practico deportes.

¿Qué planes tienes en mente?

El año que viene termino mis estudios de la Licenciatura de Psicopedagogía y mi idea es luego, poder abrir mi propio consultorio.

Además de continuar brindando apoyo psicopedagógico en las diferentes instituciones, como lo hago ahora.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Mi mensaje para aquellos jóvenes que dudan en hacer las dos cosas a la vez de trabajo y estudio, les sugiero que lo intenten, que está bueno.

Porque creo que con la práctica del día a día, aplicando conocimientos, se generan experiencias para formarse en el futuro como buenos profesionales.