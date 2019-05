La realidad empresarial y comercial de Soriano no es muy distinta a la de otros departamentos y las dificultades económicas y financieras surgen como denominador económico y lamentablemente,

hay muchos casos de empresas que para no cerrar sus puertas apelan a enviar personal al seguro de paro.

Sin embargo, el entusiasmo predomina en el sentimiento del Centro Comercial e Industrial de ese departamento, el que es presidido por Marcelo Hornos, quien hace dos años que integra la directiva y desde donde se apunta a ayudar a sus asociados para disponer de armas eficaces para afrontar tanto el presente como el futuro, con el convencimiento que resulta sentimentalmente muy doloroso tener que dejar gente sin trabajo.

Diversas gestiones

“Uno de los lemas que tuvimos en la lista que nos llevó a este lugar era la continuidad de la gestión y se trata de poder llevar adelante gestiones de apoyo a los socios así como al público en general, lo que estam os llevando a cabo”, haciendo hincapié en el momento en el Decreto 127/14 sobre el servicio de prevención y salud en el trabajo”.

“Pero también trabajamos en temas que no son tan temporales como el de la Semilla Ande, turismo con Mintur, herramientas que están hechas para los emprendedores”, destacando su calidad de delegado en Soriano por Inefop que apunta a la capacitación, como parte de las cosas que queremos llevar adelante en una gestión durante la cual nuestro trabajo se vuelva efectivo”.

Empresarios expuestos

Respecto al decreto anteriormente mencionado, Hornos reconoció que “está bien la prevención como tal, pero lo que resulta demasiado pesado para el empresario, para el comerciante es agregar un coto más, lo que complica el buen funcionamiento de una empresa”.

“Yo personalmente considero que sería bueno que ese gasto extra y muy importante por cierto, tuviera una devolución del Estado, que sea bien pensado para ambos lados, porque los empresarios estamos expuestos a ser quienes paguemos esas buenas ideas”, dijo luego.

“Espero que esa idea no tenga como fin exclusivo el de recaudar”, acotó respecto a la obligación que se impone de que las empresas con más de 5 empleados cuente con los servicios mencionados”.

Cierre o al seguro de paro

Hornos recalcó que “eso genera costos cuyos alcances no sabemos a ciencia cierta y nosotros estamos llevando a cabo charlas para analizar el tema, pero es evidente que siempre ese tipo de cosas se siguen sumando a los ya muy altos costos de las empresas”.

Precisamente en ese tipo de charlas (foto), como las que se llevaron a cabo el 5 y el 11 de abril se evacuaron dudas a empresarios y estudiantes sobre la incorporación del decreto, la que estuvo a cargo de EMS (Emergencia Médica Soriano) existiendo entre ambas instituciones un convenio a través del cual los socios pueden acceder a interesantes descuentos en la utilización del servicio de Prevención laboral.

Entonces surgió en el diálogo la realidad empresarial de Soriano sobre lo que insistió en los altos costos que afrontan las empresas de todo el país. “Se nota que hay dificultades y hay quienes en lugar de cerrar o pasar al negro, decide enviar trabajadores al seguro de paro, lo que constituye un mal alivio. Porque constituye una forma de darle una continuidad parcial, pero igualmente perjudicial”.

semanario Crónicas -