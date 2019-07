Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

UN MÚSICO MULTIFACÉTICO

Los que vivimos «in situ» los mediados de los sesenta, supimos disfrutar y apreciar aquella llamada «Invasión Británica» -British Invasion- con excepcionales bandas influenciadas por el rock and roll, el blues, y el rhythm & blues norteamericano, procedentes del Reino Unido, que alcanzaron notable popularidad a raíz del suceso de The Beatles, que invadieron USA y el mundo entero al compás de su música. Con temas sencillos y pegadizos que ellos mismos elaboraban fueron penetrando figuras como Cliff Richard o Tom Jones, y grupos de nivel, estilo The Shadows, Rolling Stones, The Dave Clark Five, The Animals, The Who, Them, The Kinks, The Yardbirds, The Hollies y The Spencer Davis Group. En la corriente inglesa, estos últimos marcaron una notoria diferencia por su clase y estilo. Liderados por el multifacético Spencer Davis, que le puso su nombre a la agrupación, y el muy buen compositor y cantante de esos años, Steve Winwood, llamado por muchos «Genio del rock». Llegaron a encabezar las pizarras de éxitos y fama en EEUU e Inglaterra, a puro lanzamientos discográficos de singles y álbumes.

LA BANDA DE BIRMINGHAM

The Spencer Davis Group, procedente de Birmingham, estaba conformado por el propio Spencer Davis, vocalista y guitarra rítmica, Muff Winwood -hermano de Steve- bajista, Peter York en batería y Steve Winwood, primera guitarra, teclados, y voz líder. En 1964 firmaron con la fonográfica Fontana, lanzando varios sencillos: «Dimples», «I can’t stand it», «Every little bit hurts», y «Strong love». conviertiendo al cuarteto en uno de los mejores del medio británico. Más producciones fueron: «Keep on running», notable tema compuesto por Jackie Edwards, y producido por Chris Blackwell, llegando al tope de las listas británicas en noviembre de 1965, consiguiendo impactar también en USA pero llegando al número 76 de Billboard. Más tarde, «Somebody help me», «When i come home», «Gimme some lovin», “I’m a man”, “Time seller”, “Mr. Second Class”, y tras la falta de sucesos en sus últimos lp’s y simples: «After tea» y «Short change», The Spencer Davis Group se desintegra, aficándose Spèncer Davis en Estados Unidos, en donde graba en solitario regresando a los escenarios de manera independiente.

VIAJE y REGRESO

Mientras Steve Winwood se fue de la agrupación para fundar el supergrupo Traffic, Spencer Davis se radicó en la Gran Manzana, para iniciar una carrera solista. Realizó contactos y se trasladó a California grabando un álbum en vivo y en directo con Peter Jameson, «It’s been so long» para Mediarts, a mediados de 1971. Al poco tiempo con un disco-grande en solitario, «Mousetrap», editado por United Artists. Al no tener mucha suerte, retornó a Reino Unido formando nuevamente The Spencer Davis Group, registrando contrato con Vértigo, publicando en 1986, «Vibrate», en 2003, «The singles», una recopilación de hits de The Spencer Davis, y en 2005, «Gimme some lovin’ live 1966″, con buenas ventas. Mientras actúa y graba con su banda, Spencer Davis se presenta por todo Estados Unidos y buena parte de Europa, en solitario.

ACABA DE CUMPLIR SUS 80 AÑOS

Spencer Davis llegó a este mundo el 17 de julio de 1939, en el sur de Gales. Acaba de cumplir sus 80 años. Su padre fue paracaidista. Influenciado por su tío Herman, quien ejecutaba la mandolina, Spencer aprendió a tocar muy bien la armónica y el acordeón a los 6 años de edad. Luego concurrió a la Dynevor School donde pasó siete exámenes con muy alto nivel.

Luego, se trasladó a Londres cuando cumplió sus 16, comenzando a trabajar en el Servicio Civil como oficial administrativo de la Post Office Savings Bank en Hammersmith y también realizó tareas en HM Customs and Excise, pero tiempo después vovió a su antigua escuela para estudiar un nivel avanzado en idiomas, convirtiéndose en director en 1959. Un año después se fue a Birmingham. En los medios musicales y artísticos, Spencer Davis fue reconocido más tarde como «el profesor». Hoy por hoy, continúa en actividad grabando temas y presentándose en diferentes ciudades. Más allá de la nostalgia.