A priori, cualquier esfuerzo de construir bienes públicos que permitan vincular tecnología y sector empresarial trae consigo una amplia cantidad de externalidades positivas. No obstante, «la capacidad de absorción» del territorio y del sector productivo en particular, de cualquier instrumento de apoyo a la mejora de la competitividad y productividad no es ajeno a ineficiencias en torno a un buen aprovechamiento de los mismos.

El fortalecimiento de los puentes entre la academia, actores institucionales vinculados al fomento de las tecnologías e innovación, y el sector productivo son fundamentales para contribuir al agregado de valor en cualquier cadena empresarial. Lo que en las aulas académicas se genera, más tarde o más temprano, puede repercutir en ayudar a resolver problemas que tiene el empresario o emprendedor.

Sin embargo, históricamente dichas conexiones, entre universidades y sector productivo, si bien existen, presentan un conjunto de puntos de mejora que permiten, de sortearse, de alguna u otra manera, lograr mejores aprovechamientos entre el conocimiento creado y su efectiva transmisión y aplicación a las cadenas empresariales. El problema no está en la falta de voluntad o el desconocimiento sobre una y otra, sino que entre demanda y oferta naturalmente siempre ocurren desviaciones y cambios. No perdamos de vista la velocidad con la que demanda soluciones, concretas, el sector privado, importantísimas para lograr generar las eficiencias que le permitan mantenerse dentro del mercado.

En línea con lo anterior, existe una cuestión no menor, en la que la tecnología y su desarrollo, sea a través de la formación, investigación y sensibilización, generan un alto impacto en las cadenas productivas. Pero en paralelo, una paradoja: no necesariamente cualquier configuración de los esfuerzos de promover la tecnología tendrá la misma repercusión e impacto que se espera; no porque la misma no lo permita sino porque pueden existir determinados «cuellos de botella» que imposibiliten dicha absorción.

El objetivo del presente artículo es invitar al lector a reflexionar sobre la importancia, desafíos y limitaciones que tiene el fomento de la tecnología en los territorios, mucho más prioritaria ésta cuestión a la hora de entender que «no todo vale» si de configuración de instrumentos de política pública se habla; el match entre necesidad y solución debe existir y ser sostenible.

Caer en posibles brechas de implementación o fallas en el diseño de «soluciones», trae consigo lo imperativo de tener asertividad en la forma con que se proponen nuevas baterías de programas, instituciones y organizaciones con las que se trabaja y articula.

Dime lo que hablas y te diré qué necesitas

«Lo que falta es invertir en tecnología», «las empresas se preocupan más por lo urgente que por lo importante», «el empresario es conformista y no quiere crecer», «la innovación es para empresas medianas o grandes, para el pequeño empresario no», «la tecnología permite automatizar tareas rutinarias y con ello bajar costos».

En los pasillos de los actores públicos, privados y academia, de aquí y de allá, existen un conjunto de «verdades aparentemente inmutables» sobre las que se construye un relato, una narrativa que más tarde o más temprano, condicionan la forma en que entendemos la realidad. Sin catalogarse como malas o buenas, las afirmaciones repetidas una y otra vez, «moldean», de manera por qué no artesanal pero profunda nuestros paradigmas.

A partir del reconocimiento y una interpelación o autocrítica de que es fundamental mirar «más allá» del puente Daymán, no resulta ilógico creer que empresas que miren más allá de lo local, demanden con cada vez una mayor convicción, una necesidad de exportar o de establecer vínculos comerciales con otras regiones geográficas. De igual modo, y como un efecto colateral de la pandemia del COVID-19 y las afirmaciones que asocian tecnología a mejoras de eficiencia, la digitalización sea una panacea sobre la cual resulta difícil mirar para el costado.

A partir de ello, la afirmación de que es importante construir bienes públicos que permitan el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en cualquier territorio. De acuerdo a Elinor Ostrom (1995), al hablar de bienes públicos nos referimos a un bien que está disponible a todos y cuyo uso por una persona no substrae del uso a otros. A partir de ello, el impacto, al menos esperado que tiene «la bajada a tierra» de grandes o pequeños proyectos asociados al sector TIC.

Si lo anterior, termina por consolidarse como una afirmación cierta, entonces estaremos en condiciones de poder reflexionar sobre las causas que llevan a que procesos que fomentan una dinamización del las economías locales y particularmente del sector privado, a partir de la tecnología como eslabón central, fallen o puedan hacerlo. Téngase en cuenta que esa denominación de «falla» supone el reconocimiento de puntos de mejora normales entre las capacidades y oferta de tecnología y la capacidad de generar soluciones de forma tal que permitan contribuir a mejorar y levantar las limitaciones de la cadena.

Lo que nos enseña la agronomía

Capacidad de absorción, capacidad de absorción, capacidad de absorción y otra vez capacidad de absorción.

Uno de los grandes problemas de los suelos en el Uruguay es el escurrimiento del agua y sumado a ello, el desafío de lograr un riego con eficiencia a pesar de la alta heterogeneidad que los mismos tienen. Con esto, el valor de tener gran conocimiento de la relación sistémica entre el suelo, la planta y su atmósfera dan pie al cómo lograr los equilibrios que permitan un buen crecimiento de los cultivos.

La generación y puesta en marcha de esfuerzos e iniciativas asociadas a la tecnología tiene una fuerte relación, por analogía, con el riego de cultivos en agronomía. Podríamos afirmar sin problema que de igual modo que toda planta necesita agua y sin ella, no es posible su crecimiento, toda empresa necesita adecuación tecnológica e innovación puesto que sin la implementación de dichos cambios y mejoras, mejora su competitividad y productividad, y por lo tanto su capacidad de crecimiento aumenta y posicionarse en el mercado.

La paradoja, tal como la describíamos en los párrafos anteriores nos invita a no perder de vista la noción de los trabajos de estudiosos de la agronomía relativos a la capacidad de absorción de agua, ¿instrumentos de política pública por analogía?, y las estrategias necesarias que permitan lograr que igualmente se generen acciones que permitan el crecimiento. Resultará evidente luego afirmar que el encontrar dichos equilibrios supone construir espacios de diálogo que permitan construir soluciones sostenibles a través del logro de consensos sobre lo que sí se quiere y puede hacer, y en paralelo, las cuestiones relativas a levantar los cuellos de botella.

Aunque las buenas intenciones nos lleven a afirmar que es fundamental trabajar en torno a incubación de emprendimientos tecnológicos, el desafío del territorio luego estará vinculado a lograr alternativas que permitan aumentar la existencia de capacidades, de emprendedores que puedan fundar y liderar dichos emprendimientos.

Todo esto, trae así una interpelación a cualquier sistema de trabajo en el cual, no existen actores irracionales, sino que es necesario lograr entender cuáles son sus incentivos y de qué manera articular de forma tal que se haga foco en lo que los mismos definen como valor y satisfacción de necesidades.

¿Cuellos de botella?

Un cuello de botella es el eslabón más débil de un sistema, el cual condiciona todo su crecimiento. En tal sentido, aspectos vinculados a la promoción del sector tecnológico y cómo éste de manera transversal agrega valor al resto de cadenas productivas, conlleva entender dónde está y de qué manera es posible abordarlo.

Una potente oferta de instrumentos sin demanda, generará problemas de «capacidad de absorción» de los mismos. Con ello, resulta imperioso trabajar en torno a un estudio que permita conocer la «capilaridad institucional» de cada territorio y las principales limitaciones, restricciones y necesidades que tiene el sector empresarial. No obstante, que las empresas necesiten «tecnología» no significará que efectivamente la demanda de la misma ocurra, sino que una vez que el proceso se diseña, no hay que perder de vista cómo la misma «baja a tierra».

En tal sentido, la identificación de cuellos de botellas tales como la falta de proveedores de tecnología o de capacidades, personas, hacia el interior de las empresas y trae consigo la valorización del papel que juegan los agentes de cambio en el territorio, encargados de articular y convertirse así en la interfaz entre los instrumentos y beneficiarios: empresas.

A modo de conclusión

Un impacto positivo en el desarrollo económico, social y medioambiental a partir del fomento programas y esfuerzos que promuevan el desarrollo de las tecnologías, sea a través de la construcción de nuevas capacidades, la adecuación tecnológica de sectores de actividad económica, la elaboración de hojas de ruta sectoriales que tengan componentes de desarrollo de las tecnologías, la construcción de vinculaciones y sinergias institucionales, fundamentalmente relativas a la educación e investigación aplicada, es más algo fundamental.

Sin embargo, en todo proceso de desarrollo territorial casi nunca por no decir nunca, «dos más dos es cuatro» y por lo tanto, se hace evidente tener claridad sobre el diagnóstico: cuál es esa relación existente entre territorio, sector productivo y entorno, al igual que de manera análoga se da la relación en agronomía entre el suelo, la planta y la atmósfera.

La buena noticia, es que en la medida que los incentivos para demandar estén, aunque hayan determinados mecanismos de «ensayo y error», más tarde o más temprano la oferta y la demanda se irán alineando hasta lograr los equilibrios necesarios para construir desarrollo.

Lic. Nicolás Remedi Rumi